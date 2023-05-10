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"Не было доверия": экс-супруг Бузовой рассказал о брачном договоре с ней - РИА Новости, 10.05.2023
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Шоубиз
 
19:25 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/buzova-1870871000.html
"Не было доверия": экс-супруг Бузовой рассказал о брачном договоре с ней
"Не было доверия": экс-супруг Бузовой рассказал о брачном договоре с ней - РИА Новости, 10.05.2023
"Не было доверия": экс-супруг Бузовой рассказал о брачном договоре с ней
Экс-супруг певицы и ведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов в интервью Леди Mail.ru рассказал о брачном договоре с ней. По словам спортсмена, причиной... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:25
2023-05-10T19:25
шоубиз
ольга бузова
дмитрий тарасов
знаменитости
отношения
брак
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Экс-супруг певицы и ведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов в интервью Леди Mail.ru рассказал о брачном договоре с ней. По словам спортсмена, причиной послужило отсутствие доверия в отношениях. Он также объяснил, почему начал говорить об их отношениях спустя шесть лет после развода. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты в период с 2012 по 2016 год. После развода певица начала обвинять экс-супруга в изменах. Она также пожаловалась на физическое насилие в семье. Сам футболист опроверг ее слова. Он заявил, что не состоял в отношениях с другими женщинами до развода и никогда не поднимал руку на артистку. Прошлой осенью Тарасов рассказал, что продолжил общаться с бывшей женой после расставания. Однако на предложение о сотрудничестве она публично ответила ему жестким отказом. Спортсмен признался, что больше не хочет контактировать с Бузовой из-за случившегося.
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ольга бузова, дмитрий тарасов, знаменитости, отношения, брак
Шоубиз, Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов, Знаменитости, отношения, брак
"Не было доверия": экс-супруг Бузовой рассказал о брачном договоре с ней

Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов рассказал о брачном договоре с ней

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолузащитник ФК "Локомотив" Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год
Полузащитник ФК Локомотив Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Экс-супруг певицы и ведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов в интервью Леди Mail.ru рассказал о брачном договоре с ней. По словам спортсмена, причиной послужило отсутствие доверия в отношениях.
«
"С Ольгой мы заключали брачный договор. Потому что у нас изначально не было доверия. Я хотел детей и семью, а она хотела замуж. А я только что оттуда, в судебных тяжбах, которые на меня сильно давили. Поэтому предложил – давай, чтобы я был спокоен, подпишем документы. Она согласилась. Все было сказано откровенно, глаза в глаза", – поделился Тарасов.
Он также объяснил, почему начал говорить об их отношениях спустя шесть лет после развода.
«
"Устал слушать вранье. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь. Считаю, я правильно сделал, что высказался", – заключил спортсмен.
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты в период с 2012 по 2016 год. После развода певица начала обвинять экс-супруга в изменах. Она также пожаловалась на физическое насилие в семье. Сам футболист опроверг ее слова. Он заявил, что не состоял в отношениях с другими женщинами до развода и никогда не поднимал руку на артистку.
Прошлой осенью Тарасов рассказал, что продолжил общаться с бывшей женой после расставания. Однако на предложение о сотрудничестве она публично ответила ему жестким отказом. Спортсмен признался, что больше не хочет контактировать с Бузовой из-за случившегося.
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ШоубизОльга БузоваДмитрий ТарасовЗнаменитостиотношениябрак
 
 
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