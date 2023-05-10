https://ria.ru/20230510/vsu-1870873230.html

В ЛНР считают, что контрнаступление Киева может начаться в июне

В ЛНР считают, что контрнаступление Киева может начаться в июне - РИА Новости, 10.05.2023

В ЛНР считают, что контрнаступление Киева может начаться в июне

Контрнаступление Киева может быть отложено до июня, считает военный эксперт Виталий Киселев. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:24

2023-05-10T18:24

2023-05-10T18:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

виталий киселев

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864263372_0:219:2095:1397_1920x0_80_0_0_59437bcf15a0bd8dafad912a27cc8f4c.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Контрнаступление Киева может быть отложено до июня, считает военный эксперт Виталий Киселев. Ранее в среду военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ последние две недели работали на упреждение, нанося массовые удары по складам и командным пунктам Украины, чтобы не допустить контрнаступления. Он также сообщил, что в Артемовске сейчас очень сложная ситуация, однако российская "оборона стоит", никакого продвижения украинских войск не произошло. "Наши подразделения не просто готовы к наступлению, но и немного продвигаются вперед. Как бы там не говорили - инициатива на нашей стороне", - отметил эксперт. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230510/zelenskiy-1870857634.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, виталий киселев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр