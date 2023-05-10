Боррель заявил, что решение о вступлении Украины будут принимать члены НАТО
Боррель: решение о вступлении Украины примет не Столтенберг, а страны, входящие в НАТО
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о возможном вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека альянса Йенса Столтенберга, а от членов НАТО.
Столтенберг во время поездки в Киев в апреле заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс.
"Это зависит не от генсека НАТО, а от членов альянса", - заявил Боррель в интервью испанскому телеканалу Sexta. Он добавил, что процесс рассмотрения членства Украины в НАТО не находится на изучении сейчас, как и не рассматривался до начала конфликта.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.