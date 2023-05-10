https://ria.ru/20230510/telegram-1870914258.html
Telegram удалил пост с критикой властей Бразилии
Telegram удалил пост с критикой властей Бразилии - РИА Новости, 10.05.2023
Telegram удалил пост с критикой властей Бразилии
Telegram удалил из своего официального бразильского канала пост с критикой в адрес законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях в Бразилии. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T22:43
2023-05-10T22:43
2023-05-10T22:43
в мире
бразилия
жаир болсонару
telegram
технологии
павел дуров
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Telegram удалил из своего официального бразильского канала пост с критикой в адрес законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях в Бразилии. Несколько часов назад пост еще был доступен в официальном канале Telegram Brasil, сейчас он удален, последнее сообщение на канале датируется 4 мая. Ранее Telegram заявил, что допускает прекращение работы в Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях. В сообщении, опубликованном в Telegram Brasil, компания выразила мнение, что из-за рассмотрения подобного законопроекта "демократия в Бразилии находится под угрозой". Позже новостной портал G1 сообщил, что суд Бразилии потребовал от Telegram удалить сообщение с критикой в адрес властей и направить разъяснения пользователям, в противном случае приложение заблокируют на территории страны на 72 часа. Власти Бразилии 20 апреля сообщили об открытии против Telegram административного дела, грозившего мессенджеру штрафами и приостановкой деятельности в стране. Решение было принято после того, как компания вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти. Позднее сообщалось, что Telegram предоставил полиции информацию, однако не в полном объеме. После этого в конце апреля суд в Бразилии распорядился приостановить действие Telegram. На компанию был наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день. Через несколько дней решение о приостановке было отменено. Это уже на первое противостояние между Telegram и властями Бразилии. Так, в январе Верховный суд Бразилии оштрафовал мессенджер Павла Дурова за несоблюдение решения суда о блокировке одного из каналов, признанных ранее распространяющими недостоверную информацию. Это произошло после беспорядков сторонников бывшего президента Жаира Болсонару в Бразилиа. В середине марта прошлого года судья Федерального Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями. Основатель Telegram Павел Дуров тогда извинился перед судом и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации.
https://ria.ru/20230427/telegram-1868304469.html
https://ria.ru/20230218/telegram-1852869255.html
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в мире, бразилия, жаир болсонару, telegram, технологии, павел дуров
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару, Telegram, Технологии, Павел Дуров
Telegram удалил пост с критикой властей Бразилии
Telegram удалил из своего официального бразильского канала пост с критикой властей страны
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Telegram удалил из своего официального бразильского канала пост с критикой в адрес законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях в Бразилии.
Несколько часов назад пост еще был доступен в официальном канале Telegram Brasil, сейчас он удален, последнее сообщение на канале датируется 4 мая.
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Ранее Telegram заявил, что допускает прекращение работы в Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях. В сообщении, опубликованном в Telegram Brasil, компания выразила мнение, что из-за рассмотрения подобного законопроекта "демократия в Бразилии находится под угрозой".
Позже новостной портал G1 сообщил, что суд Бразилии потребовал от Telegram удалить сообщение с критикой в адрес властей и направить разъяснения пользователям, в противном случае приложение заблокируют на территории страны на 72 часа.
Власти Бразилии 20 апреля сообщили об открытии против Telegram административного дела, грозившего мессенджеру штрафами и приостановкой деятельности в стране. Решение было принято после того, как компания вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти. Позднее сообщалось, что Telegram предоставил полиции информацию, однако не в полном объеме. После этого в конце апреля суд в Бразилии распорядился приостановить действие Telegram. На компанию был наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день. Через несколько дней решение о приостановке было отменено.
Это уже на первое противостояние между Telegram и властями Бразилии. Так, в январе Верховный суд Бразилии оштрафовал мессенджер Павла Дурова
за несоблюдение решения суда о блокировке одного из каналов, признанных ранее распространяющими недостоверную информацию. Это произошло после беспорядков сторонников бывшего президента Жаира Болсонару
в Бразилиа
.
В середине марта прошлого года судья Федерального Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями. Основатель Telegram Павел Дуров тогда извинился перед судом и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации.
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