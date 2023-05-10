https://ria.ru/20230510/trikolor-1870729273.html

Экс-министр РСФСР рассказал, почему после распада СССР вернули триколор

Экс-министр РСФСР рассказал, почему после распада СССР вернули триколор - РИА Новости, 10.05.2023

Экс-министр РСФСР рассказал, почему после распада СССР вернули триколор

Бывший министр внешних экономических связей РСФСР Виктор Ярошенко рассказал РИА Новости, как после распада СССР в России выбирали государственный флаг и почему... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:48

2023-05-10T10:48

2023-05-10T11:58

россия

виктор ярошенко

ссср

борис ельцин

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бывший министр внешних экономических связей РСФСР Виктор Ярошенко рассказал РИА Новости, как после распада СССР в России выбирали государственный флаг и почему им стал нынешний триколор. В 1883 году, 10 мая, Александр III своим указом узаконил официальное использование бело-сине-красного триколора в качестве Государственного флага Российской империи. Поддержка ЕльцинаПосле распада СССР на статус государственного символа России было два основных претендента — бело-сине-красный и черно-желто-белый флаги. "Не все видные политики в России были согласны с тем, чтобы государственным был "петровский" флаг. Так, например, Владимир Жириновский считал, что государственным в России должен быть именно "имперский" флаг", — поделился Ярошенко. Но бело-сине-красное знамя имело поддержку в лице первого президента России Бориса Ельцина. "Будучи министром внешних экономических связей (МВЭС) в первом правительстве Ельцина — (Ивана. — Прим. ред.) Силаева, я готовился вылететь в Швецию на открытие выставки товаров, произведенных в РСФСР. Во время церемонии открытия региональных выставок предполагается поднятие флага региона — производителя этих товаров. Появилась идея воспользоваться такой оказией и поднять на выставке не самозваный красный флаг с серпом, молотом и синей полосой у древка — флаг коммунистов, а исторический российский флаг", — рассказал Ярошенко. Вариантов оказалось только два, сам Ярошенко был сторонником триколора, но на всякий случай он заказал оба и накануне вылета в Швецию пришел к Ельцину. "Я почти был уверен, что наши взгляды совпадают, и не ошибся. Ельцин посмотрел на оба флага, потом перевел взгляд на меня, сделал паузу и ткнул пальцем в "имперский" флаг: "Виктор Николаевич! Ну вы что? Этот нам совсем никуда", — поделился воспоминаниями собеседник агентства."Петровский" и "имперка""Петровским" триколором стал называться флаг, эскиз которого собственноручно нарисовал Петр I. Тогда это знамя использовалось в качестве корабельного флага, но позже превратилось в государственный. Постепенно с развитием геральдики в России появлялись новые символы, знаки и цвета, среди них - черно-желто-белый флаг, который получил название "имперский", рассказал Ярошенко. В 1858 году "имперка" ненадолго стала Государственным флагом России, а 10 мая 1883 года Александр III все-таки восстановил статус "петровского" триколора в качестве государственного, и тот просуществовал в таком качестве до прихода к власти большевиков в 1917 году. "Почему для современной России было важно вернуться именно к "петровскому" триколору? Потому что он олицетворяет собой преемственность российской истории, потому что его создал царь-реформатор, а возродил император-миротворец", — подчеркнул Ярошенко. С одной стороны, по словам собеседника агентства, в эпоху Александра III Россия не участвовала в военных столкновениях, с другой — "широко известны слова императора о том, что у России только два союзника — ее армия и флот". "Кроме того, мы не могли принять черно-желто-белый флаг потому, что он имел название "имперский", а это совсем не соответствовало нашим взглядам и целям", — отметил Ярошенко. Так, после провала ГКЧП, 22 августа 1991 года, триколор был впервые официально поднят в Москве над Домом правительства.

https://ria.ru/20230318/krym-1858756468.html

https://ria.ru/20230505/flagi-1869910551.html

https://ria.ru/20230121/flag-1846407220.html

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ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, виктор ярошенко, ссср, борис ельцин, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср