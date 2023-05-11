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"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов - РИА Новости, 11.05.2023
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12:21 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/fond-1870999226.html
"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов
"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов - РИА Новости, 11.05.2023
"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов
Фонд "Круг добра" одобрил 15 заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями из новых регионов РФ, сообщил председатель... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:21
2023-05-11T12:21
россия
общество
александр ткаченко (протоиерей)
фонд "круг добра"
дети
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" одобрил 15 заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями из новых регионов РФ, сообщил председатель правления Фонда протоиерей Александр Ткаченко. "На данный момент уже Фонд одобрил 15 заявок для детей с орфанными заболеваниями из новых регионов", - сказал он на пресс-конференции, посвященной деятельности фонда и результатам его годового отчета. Ткаченко добавил, что сейчас только налаживается работа с системой здравоохранения в данных регионах.
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россия, общество, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра", дети
Россия, Общество, Александр Ткаченко (протоиерей), Фонд "Круг добра", Дети
"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов

Фонд "Круг добра" одобрил 15 заявок для детей с орфанными заболеваниями из новых регионов

CC0 / / "Круг добра" обеспечил лечением более 2 тысяч детей с тяжелыми заболеваниями
Круг добра обеспечил лечением более 2 тысяч детей с тяжелыми заболеваниями - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
CC0 / /
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" одобрил 15 заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями из новых регионов РФ, сообщил председатель правления Фонда протоиерей Александр Ткаченко.
"На данный момент уже Фонд одобрил 15 заявок для детей с орфанными заболеваниями из новых регионов", - сказал он на пресс-конференции, посвященной деятельности фонда и результатам его годового отчета.
Ткаченко добавил, что сейчас только налаживается работа с системой здравоохранения в данных регионах.
Продукция Московского эндокринного завода - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
"Круг добра" заявил об успехах России в лечении орфанных болезней у детей
Вчера, 12:13
 
РоссияОбществоАлександр Ткаченко (протоиерей)Фонд "Круг добра"Дети
 
 
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