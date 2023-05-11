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В Кургане возникла дымовая завеса из-за лесных пожаров - РИА Новости, 11.05.2023
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17:19 11.05.2023 (обновлено: 17:45 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/dym-1871106969.html
В Кургане возникла дымовая завеса из-за лесных пожаров
В Кургане возникла дымовая завеса из-за лесных пожаров - РИА Новости, 11.05.2023
В Кургане возникла дымовая завеса из-за лесных пожаров
Дымовая завеса в Кургане связана с лесными пожарами в Свердловской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства Курганской области. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:19
2023-05-11T17:45
пожары
природные пожары в россии
происшествия
курган
свердловская область
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая - РИА Новости. Дымовая завеса в Кургане связана с лесными пожарами в Свердловской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства Курганской области. Как заявляло региональное управление СК РФ, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.
курган
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пожары, природные пожары в россии, происшествия, курган, свердловская область, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Курган, Свердловская область, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Кургане возникла дымовая завеса из-за лесных пожаров

В Кургане установилась дымовая завеса из-за лесных пожаров в Свердловской области

© Фото : Главное управление МЧС России по Курганской областиЛиквидация последствий лесных пожаров в Курганской области
Ликвидация последствий лесных пожаров в Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Курганской области
Ликвидация последствий лесных пожаров в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая - РИА Новости. Дымовая завеса в Кургане связана с лесными пожарами в Свердловской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства Курганской области.
«
"По информации МЧС, дымовая завеса, образовавшаяся в городе Кургане, связана с действующими лесными пожарами на территории соседних регионов, преимущественно Свердловской области", - говорится в сообщении.
Как заявляло региональное управление СК РФ, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.
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Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
пожарыПриродные пожары в РоссииПроисшествияКурганСвердловская областьКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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