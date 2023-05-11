Глава МИД Чехии заявил, что Прага пока не намерена высылать посла России
Глава МИД Чехии Липавский: Прага не видит причин для высылки из страны российского посла
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза на территории посольства Чехии в Москве
Флаги Чешской Республики и Евросоюза на территории посольства Чехии в Москве. Архивное фото
ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. МИД Чехии на данный момент не видит причин для высылки из страны посла России, заявил в четверг глава ведомства республики Ян Липавский в интервью сетевому изданию Idnes.
"В данный момент я не вижу причин (для высылки российского посла). Это не означает, что мы каким-либо образом шли бы России навстречу. Это (посол) дипломат, то есть лицо, которое может быть, например, вызвано в МИД. Кроме того, и у нас есть дипломатическое присутствие в Москве, хотя это совсем непросто", - заявил Липавский.
Тем не менее, по словам Липавского, в настоящее время Чехия полностью заморозила отношения с Россией.
"Россия угрожает безопасности всей Европы... И мы хотим поддерживать с этим государством (с РФ) минимально возможные дипломатические отношения, что означает и присутствие российского посла в Праге. Но мы и так за последние два года сократили состав российских дипломатов действительно беспрецедентным образом и даже показали (в этом) пример остальной Европе", - отметил глава чешского МИД.
Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. После 24 февраля кабмин Чехии отозвал разрешение на деятельность в республике генконсульства РФ в Брно (на юго-востоке страны) и Карловых Варах (на западе страны). Кроме того, до марта 2023 года прекращена выдача туристических виз гражданам РФ. Чехия также временно заморозила деятельность своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и прекратила работу Чешского дома в Москве.
Ранее власти России утвердили перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия. В список включена и Чехия.