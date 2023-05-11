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"Забудь мое имя": Бузова резко ответила Тарасову на обвинения во вранье - РИА Новости, 11.05.2023
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Шоубиз
 
20:41 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/buzova-1871100793.html
"Забудь мое имя": Бузова резко ответила Тарасову на обвинения во вранье
"Забудь мое имя": Бузова резко ответила Тарасову на обвинения во вранье - РИА Новости, 11.05.2023
"Забудь мое имя": Бузова резко ответила Тарасову на обвинения во вранье
Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила в своем Telegram-канале экс-супругу, футболисту Дмитрию Тарасову на обвинения во лжи и пиаре на его имени. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:41
2023-05-11T20:41
шоубиз
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила в своем Telegram-канале экс-супругу, футболисту Дмитрию Тарасову на обвинения во лжи и пиаре на его имени. Бузову возмутило недавнее интервью Тарасова, в котором он рассказал , что заговорил о разводе с телезвездой только спустя несколько лет, так как "устал слушать вранье" о себе ради пиара.Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова расстались в 2016 году после почти четырех лет брака.Экс-супруги называли разные причины расставания. Так, певица обвиняла футболиста в многочисленных изменах и физическом насилии. Тарасов же опровергал эти слова и утверждал, что Ольга семье и детям предпочла карьеру.
https://ria.ru/20220708/tarasov-1801212918.html
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ольга бузова
Шоубиз, Ольга Бузова
"Забудь мое имя": Бузова резко ответила Тарасову на обвинения во вранье

Ольга Бузова заявила, что Дмитрий Тарасов

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкТелеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов
Телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила в своем Telegram-канале экс-супругу, футболисту Дмитрию Тарасову на обвинения во лжи и пиаре на его имени.
«
"Устал? Забудь мое имя навсегда! Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро "Мало половин" а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив – это воспоминания о бывшей жене", – написала артистка.
Бузову возмутило недавнее интервью Тарасова, в котором он рассказал , что заговорил о разводе с телезвездой только спустя несколько лет, так как "устал слушать вранье" о себе ради пиара.
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова расстались в 2016 году после почти четырех лет брака.
Экс-супруги называли разные причины расставания. Так, певица обвиняла футболиста в многочисленных изменах и физическом насилии. Тарасов же опровергал эти слова и утверждал, что Ольга семье и детям предпочла карьеру.
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ШоубизОльга Бузова
 
 
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