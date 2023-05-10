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Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб" - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870892558.html
Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб"
Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб" - РИА Новости, 10.05.2023
Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб"
Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб", заявил в среду президент республики Петр Павел. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:51
2023-05-10T19:51
специальная военная операция на украине
украина
россия
чехия
петр павел
сергей лавров
нато
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ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб", заявил в среду президент республики Петр Павел. "Если иметь в виду то, что уже получила (из Чехии – ред.) Украина, то есть, почти сотню танков, примерно столько же БТР и множество боеприпасов, то сейчас находятся в стадии передачи две системы ПВО "Куб" с весьма большим количеством ракет, которые Украина может сразу использовать, потому что (ее – ред.) военнослужащие обучены подобного рода технике", - цитирует Чешское радио Павела. По словам чешского президента, его страна может также поставлять на Украину боеприпасы не только из собственных источников, но и из третьих стран. "Мы можем также рассмотреть и иные возможности, например, танки и БМП, отремонтированные на наших предприятиях и постепенно поставляемые на Украину. Кроме того, стоит задуматься над тем, могли бы мы поставлять Украине наши самолеты L-159 с определенным видением и перспективой на перевооружение. И они в качестве самолетов прямой боевой поддержки именно в контрнаступлении могли бы Украине существенно помочь", - добавил Павел в интервью Чешскому радио. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, россия, чехия, петр павел, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Чехия, Петр Павел, Сергей Лавров, НАТО
Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб"

Президент Чехии Павел: Прага передаст Киеву два зенитно-ракетных комплекса "Куб"

CC BY-SA 3.0 / Federation of American Scientists/FAS website / 2K12 Kub backsideЗенитно-ракетный комплекс 2K12 "Куб"
Зенитно-ракетный комплекс 2K12 Куб - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Federation of American Scientists/FAS website / 2K12 Kub backside
Зенитно-ракетный комплекс 2K12 "Куб". Архивное фото
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ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб", заявил в среду президент республики Петр Павел.
"Если иметь в виду то, что уже получила (из Чехии – ред.) Украина, то есть, почти сотню танков, примерно столько же БТР и множество боеприпасов, то сейчас находятся в стадии передачи две системы ПВО "Куб" с весьма большим количеством ракет, которые Украина может сразу использовать, потому что (ее – ред.) военнослужащие обучены подобного рода технике", - цитирует Чешское радио Павела.
По словам чешского президента, его страна может также поставлять на Украину боеприпасы не только из собственных источников, но и из третьих стран.
"Мы можем также рассмотреть и иные возможности, например, танки и БМП, отремонтированные на наших предприятиях и постепенно поставляемые на Украину. Кроме того, стоит задуматься над тем, могли бы мы поставлять Украине наши самолеты L-159 с определенным видением и перспективой на перевооружение. И они в качестве самолетов прямой боевой поддержки именно в контрнаступлении могли бы Украине существенно помочь", - добавил Павел в интервью Чешскому радио.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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