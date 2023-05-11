https://ria.ru/20230511/dovse-1871149782.html
Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОВСЕ
Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОВСЕ - РИА Новости, 11.05.2023
Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОВСЕ
Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил его глава Леонид... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:24
2023-05-11T20:24
2023-05-11T20:33
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
довсе
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил его глава Леонид Слуцкий."Комитет единогласно поддержал", — сообщил Слуцкий журналистам.В Госдуму 10 мая был внесен проект о денонсации ДОВСЕ. Слуцкий сообщил, что проект может быть рассмотрен палатой 16 мая.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230510/dovse-1870777106.html
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госдума рф, леонид слуцкий (политик), довсе, обсе, нато, россия
Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), ДОВСЕ, ОБСЕ, НАТО, Россия
Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОВСЕ
Слуцкий сообщил, что комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОВСЕ