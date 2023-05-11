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Денонсация ДОВСЕ: Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО - РИА Новости, 11.05.2023
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08:00 11.05.2023 (обновлено: 08:13 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/denonsatsiya-1870900780.html
Денонсация ДОВСЕ: Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО
Денонсация ДОВСЕ: Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО - РИА Новости, 11.05.2023
Денонсация ДОВСЕ: Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО
Владимир Путин подписал распоряжение о начале финальной процедуры денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). После утверждения обеими... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:00
2023-05-11T08:13
аналитика
россия
сша
ссср
сергей лавров
владимир путин
нато
государственный департамент сша
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Владимир Путин подписал распоряжение о начале финальной процедуры денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). После утверждения обеими палатами парламента России данный договор, наконец, отправится туда, где находятся и остальные реликты эпохи "дружбы, сотрудничества и открытости" с НАТО, — на помойку.Договор об обычных вооруженных силах в Европе был рожден в далеком 1990 году на пике "партнерства" с Западом, еще до распада Советского Союза и в момент, когда блок стран Варшавского договора еще существовал. По задумке подписантов, договор между членами Варшавского пакта и НАТО должен был свести к минимуму вероятность нападения превосходящих сил одного военного блока на другой, что могло бы повлечь за собой применение ядерного оружия. В связи с этим в договоре были прописаны конкретные ограничения на количество определенных видов вооружений, которые могли находиться по сторонам линии разграничения на территории от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря. Причем количество вооружений на этих территориях у обоих блоков должно было быть равным.Согласно красивой белой бумаге, на которой был написан договор, СССР с союзниками обязывались допускать на свою территорию инспекторов НАТО для пересчета боевой техники и оценки ее боеготовности: стратегическое партнерство всегда имеет свою цену.Но СССР распался, как и блок стран Варшавского договора. В ускоренном режиме под аплодисменты свободного мира в НАТО вступили не охваченные ДОВСЕ Словения, Латвия, Литва и Эстония, а за ними — распавшаяся Чехословакия в лице Чехии и Словакии, а также Венгрия, Румыния и Болгария.В итоге нехитрых манипуляций соотношение по обычным вооружениям между НАТО и Россией (как преемницей СССР и его договоров) составило три к одному в пользу Североатлантического альянса.НАТО это вполне устраивало, но не устраивало Россию, в связи с чем на конференции в Стамбуле в 1999 году Москва потребовала внести в ДОВСЕ соответствующие корректировки для восстановления статус-кво. Однако ряд стран НАТО отказался от их ратификации, а Латвия, Литва и Эстония вообще не захотели присоединяться к договору.В итоге Россия в 2007-м созвала в Вене чрезвычайную конференцию государств — участников ДОВСЕ, где она заявила, договор не имеет смысла без присоединения к нему Латвии, Литвы и Эстонии, понижения суммарного уровня численности вооружений и техники стран НАТО до паритета с Россией, а также выполнения еще ряда условий.Россия указывала на то, что располневшая НАТО по факту значительно превышает пороговые уровни по обычным вооружениям, закрепленные в договоре от 1990 года; что бывшие союзники не переоформляют свои вооружения в квоту НАТО; что неучтенными оказались вооруженные силы стран Прибалтики и что Россия поставлена в невыгодное положение, когда российские квоты могут контролировать страны, входящие в этот договор, а Москва это делать не может. Кроме того, Россия потребовала учесть в бухгалтерии ДОВСЕ обычные вооружения на военных базах США, развернутых в Болгарии и Румынии.США страшно обиделись и заявили, что их базы считать ну никак невозможно, так как они временные — сегодня есть, а завтра нет. Естественно, это было наглой ложью, как и большинство заверений Соединенных Штатов: в итоге всплыли детали соглашений США с Румынией и Болгарией, где базы были прямо названы постоянными.Получив свободное и цивилизованное "нет" на все наши предложения, в 2007 году Россия объявила мораторий на выполнение ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ", а с 2015-го отказалась от участия в совместных консультациях. Забавно, что в докладе Госдепартамента США от 2022 года, посвященном ДОВСЕ, Соединенные Штаты обвинили в нарушении его условий именно Россию, посетовав на то, что нехорошая и вероломная Россия создала опасную ситуацию, которая возникла "несмотря на дипломатические усилия США и НАТО убедить Россию вернуться к выполнению условий договора". При этом наши непартнеры забыли указать, что именно Россия до определенного момента скрупулезно выполняла обязательства по ДОВСЕ, включая период войны с терроризмом в Чечне, оголяя свои фланги.Как бы там ни было, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, нам не хочется выглядеть так, "как будто мы участвуем в театре абсурда", сейчас мы приблизились к долгожданному финалу этой трагикомедии.Естественно, в наш адрес со стороны Запада и его марионеток будут выражены бесконечные озабоченности, нас в очередной раз обвинят в "разрушении архитектуры европейской безопасности" и заодно пожурят за притеснение ЛГБТ.Но мы умеем читать и периодически перечитываем манифест НАТО по отношениям с Россией, где черным по белому написано, что "Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса, а также миру и стабильности в евро-атлантической зоне". Для НАТО мы — главные, прямые и непосредственные враги, с которыми уже ведется горячая война.В этих условиях единственный договор, который нам имеет смысл оставить для подписания с врагом, — это договор о его капитуляции.
https://ria.ru/20230510/dovse-1870889554.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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аналитика, россия, сша, ссср, сергей лавров, владимир путин, нато, государственный департамент сша, приостановка участия россии в довсе, довсе
Аналитика, Россия, США, СССР, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Государственный департамент США, Приостановка участия России в ДОВСЕ, ДОВСЕ

Денонсация ДОВСЕ: Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО

© AFP 2023 / Jonathan NackstrandТанки норвежских и немецких войск во время учений НАТО Trident Juncture — 2018 в Норвегии
Танки норвежских и немецких войск во время учений НАТО Trident Juncture — 2018 в Норвегии - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / Jonathan Nackstrand
Танки норвежских и немецких войск во время учений НАТО Trident Juncture — 2018 в Норвегии
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Владимир Путин подписал распоряжение о начале финальной процедуры денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). После утверждения обеими палатами парламента России данный договор, наконец, отправится туда, где находятся и остальные реликты эпохи "дружбы, сотрудничества и открытости" с НАТО, — на помойку.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В МИД прокомментировали распоряжение Путина о денонсации ДОВСЕ
10 мая, 19:27
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был рожден в далеком 1990 году на пике "партнерства" с Западом, еще до распада Советского Союза и в момент, когда блок стран Варшавского договора еще существовал. По задумке подписантов, договор между членами Варшавского пакта и НАТО должен был свести к минимуму вероятность нападения превосходящих сил одного военного блока на другой, что могло бы повлечь за собой применение ядерного оружия. В связи с этим в договоре были прописаны конкретные ограничения на количество определенных видов вооружений, которые могли находиться по сторонам линии разграничения на территории от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря. Причем количество вооружений на этих территориях у обоих блоков должно было быть равным.
Согласно красивой белой бумаге, на которой был написан договор, СССР с союзниками обязывались допускать на свою территорию инспекторов НАТО для пересчета боевой техники и оценки ее боеготовности: стратегическое партнерство всегда имеет свою цену.
Но СССР распался, как и блок стран Варшавского договора. В ускоренном режиме под аплодисменты свободного мира в НАТО вступили не охваченные ДОВСЕ Словения, Латвия, Литва и Эстония, а за ними — распавшаяся Чехословакия в лице Чехии и Словакии, а также Венгрия, Румыния и Болгария.
Танки норвежских и немецких войск во время учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
10 мая, 13:47
В итоге нехитрых манипуляций соотношение по обычным вооружениям между НАТО и Россией (как преемницей СССР и его договоров) составило три к одному в пользу Североатлантического альянса.
НАТО это вполне устраивало, но не устраивало Россию, в связи с чем на конференции в Стамбуле в 1999 году Москва потребовала внести в ДОВСЕ соответствующие корректировки для восстановления статус-кво. Однако ряд стран НАТО отказался от их ратификации, а Латвия, Литва и Эстония вообще не захотели присоединяться к договору.
В итоге Россия в 2007-м созвала в Вене чрезвычайную конференцию государств — участников ДОВСЕ, где она заявила, договор не имеет смысла без присоединения к нему Латвии, Литвы и Эстонии, понижения суммарного уровня численности вооружений и техники стран НАТО до паритета с Россией, а также выполнения еще ряда условий.
Россия указывала на то, что располневшая НАТО по факту значительно превышает пороговые уровни по обычным вооружениям, закрепленные в договоре от 1990 года; что бывшие союзники не переоформляют свои вооружения в квоту НАТО; что неучтенными оказались вооруженные силы стран Прибалтики и что Россия поставлена в невыгодное положение, когда российские квоты могут контролировать страны, входящие в этот договор, а Москва это делать не может. Кроме того, Россия потребовала учесть в бухгалтерии ДОВСЕ обычные вооружения на военных базах США, развернутых в Болгарии и Румынии.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Небензя привел примеры выхода США из договоров по контролю над вооружениями
31 марта, 23:59
США страшно обиделись и заявили, что их базы считать ну никак невозможно, так как они временные — сегодня есть, а завтра нет. Естественно, это было наглой ложью, как и большинство заверений Соединенных Штатов: в итоге всплыли детали соглашений США с Румынией и Болгарией, где базы были прямо названы постоянными.
Получив свободное и цивилизованное "нет" на все наши предложения, в 2007 году Россия объявила мораторий на выполнение ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ", а с 2015-го отказалась от участия в совместных консультациях. Забавно, что в докладе Госдепартамента США от 2022 года, посвященном ДОВСЕ, Соединенные Штаты обвинили в нарушении его условий именно Россию, посетовав на то, что нехорошая и вероломная Россия создала опасную ситуацию, которая возникла "несмотря на дипломатические усилия США и НАТО убедить Россию вернуться к выполнению условий договора".
При этом наши непартнеры забыли указать, что именно Россия до определенного момента скрупулезно выполняла обязательства по ДОВСЕ, включая период войны с терроризмом в Чечне, оголяя свои фланги.
Как бы там ни было, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, нам не хочется выглядеть так, "как будто мы участвуем в театре абсурда", сейчас мы приблизились к долгожданному финалу этой трагикомедии.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Гаврилов заявил о подорванном доверии России к НАТО и Евросоюзу
18 января, 16:27
Естественно, в наш адрес со стороны Запада и его марионеток будут выражены бесконечные озабоченности, нас в очередной раз обвинят в "разрушении архитектуры европейской безопасности" и заодно пожурят за притеснение ЛГБТ.
Но мы умеем читать и периодически перечитываем манифест НАТО по отношениям с Россией, где черным по белому написано, что "Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса, а также миру и стабильности в евро-атлантической зоне".
Для НАТО мы — главные, прямые и непосредственные враги, с которыми уже ведется горячая война.
В этих условиях единственный договор, который нам имеет смысл оставить для подписания с врагом, — это договор о его капитуляции.
 
АналитикаРоссияСШАСССРСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОГосударственный департамент СШАПриостановка участия России в ДОВСЕДОВСЕ
 
 
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