Рейтинг@Mail.ru
Stromae отменил концертный тур из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:41 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/stromae-1870734254.html
Stromae отменил концертный тур из-за проблем со здоровьем
Stromae отменил концертный тур из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 10.05.2023
Stromae отменил концертный тур из-за проблем со здоровьем
Бельгийский певец Stromae (Поль Ван Авер) сообщил на своей странице в Twitter, что отменил европейский концертный тур из-за проблем со здоровьем. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:41
2023-05-10T13:41
шоубиз
бельгия
twitter
франция
европа
музыка
концерты
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870736027_0:208:3270:2048_1920x0_80_0_0_a0f87e4c33718214e077e882cbd8d9c0.jpg
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Бельгийский певец Stromae (Поль Ван Авер) сообщил на своей странице в Twitter, что отменил европейский концертный тур из-за проблем со здоровьем. Он не раскрыл, что именно происходит с его здоровьем. Музыкант должен был выступить в 14 городах сольно и на двух фестивалях как приглашенный гость.Stromae не в первый раз приостанавливает концертную деятельность. В 2015 году он пропал из публичного пространства. По словам артиста, у него развились панические атаки после приема препарата против малярии. Затем он страдал от депрессии и проблем с алкоголем.
https://ria.ru/20230505/pelageya-1869975682.html
бельгия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870736027_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_f5a1e13cf2da23b0ae532ee1b69c45ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бельгия, twitter, франция, европа, музыка, концерты, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Бельгия, Twitter, Франция, Европа, Музыка, концерты, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Stromae отменил концертный тур из-за проблем со здоровьем

Исполнитель хита Papaoutai отменил концертный тур по Европе из-за проблем со здоровьем

© AFP 2023 / FRED TANNEAUБельгийский исполнитель Stromae
Бельгийский исполнитель Stromae - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / FRED TANNEAU
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Бельгийский певец Stromae (Поль Ван Авер) сообщил на своей странице в Twitter, что отменил европейский концертный тур из-за проблем со здоровьем.
© @StromaeПост, опубликованный певцом Stromae в Twitter
Пост, опубликованный певцом Stromae в Twitter
Пост, опубликованный певцом Stromae в Twitter
© @Stromae
1 из 3
© @StromaeПост, опубликованный певцом Stromae в Twitter
Пост, опубликованный певцом Stromae в Twitter
Пост, опубликованный певцом Stromae в Twitter
© @Stromae
2 из 3
© @StromaeПост, опубликованный певцом Stromae в Twitter
Пост, опубликованный певцом Stromae в Twitter
Пост, опубликованный певцом Stromae в Twitter
© @Stromae
3 из 3
Пост, опубликованный певцом Stromae в Twitter
© @Stromae
1 из 3
Пост, опубликованный певцом Stromae в Twitter
© @Stromae
2 из 3
Пост, опубликованный певцом Stromae в Twitter
© @Stromae
3 из 3
«
"Из-за здоровья мне пришлось отменить несколько концертов во Франции и затем в Европе. Я надеюсь побыстрее выздороветь и вернуться к туру. К сожалению, мне приходится признавать, что на восстановление понадобится больше времени, чем я думал. Решение было сложным", – рассказал Stromae.
Он не раскрыл, что именно происходит с его здоровьем.
Музыкант должен был выступить в 14 городах сольно и на двух фестивалях как приглашенный гость.
Stromae не в первый раз приостанавливает концертную деятельность. В 2015 году он пропал из публичного пространства. По словам артиста, у него развились панические атаки после приема препарата против малярии. Затем он страдал от депрессии и проблем с алкоголем.
Певица Пелагея выступает на 2-м Благотворительном рок-фестивале Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям в поддержку фонда Доктора Лизы Справедливая помощь в клубе Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В Сербии отменили концерты Пелагеи
5 мая, 17:19
 
ШоубизБельгияTwitterФранцияЕвропаМузыкаконцертыЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала