https://ria.ru/20230511/chekhiya-1871055960.html

Глава МИД Чехии заявил, что Прага пока не намерена высылать посла России

Глава МИД Чехии заявил, что Прага пока не намерена высылать посла России - РИА Новости, 11.05.2023

Глава МИД Чехии заявил, что Прага пока не намерена высылать посла России

МИД Чехии на данный момент не видит причин для высылки из страны посла России, заявил в четверг глава ведомства республики Ян Липавский в интервью сетевому... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:50

2023-05-11T14:50

2023-05-11T14:50

в мире

россия

чехия

ян липавский

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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. МИД Чехии на данный момент не видит причин для высылки из страны посла России, заявил в четверг глава ведомства республики Ян Липавский в интервью сетевому изданию Idnes. "В данный момент я не вижу причин (для высылки российского посла). Это не означает, что мы каким-либо образом шли бы России навстречу. Это (посол) дипломат, то есть лицо, которое может быть, например, вызвано в МИД. Кроме того, и у нас есть дипломатическое присутствие в Москве, хотя это совсем непросто", - заявил Липавский. Тем не менее, по словам Липавского, в настоящее время Чехия полностью заморозила отношения с Россией. "Россия угрожает безопасности всей Европы... И мы хотим поддерживать с этим государством (с РФ) минимально возможные дипломатические отношения, что означает и присутствие российского посла в Праге. Но мы и так за последние два года сократили состав российских дипломатов действительно беспрецедентным образом и даже показали (в этом) пример остальной Европе", - отметил глава чешского МИД. Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. После 24 февраля кабмин Чехии отозвал разрешение на деятельность в республике генконсульства РФ в Брно (на юго-востоке страны) и Карловых Варах (на западе страны). Кроме того, до марта 2023 года прекращена выдача туристических виз гражданам РФ. Чехия также временно заморозила деятельность своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и прекратила работу Чешского дома в Москве. Ранее власти России утвердили перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия. В список включена и Чехия.

https://ria.ru/20230505/general-1869813472.html

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

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чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, чехия, ян липавский