Лавров уверен, что выборы в Турции пройдут без вмешательства извне
Лавров уверен, что выборы в Турции будут честными и пройдут без вмешательства извне
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что всеобщие выборы в Турции будут честными, прозрачными и пройдут без вмешательства извне.
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"Хотел бы пожелать турецким коллегам успешного проведения всеобщих выборов, пользуясь нынешним случаем. Эти выборы, как я знаю, за пределами страны уже начались. Уверен, что они будут честными, прозрачными, обеспечат волеизъявление турецкого народа без какого бы то ни было вмешательства извне", - сказал министр на четырехсторонней министерской встрече по Сирии в Москве.
Турция - "наш добрый сосед и важный партнер", отметил Лавров.
"Мы видим, насколько вырос за последние годы ее международный и региональный авторитет, и настроены на дальнейшее расширение и укрепление нашего двустороннего взаимодействия с Турецкой республикой", - указал он.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая. -0-