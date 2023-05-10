https://ria.ru/20230510/vybory-1870747878.html

Лавров уверен, что выборы в Турции пройдут без вмешательства извне

Лавров уверен, что выборы в Турции пройдут без вмешательства извне - РИА Новости, 10.05.2023

Лавров уверен, что выборы в Турции пройдут без вмешательства извне

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что всеобщие выборы в Турции будут честными, прозрачными и пройдут без вмешательства извне. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:39

2023-05-10T11:39

2023-05-10T12:38

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что всеобщие выборы в Турции будут честными, прозрачными и пройдут без вмешательства извне.Турция - "наш добрый сосед и важный партнер", отметил Лавров."Мы видим, насколько вырос за последние годы ее международный и региональный авторитет, и настроены на дальнейшее расширение и укрепление нашего двустороннего взаимодействия с Турецкой республикой", - указал он.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая. -0-

https://ria.ru/20230510/turtsiya-1870695600.html

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Варвара Скокшина

турция, сирия, россия, сергей лавров, в мире