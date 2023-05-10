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Боррель заявил, что решение о вступлении Украины будут принимать члены НАТО - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870744878.html
Боррель заявил, что решение о вступлении Украины будут принимать члены НАТО
Боррель заявил, что решение о вступлении Украины будут принимать члены НАТО - РИА Новости, 10.05.2023
Боррель заявил, что решение о вступлении Украины будут принимать члены НАТО
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о возможном вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека альянса Йенса Столтенберга, а от членов НАТО. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:27
2023-05-10T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
нато
евросоюз
ситуация в днр и лнр
йенс столтенберг
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о возможном вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека альянса Йенса Столтенберга, а от членов НАТО. Столтенберг во время поездки в Киев в апреле заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс. "Это зависит не от генсека НАТО, а от членов альянса", - заявил Боррель в интервью испанскому телеканалу Sexta. Он добавил, что процесс рассмотрения членства Украины в НАТО не находится на изучении сейчас, как и не рассматривался до начала конфликта. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230509/nato-1870650006.html
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в мире, украина, жозеп боррель, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, НАТО, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Йенс Столтенберг
Боррель заявил, что решение о вступлении Украины будут принимать члены НАТО

Боррель: решение о вступлении Украины примет не Столтенберг, а страны, входящие в НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о возможном вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека альянса Йенса Столтенберга, а от членов НАТО.
Столтенберг во время поездки в Киев в апреле заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс.
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Киев ожидает приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, заявила вице-премьер
9 мая, 17:51
"Это зависит не от генсека НАТО, а от членов альянса", - заявил Боррель в интервью испанскому телеканалу Sexta. Он добавил, что процесс рассмотрения членства Украины в НАТО не находится на изучении сейчас, как и не рассматривался до начала конфликта.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой, пишут СМИ
5 мая, 11:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРЙенс Столтенберг
 
 
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