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Денонсация ДОВСЕ: Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО

Денонсация ДОВСЕ: Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО - РИА Новости, 11.05.2023

Денонсация ДОВСЕ: Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО

Владимир Путин подписал распоряжение о начале финальной процедуры денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). После утверждения обеими... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:00

2023-05-11T08:00

2023-05-11T08:13

аналитика

россия

сша

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сергей лавров

владимир путин

нато

государственный департамент сша

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Владимир Путин подписал распоряжение о начале финальной процедуры денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). После утверждения обеими палатами парламента России данный договор, наконец, отправится туда, где находятся и остальные реликты эпохи "дружбы, сотрудничества и открытости" с НАТО, — на помойку.Договор об обычных вооруженных силах в Европе был рожден в далеком 1990 году на пике "партнерства" с Западом, еще до распада Советского Союза и в момент, когда блок стран Варшавского договора еще существовал. По задумке подписантов, договор между членами Варшавского пакта и НАТО должен был свести к минимуму вероятность нападения превосходящих сил одного военного блока на другой, что могло бы повлечь за собой применение ядерного оружия. В связи с этим в договоре были прописаны конкретные ограничения на количество определенных видов вооружений, которые могли находиться по сторонам линии разграничения на территории от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря. Причем количество вооружений на этих территориях у обоих блоков должно было быть равным.Согласно красивой белой бумаге, на которой был написан договор, СССР с союзниками обязывались допускать на свою территорию инспекторов НАТО для пересчета боевой техники и оценки ее боеготовности: стратегическое партнерство всегда имеет свою цену.Но СССР распался, как и блок стран Варшавского договора. В ускоренном режиме под аплодисменты свободного мира в НАТО вступили не охваченные ДОВСЕ Словения, Латвия, Литва и Эстония, а за ними — распавшаяся Чехословакия в лице Чехии и Словакии, а также Венгрия, Румыния и Болгария.В итоге нехитрых манипуляций соотношение по обычным вооружениям между НАТО и Россией (как преемницей СССР и его договоров) составило три к одному в пользу Североатлантического альянса.НАТО это вполне устраивало, но не устраивало Россию, в связи с чем на конференции в Стамбуле в 1999 году Москва потребовала внести в ДОВСЕ соответствующие корректировки для восстановления статус-кво. Однако ряд стран НАТО отказался от их ратификации, а Латвия, Литва и Эстония вообще не захотели присоединяться к договору.В итоге Россия в 2007-м созвала в Вене чрезвычайную конференцию государств — участников ДОВСЕ, где она заявила, договор не имеет смысла без присоединения к нему Латвии, Литвы и Эстонии, понижения суммарного уровня численности вооружений и техники стран НАТО до паритета с Россией, а также выполнения еще ряда условий.Россия указывала на то, что располневшая НАТО по факту значительно превышает пороговые уровни по обычным вооружениям, закрепленные в договоре от 1990 года; что бывшие союзники не переоформляют свои вооружения в квоту НАТО; что неучтенными оказались вооруженные силы стран Прибалтики и что Россия поставлена в невыгодное положение, когда российские квоты могут контролировать страны, входящие в этот договор, а Москва это делать не может. Кроме того, Россия потребовала учесть в бухгалтерии ДОВСЕ обычные вооружения на военных базах США, развернутых в Болгарии и Румынии.США страшно обиделись и заявили, что их базы считать ну никак невозможно, так как они временные — сегодня есть, а завтра нет. Естественно, это было наглой ложью, как и большинство заверений Соединенных Штатов: в итоге всплыли детали соглашений США с Румынией и Болгарией, где базы были прямо названы постоянными.Получив свободное и цивилизованное "нет" на все наши предложения, в 2007 году Россия объявила мораторий на выполнение ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ", а с 2015-го отказалась от участия в совместных консультациях. Забавно, что в докладе Госдепартамента США от 2022 года, посвященном ДОВСЕ, Соединенные Штаты обвинили в нарушении его условий именно Россию, посетовав на то, что нехорошая и вероломная Россия создала опасную ситуацию, которая возникла "несмотря на дипломатические усилия США и НАТО убедить Россию вернуться к выполнению условий договора". При этом наши непартнеры забыли указать, что именно Россия до определенного момента скрупулезно выполняла обязательства по ДОВСЕ, включая период войны с терроризмом в Чечне, оголяя свои фланги.Как бы там ни было, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, нам не хочется выглядеть так, "как будто мы участвуем в театре абсурда", сейчас мы приблизились к долгожданному финалу этой трагикомедии.Естественно, в наш адрес со стороны Запада и его марионеток будут выражены бесконечные озабоченности, нас в очередной раз обвинят в "разрушении архитектуры европейской безопасности" и заодно пожурят за притеснение ЛГБТ.Но мы умеем читать и периодически перечитываем манифест НАТО по отношениям с Россией, где черным по белому написано, что "Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса, а также миру и стабильности в евро-атлантической зоне". Для НАТО мы — главные, прямые и непосредственные враги, с которыми уже ведется горячая война.В этих условиях единственный договор, который нам имеет смысл оставить для подписания с врагом, — это договор о его капитуляции.

https://ria.ru/20230510/dovse-1870889554.html

https://ria.ru/20230510/dovse-1870777106.html

https://ria.ru/20230331/nebenzya-1862293742.html

https://ria.ru/20230118/doverie-1845770695.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, россия, сша, ссср, сергей лавров, владимир путин, нато, государственный департамент сша, приостановка участия россии в довсе, довсе