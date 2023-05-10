https://ria.ru/20230510/sudzuki-1870726355.html

Японский депутат осудил призывы пересмотреть его планы посетить Россию

Японский депутат осудил призывы пересмотреть его планы посетить Россию - РИА Новости, 10.05.2023

Японский депутат осудил призывы пересмотреть его планы посетить Россию

Депутат верхней палаты Японии Мунэо Судзуки, который намеревался посетить Россию 3-7 мая, отложил поездку, при этом раскритиковав руководство партии "Общество... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:36

2023-05-10T10:36

2023-05-10T10:36

в мире

япония

россия

мунэо судзуки

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ТОКИО, 10 мая - РИА Новости. Депутат верхней палаты Японии Мунэо Судзуки, который намеревался посетить Россию 3-7 мая, отложил поездку, при этом раскритиковав руководство партии "Общество возрождения Японии", куда он входит, за призывы к пересмотру его планов. В конце апреля консультативный комитет верхней палаты парламента одобрил прошение Мунэо Судзуки на поездку в Россию. После этого генеральный секретарь партии "Общество возрождения Японии" Фумитакэ Фудзика выступил за то, чтобы решение о поездке "принималось с расчетом ее возможного влияния на национальные интересы". "Так как прозвучало громкое заявление о том, что я должен продумать поездку, исходя из того, будет ли она способствовать национальным интересам, я хочу пояснить генеральному секретарю (партии – ред.), что я в качестве политика действовал и думал о национальных интересах в сто раз больше Вашего", - цитирует издание "Санкэй" слова политика в ходе партийного заседания. Судзуки также призвал руководство партии "лучше подбирать слова". Мунэо Судзуки – политик с огромным опытом. В этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин но кай" (Общество возрождения Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.

https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870552321.html

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япония

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, россия, мунэо судзуки