https://ria.ru/20230511/buzova-1871100793.html

"Забудь мое имя": Бузова резко ответила Тарасову на обвинения во вранье

"Забудь мое имя": Бузова резко ответила Тарасову на обвинения во вранье - РИА Новости, 11.05.2023

"Забудь мое имя": Бузова резко ответила Тарасову на обвинения во вранье

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила в своем Telegram-канале экс-супругу, футболисту Дмитрию Тарасову на обвинения во лжи и пиаре на его имени. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:41

2023-05-11T20:41

2023-05-11T20:41

шоубиз

ольга бузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111164/36/1111643626_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_adaa83fd135f2277056fe7f8a9f7b417.jpg

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила в своем Telegram-канале экс-супругу, футболисту Дмитрию Тарасову на обвинения во лжи и пиаре на его имени. Бузову возмутило недавнее интервью Тарасова, в котором он рассказал , что заговорил о разводе с телезвездой только спустя несколько лет, так как "устал слушать вранье" о себе ради пиара.Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова расстались в 2016 году после почти четырех лет брака.Экс-супруги называли разные причины расставания. Так, певица обвиняла футболиста в многочисленных изменах и физическом насилии. Тарасов же опровергал эти слова и утверждал, что Ольга семье и детям предпочла карьеру.

https://ria.ru/20220708/tarasov-1801212918.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова