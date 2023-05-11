https://ria.ru/20230511/fond-1870999226.html

"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов

"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов - РИА Новости, 11.05.2023

"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов

Фонд "Круг добра" одобрил 15 заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями из новых регионов РФ, сообщил председатель... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:21

2023-05-11T12:21

2023-05-11T12:21

россия

общество

александр ткаченко (протоиерей)

фонд "круг добра"

дети

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" одобрил 15 заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями из новых регионов РФ, сообщил председатель правления Фонда протоиерей Александр Ткаченко. "На данный момент уже Фонд одобрил 15 заявок для детей с орфанными заболеваниями из новых регионов", - сказал он на пресс-конференции, посвященной деятельности фонда и результатам его годового отчета. Ткаченко добавил, что сейчас только налаживается работа с системой здравоохранения в данных регионах.

https://ria.ru/20230511/lechenie-1870995162.html

россия

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Владимир Лаврентьев

россия, общество, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра", дети