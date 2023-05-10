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Лавров уверен, что выборы в Турции пройдут без вмешательства извне - РИА Новости, 10.05.2023
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11:39 10.05.2023 (обновлено: 12:38 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/vybory-1870747878.html
Лавров уверен, что выборы в Турции пройдут без вмешательства извне
Лавров уверен, что выборы в Турции пройдут без вмешательства извне - РИА Новости, 10.05.2023
Лавров уверен, что выборы в Турции пройдут без вмешательства извне
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что всеобщие выборы в Турции будут честными, прозрачными и пройдут без вмешательства извне. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:39
2023-05-10T12:38
турция
сирия
россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что всеобщие выборы в Турции будут честными, прозрачными и пройдут без вмешательства извне.Турция - "наш добрый сосед и важный партнер", отметил Лавров."Мы видим, насколько вырос за последние годы ее международный и региональный авторитет, и настроены на дальнейшее расширение и укрепление нашего двустороннего взаимодействия с Турецкой республикой", - указал он.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая. -0-
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турция, сирия, россия, сергей лавров, в мире
Турция, Сирия, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров уверен, что выборы в Турции пройдут без вмешательства извне

Лавров уверен, что выборы в Турции будут честными и пройдут без вмешательства извне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что всеобщие выборы в Турции будут честными, прозрачными и пройдут без вмешательства извне.
«
"Хотел бы пожелать турецким коллегам успешного проведения всеобщих выборов, пользуясь нынешним случаем. Эти выборы, как я знаю, за пределами страны уже начались. Уверен, что они будут честными, прозрачными, обеспечат волеизъявление турецкого народа без какого бы то ни было вмешательства извне", - сказал министр на четырехсторонней министерской встрече по Сирии в Москве.
Турция - "наш добрый сосед и важный партнер", отметил Лавров.
"Мы видим, насколько вырос за последние годы ее международный и региональный авторитет, и настроены на дальнейшее расширение и укрепление нашего двустороннего взаимодействия с Турецкой республикой", - указал он.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая. -0-
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