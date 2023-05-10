"Не было доверия": экс-супруг Бузовой рассказал о брачном договоре с ней
Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов рассказал о брачном договоре с ней
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолузащитник ФК "Локомотив" Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Экс-супруг певицы и ведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов в интервью Леди Mail.ru рассказал о брачном договоре с ней. По словам спортсмена, причиной послужило отсутствие доверия в отношениях.
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"С Ольгой мы заключали брачный договор. Потому что у нас изначально не было доверия. Я хотел детей и семью, а она хотела замуж. А я только что оттуда, в судебных тяжбах, которые на меня сильно давили. Поэтому предложил – давай, чтобы я был спокоен, подпишем документы. Она согласилась. Все было сказано откровенно, глаза в глаза", – поделился Тарасов.
Он также объяснил, почему начал говорить об их отношениях спустя шесть лет после развода.
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"Устал слушать вранье. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь. Считаю, я правильно сделал, что высказался", – заключил спортсмен.
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты в период с 2012 по 2016 год. После развода певица начала обвинять экс-супруга в изменах. Она также пожаловалась на физическое насилие в семье. Сам футболист опроверг ее слова. Он заявил, что не состоял в отношениях с другими женщинами до развода и никогда не поднимал руку на артистку.
Прошлой осенью Тарасов рассказал, что продолжил общаться с бывшей женой после расставания. Однако на предложение о сотрудничестве она публично ответила ему жестким отказом. Спортсмен признался, что больше не хочет контактировать с Бузовой из-за случившегося.