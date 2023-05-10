https://ria.ru/20230510/buzova-1870871000.html

"Не было доверия": экс-супруг Бузовой рассказал о брачном договоре с ней

"Не было доверия": экс-супруг Бузовой рассказал о брачном договоре с ней - РИА Новости, 10.05.2023

"Не было доверия": экс-супруг Бузовой рассказал о брачном договоре с ней

Экс-супруг певицы и ведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов в интервью Леди Mail.ru рассказал о брачном договоре с ней. По словам спортсмена, причиной... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:25

2023-05-10T19:25

2023-05-10T19:25

шоубиз

ольга бузова

дмитрий тарасов

знаменитости

отношения

брак

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Экс-супруг певицы и ведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов в интервью Леди Mail.ru рассказал о брачном договоре с ней. По словам спортсмена, причиной послужило отсутствие доверия в отношениях. Он также объяснил, почему начал говорить об их отношениях спустя шесть лет после развода. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты в период с 2012 по 2016 год. После развода певица начала обвинять экс-супруга в изменах. Она также пожаловалась на физическое насилие в семье. Сам футболист опроверг ее слова. Он заявил, что не состоял в отношениях с другими женщинами до развода и никогда не поднимал руку на артистку. Прошлой осенью Тарасов рассказал, что продолжил общаться с бывшей женой после расставания. Однако на предложение о сотрудничестве она публично ответила ему жестким отказом. Спортсмен признался, что больше не хочет контактировать с Бузовой из-за случившегося.

https://ria.ru/20220826/buzova-1812282615.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова, дмитрий тарасов, знаменитости, отношения, брак