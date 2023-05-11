https://ria.ru/20230511/uzun-1870964117.html

Григорий Узун: только партнерство с Россией спасет экономику Молдавии

Григорий Узун: только партнерство с Россией спасет экономику Молдавии - РИА Новости, 11.05.2023

Григорий Узун: только партнерство с Россией спасет экономику Молдавии

В воскресенье, 14 мая, в Гагаузской автономии на юге Молдавии пройдет второй тур выборов главы региона, встретятся два кандидата на эту должность –... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:00

2023-05-11T13:00

2023-05-11T13:00

интервью

григорий узун

молдавия

россия

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В воскресенье, 14 мая, в Гагаузской автономии на юге Молдавии пройдет второй тур выборов главы региона, встретятся два кандидата на эту должность – представительница партии "Шор" Евгения Гуцул и депутат Народного собрания автономии социалист Григорий Узун. Гагаузия исторически всегда больше тяготела к Востоку. В феврале 2014 года здесь прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны, и более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз – торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. О том, почему стратегическое партнерство с Россией важно для Молдавии, и как его воспринимают в республике, Гриигорий Узун рассказал в интервью РИА Новости.– С какими вызовами сегодня сталкивается Гагаузская автономия в социальной, политической и экономической сферах жизни?– К сожалению, центральные власти, то есть официальный Кишинев, избегают конструктивного диалога с жителями автономии, администрацией края. Поэтому предстоит огромная работа по налаживанию сотрудничества для решения многих проблем. Гагаузия – часть Молдавии, здесь живут такие же граждане республики, которые сталкиваются с одинаковыми вызовами и рисками. Это и уровень жизни, качество которой оставляет желать лучшего, и проблемы в экономике – от инфляции до закрытия предприятий. Короче, есть над чем работать местной и центральной властям. На данном этапе отношения между Кишиневом и Комратом весьма сложные и в политическом плане. Гагаузия всегда больше тяготела к расширению партнерства с восточным направлением, а нынешние власти Молдавии нацелены исключительно только на Запад, без вариантов. Но это неверный подход. Прежде чем договариваться с центром, нужно разобраться с насущными проблемами внутри автономии, а потом уже сесть за стол переговоров при участии представителей всех зарубежных дипмиссий в Молдавии и налаживать диалог.– На ваш взгляд, каковы настроения жителей Гагаузии сейчас, как раз по поводу внешнеполитических векторов, и каковы были бы результаты, если бы референдум о выборе вектора проходил в эти дни?– Я думаю, что настроение жителей Гагаузии ни на йоту не изменилось. А исхожу я из своих наблюдений в ходе встреч с избирателями, с простыми людьми. Жители автономии в принципе понимают одну простую истину, что стратегическое партнерство с Российской Федерацией — это тот путь развития, который сейчас нужен Молдавии и Гагаузии.– Учитывая, что Кишинев выбрал курс исключительно на евроинтеграцию, по-вашему мнению, существует ли риск изменения статуса Гагаузии?– Некоторые горячие головы в Кишиневе, представители правящей партии "Действие и солидарность" неоднократно заявляют, что надо срочно пересмотреть закон об особом статусе Гагаузской автономии, который был принят еще в 1994 году. Этот путь и такой подход приведут только к обострению отношений. Он не в интересах жителей всей Молдавии, не только гагаузов. Только путем переговоров нужно находить решения накопившихся проблем. А по сути гагаузы хотят жить в свободной стране, где права граждан не ущемляются. У нас есть закон об особом статусе, он, к сожалению, сейчас не соблюдается. Главного прокурора автономии вывели из состава Высшего совета прокуроров, башкана исключили из Высшего совета безопасности республики. Судей центральные власти назначили с игнорированием законодательства. Полномочия автономии в сфере налогового администрирования заблокированы, а нормативные акты Народного собрания (местный парламент) отменяют суды общей юрисдикции. Кроме того, нам не нравится, что власти отказываются от нейтралитета, занимаются поиском внутренних врагов вместо того, чтобы решать насущные проблемы. Поэтому мы в Гагаузии настаиваем на конституционном закреплении права автономии на самоопределение в случае утратой Молдавии независимости и нейтрального статуса.– На днях полиция Молдавии уведомила ЦИК Гагаузии о нарушениях, выявленных в ходе первого тура выборов главы автономии, якобы допущенных "одной из политической партий", есть даже пункт о подкупе избирателей. На этом фоне центральные власти могут аннулировать выборы, есть такой риск?– Мы всего можем ожидать от этой власти. Но в целом, учитывая, что первый тур прошел спокойно, в рамках законодательства, что ни один из восьми конкурентов не подал никаких жалоб друг на друга, то в принципе я не вижу с юридической точки зрения отмены данных выборов. Если были нарушения, подкупы, то пусть компетентные органы в этом разбираются, а не оказывают давление на политиков. Отмечу, что в ЦИК не были поданы жалобы от кандидатов. Мы должны конкурировать друг с другом на основе своих программ, открыто и честно. Власти должны понимать, что народ делает свой выбор самостоятельно, а не по чьей-то указке.– Как должна Молдавия выстраивать отношения на международной арене, чтобы сохранить мир внутри самой республики, да и в регионе в целом?– Для Молдавии было бы выгодно выстраивать равные отношения как с СНГ, Россией, да и в целом с Евразийским пространством, так и с Европой, США. Но нужно понимать, что с Российской Федерацией у Молдавии было заключено долгосрочное партнерство, и его нужно развивать.Сейчас мы видим, что центральная власть не хочет выходить на конструктивный диалог с Российской Федерацией. Но в свое время Игорь Додон, занимавший пост президента Молдавии, доказал, что имея хорошие отношения с Россией, хорошие отношения с Кремлем, с президентом РФ Владимиром Путиным Молдавия получила за всю свою историю существования самые низкие цены на энергоресурсы. Мы реализовывали все наши товары, наши производители реализовали все свои произведенные товары, сельхозпродукцию и так далее на рынках России и стран СНГ. В Гагаузии убеждены, что только стратегическое партнерство с Россией выведет Молдавию на экономический путь развития. Между нашими странами должны быть дружба и взаимовыгодное партнерство, только в этом случае мы сможем поднять страну с колен и навести порядок.РФ поставляет энергоресурсы практически всем странам мира, и мы не сможем поднять свою экономику, если энергоресурсы будут высокими по цене. И без российского рынка, без евразийского рынка в целом республика не сможет реализовывать свои товары. Да, европейский союз покупает молдавские товары, но, к сожалению, это мизер, а все наше производство было ориентировано на Россию, СНГ, все наши товары уходили в Россию, Беларусь, Казахстан и так далее. Вот почему стратегическое партнерство с РФ – это путь к выравниванию тяжелейшей экономической ситуации в моей стране. Да и вообще в целом у нас общая история, общая религия, общая культура, если хотите, мы просто обязаны дружить. Многовековые отношения должны быть сохранены и развиваться дальше.– Как вы прокомментируете недавнее заявление спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что гагаузы, когда говорят на русском, то говорят на языке другого государства, а центральные власти должны помочь жителям автономии выучить румынский язык?– Если спикер парламента не в курсе, то я отвечу ему, что гагаузы – это тюркский, но православный народ славянского самосознания, поэтому мы говорим на русском языке и считаем его в том числе своим родным языком. А государственным языком Молдавии должен быть не румынский, а молдавский.

https://ria.ru/20230510/vybory-1870906375.html

https://ria.ru/20230507/moldavia-1870355812.html

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, григорий узун, молдавия, россия