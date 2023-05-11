https://ria.ru/20230511/fond-1870999226.html
"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов
"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов - РИА Новости, 11.05.2023
"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов
Фонд "Круг добра" одобрил 15 заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями из новых регионов РФ, сообщил председатель... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:21
2023-05-11T12:21
2023-05-11T12:21
россия
общество
александр ткаченко (протоиерей)
фонд "круг добра"
дети
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" одобрил 15 заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями из новых регионов РФ, сообщил председатель правления Фонда протоиерей Александр Ткаченко. "На данный момент уже Фонд одобрил 15 заявок для детей с орфанными заболеваниями из новых регионов", - сказал он на пресс-конференции, посвященной деятельности фонда и результатам его годового отчета. Ткаченко добавил, что сейчас только налаживается работа с системой здравоохранения в данных регионах.
https://ria.ru/20230511/lechenie-1870995162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра", дети
Россия, Общество, Александр Ткаченко (протоиерей), Фонд "Круг добра", Дети
"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов
Фонд "Круг добра" одобрил 15 заявок для детей с орфанными заболеваниями из новых регионов
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" одобрил 15 заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями из новых регионов РФ, сообщил председатель правления Фонда протоиерей Александр Ткаченко.
"На данный момент уже Фонд одобрил 15 заявок для детей с орфанными заболеваниями из новых регионов", - сказал он на пресс-конференции, посвященной деятельности фонда и результатам его годового отчета.
Ткаченко добавил, что сейчас только налаживается работа с системой здравоохранения в данных регионах.
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