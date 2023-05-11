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В японской Ниигате начинается встреча глав минфинов и центробанков стран G7 - РИА Новости, 11.05.2023
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02:32 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/g7-1870924567.html
В японской Ниигате начинается встреча глав минфинов и центробанков стран G7
В японской Ниигате начинается встреча глав минфинов и центробанков стран G7 - РИА Новости, 11.05.2023
В японской Ниигате начинается встреча глав минфинов и центробанков стран G7
Главы министерств финансов и Центробанков стран "Большой семерки" начинают в четверг трехдневную встречу в японском городе Ниигата, в ходе которой... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T02:32
2023-05-11T02:32
ниигата (город)
украина
япония
сюнъити судзуки
g7
африканский союз
сергей марченко
всемирный банк
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ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Главы министерств финансов и Центробанков стран "Большой семерки" начинают в четверг трехдневную встречу в японском городе Ниигата, в ходе которой предполагается обсудить финансовую нестабильность в мире, антироссийские санкции и меры поддержки Украины. Японию представляют министр финансов Сюнъити Судзуки и глава Банка Японии Кадзуо Уэда. На министерскую встречу, по данным агентства Киодо, также приглашены представители Бразилии, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Сингапура, Союза Коморских островов, председатель Африканского союза, а также международных организаций, в частности, Всемирного банка и Международного валютного фонда. Как ожидается, они должны будут присоединиться к участникам от "семерки" в рамках обсуждения мировых экономических вызовов и обеспечения финансовой стабильности. Кроме этого, в рамках обсуждения мер поддержки украинской экономики предполагается участие по видеосвязи министра финансов Украины Сергея Марченко. Другими вопросами для обсуждений станут экономическая безопасность, обеспечение бесперебойных цепочек поставок и снижение зависимости от Китая, вызовы финансовым системам в условиях развития новых технологий и социальных сетей, банкротство западных банков и риск дефолта по федеральному долгу США, долговые обязательства развивающихся стран, а также меры препятствия обхода антироссийских санкций. По итогам встречи ожидается совместное заявление. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
https://ria.ru/20230410/briks-1864121079.html
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ниигата (город), украина, япония, сюнъити судзуки, g7, африканский союз, сергей марченко, всемирный банк
Ниигата (город), Украина, Япония, Сюнъити Судзуки, G7, Африканский союз, Сергей Марченко, Всемирный банк
В японской Ниигате начинается встреча глав минфинов и центробанков стран G7

В японской Ниигате начинается трехдневная встреча глав минфинов и центробанков стран G7

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Главы министерств финансов и Центробанков стран "Большой семерки" начинают в четверг трехдневную встречу в японском городе Ниигата, в ходе которой предполагается обсудить финансовую нестабильность в мире, антироссийские санкции и меры поддержки Украины.
Японию представляют министр финансов Сюнъити Судзуки и глава Банка Японии Кадзуо Уэда.
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На министерскую встречу, по данным агентства Киодо, также приглашены представители Бразилии, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Сингапура, Союза Коморских островов, председатель Африканского союза, а также международных организаций, в частности, Всемирного банка и Международного валютного фонда. Как ожидается, они должны будут присоединиться к участникам от "семерки" в рамках обсуждения мировых экономических вызовов и обеспечения финансовой стабильности.
Кроме этого, в рамках обсуждения мер поддержки украинской экономики предполагается участие по видеосвязи министра финансов Украины Сергея Марченко.
Другими вопросами для обсуждений станут экономическая безопасность, обеспечение бесперебойных цепочек поставок и снижение зависимости от Китая, вызовы финансовым системам в условиях развития новых технологий и социальных сетей, банкротство западных банков и риск дефолта по федеральному долгу США, долговые обязательства развивающихся стран, а также меры препятствия обхода антироссийских санкций.
По итогам встречи ожидается совместное заявление.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
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Ниигата (город)УкраинаЯпонияСюнъити СудзукиG7Африканский союзСергей МарченкоВсемирный банк
 
 
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