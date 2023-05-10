https://ria.ru/20230510/twitter-1870698698.html

Маск заявил, что в Twitter появятся видео- и аудиозвонки

Маск заявил, что в Twitter появятся видео- и аудиозвонки - РИА Новости, 10.05.2023

Маск заявил, что в Twitter появятся видео- и аудиозвонки

Twitter в скором времени добавит функцию видео- и аудиозвонков, заявил американский предприниматель, владелец этой соцсети Илон Маск. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:14

2023-05-10T08:14

2023-05-10T08:14

в мире

сан-франциско

калифорния

илон маск

twitter

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Twitter в скором времени добавит функцию видео- и аудиозвонков, заявил американский предприниматель, владелец этой соцсети Илон Маск. "Скоро появится голосовой и видеочат с вашей учетной записи с любым человеком на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter. Кроме того, Маск заявил, что в среду будет добавлено сквозное шифрование личных сообщений, при этом не уточнив, будут ли шифроваться звонки. "Релиз зашифрованных сообщений DM (Direct Message - ред.) V1.0 должен состояться завтра", - написал Маск накануне. В ноябре издание Verge писало, что что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами. Издание также отмечало, что Маск намерен внедрить шифрование в качестве главного приоритета платформы. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20230421/twitter-1866935467.html

https://ria.ru/20230421/twitter-1866921727.html

сан-франциско

калифорния

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сан-франциско, калифорния, илон маск, twitter