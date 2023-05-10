https://ria.ru/20230510/twitter-1870698698.html
Маск заявил, что в Twitter появятся видео- и аудиозвонки
Маск заявил, что в Twitter появятся видео- и аудиозвонки - РИА Новости, 10.05.2023
Маск заявил, что в Twitter появятся видео- и аудиозвонки
Twitter в скором времени добавит функцию видео- и аудиозвонков, заявил американский предприниматель, владелец этой соцсети Илон Маск. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:14
2023-05-10T08:14
2023-05-10T08:14
в мире
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калифорния
илон маск
twitter
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Twitter в скором времени добавит функцию видео- и аудиозвонков, заявил американский предприниматель, владелец этой соцсети Илон Маск. "Скоро появится голосовой и видеочат с вашей учетной записи с любым человеком на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter. Кроме того, Маск заявил, что в среду будет добавлено сквозное шифрование личных сообщений, при этом не уточнив, будут ли шифроваться звонки. "Релиз зашифрованных сообщений DM (Direct Message - ред.) V1.0 должен состояться завтра", - написал Маск накануне. В ноябре издание Verge писало, что что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами. Издание также отмечало, что Маск намерен внедрить шифрование в качестве главного приоритета платформы. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20230421/twitter-1866935467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сан-франциско, калифорния, илон маск, twitter
В мире, Сан-Франциско, Калифорния, Илон Маск, Twitter
Маск заявил, что в Twitter появятся видео- и аудиозвонки
Маск: Twitter добавит функцию видео- и аудиозвонков, а также шифрование личных сообщений
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Twitter в скором времени добавит функцию видео- и аудиозвонков, заявил
американский предприниматель, владелец этой соцсети Илон Маск.
"Скоро появится голосовой и видеочат с вашей учетной записи с любым человеком на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.
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Кроме того, Маск заявил, что в среду будет добавлено сквозное шифрование личных сообщений, при этом не уточнив, будут ли шифроваться звонки. "Релиз зашифрованных сообщений DM (Direct Message - ред.) V1.0 должен состояться завтра", - написал Маск накануне.
В ноябре издание Verge писало, что что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами. Издание также отмечало, что Маск намерен внедрить шифрование в качестве главного приоритета платформы.
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско
, штат Калифорния
.
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