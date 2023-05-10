https://ria.ru/20230510/ukraina-1870876564.html

Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать российские силы в ходе СВО

Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать российские силы в ходе СВО - РИА Новости, 10.05.2023

Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать российские силы в ходе СВО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в ходе специальной военной операции на Украине, указав, что россияне смогли в том... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:33

2023-05-10T18:33

2023-05-10T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

йенс столтенберг

денис шмыгаль

энтони блинкен

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в ходе специальной военной операции на Украине, указав, что россияне смогли в том числе создать значительные оборонные рубежи для отражения "планируемого контрнаступления" украинских войск. "Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статична долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи... чтобы отразить планируемое контрнаступление", - заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов.

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

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в мире, украина, киев, россия, йенс столтенберг, денис шмыгаль, энтони блинкен, нато