https://ria.ru/20230511/dovse-1871149782.html

Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОВСЕ

Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОВСЕ - РИА Новости, 11.05.2023

Комитет Госдумы по международным делам поддержал денонсацию ДОВСЕ

Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил его глава Леонид... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:24

2023-05-11T20:24

2023-05-11T20:33

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

довсе

обсе

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил его глава Леонид Слуцкий."Комитет единогласно поддержал", — сообщил Слуцкий журналистам.В Госдуму 10 мая был внесен проект о денонсации ДОВСЕ. Слуцкий сообщил, что проект может быть рассмотрен палатой 16 мая.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

https://ria.ru/20230510/dovse-1870777106.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, леонид слуцкий (политик), довсе, обсе, нато, россия