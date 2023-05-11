"Забудь мое имя": Бузова резко ответила Тарасову на обвинения во вранье
Ольга Бузова заявила, что Дмитрий Тарасов
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкТелеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила в своем Telegram-канале экс-супругу, футболисту Дмитрию Тарасову на обвинения во лжи и пиаре на его имени.
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"Устал? Забудь мое имя навсегда! Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро "Мало половин" а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив – это воспоминания о бывшей жене", – написала артистка.
Бузову возмутило недавнее интервью Тарасова, в котором он рассказал , что заговорил о разводе с телезвездой только спустя несколько лет, так как "устал слушать вранье" о себе ради пиара.
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова расстались в 2016 году после почти четырех лет брака.
Экс-супруги называли разные причины расставания. Так, певица обвиняла футболиста в многочисленных изменах и физическом насилии. Тарасов же опровергал эти слова и утверждал, что Ольга семье и детям предпочла карьеру.