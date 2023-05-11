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В Кургане возникла дымовая завеса из-за лесных пожаров

В Кургане возникла дымовая завеса из-за лесных пожаров - РИА Новости, 11.05.2023

В Кургане возникла дымовая завеса из-за лесных пожаров

Дымовая завеса в Кургане связана с лесными пожарами в Свердловской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства Курганской области. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:19

2023-05-11T17:19

2023-05-11T17:45

пожары

природные пожары в россии

происшествия

курган

свердловская область

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая - РИА Новости. Дымовая завеса в Кургане связана с лесными пожарами в Свердловской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства Курганской области. Как заявляло региональное управление СК РФ, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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