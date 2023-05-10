https://ria.ru/20230510/ukraina-1870744878.html

Боррель заявил, что решение о вступлении Украины будут принимать члены НАТО

Боррель заявил, что решение о вступлении Украины будут принимать члены НАТО - РИА Новости, 10.05.2023

Боррель заявил, что решение о вступлении Украины будут принимать члены НАТО

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о возможном вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека альянса Йенса Столтенберга, а от членов НАТО. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:27

2023-05-10T11:27

2023-05-10T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

жозеп боррель

нато

евросоюз

ситуация в днр и лнр

йенс столтенберг

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о возможном вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека альянса Йенса Столтенберга, а от членов НАТО. Столтенберг во время поездки в Киев в апреле заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс. "Это зависит не от генсека НАТО, а от членов альянса", - заявил Боррель в интервью испанскому телеканалу Sexta. Он добавил, что процесс рассмотрения членства Украины в НАТО не находится на изучении сейчас, как и не рассматривался до начала конфликта. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230509/nato-1870650006.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр, йенс столтенберг