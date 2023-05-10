В ЛНР считают, что контрнаступление Киева может начаться в июне
Военный эксперт из ЛНР Киселев заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в июне
© AP Photo / LibkosУкраинские военные на дороге в районе Артемовска
© AP Photo / Libkos
Украинские военные на дороге в районе Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Контрнаступление Киева может быть отложено до июня, считает военный эксперт Виталий Киселев.
Ранее в среду военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ последние две недели работали на упреждение, нанося массовые удары по складам и командным пунктам Украины, чтобы не допустить контрнаступления.
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"По моему мнению, если укронацисты пойдут в наступление, они могут пойти где-то в начале следующего месяца - с 10 по 22 июня", - сказал Киселев в эфире Первого канала.
Он также сообщил, что в Артемовске сейчас очень сложная ситуация, однако российская "оборона стоит", никакого продвижения украинских войск не произошло. "Наши подразделения не просто готовы к наступлению, но и немного продвигаются вперед. Как бы там не говорили - инициатива на нашей стороне", - отметил эксперт.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.