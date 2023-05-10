https://ria.ru/20230510/stromae-1870734254.html

Stromae отменил концертный тур из-за проблем со здоровьем

Stromae отменил концертный тур из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 10.05.2023

Stromae отменил концертный тур из-за проблем со здоровьем

Бельгийский певец Stromae (Поль Ван Авер) сообщил на своей странице в Twitter, что отменил европейский концертный тур из-за проблем со здоровьем. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:41

2023-05-10T13:41

2023-05-10T13:41

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Бельгийский певец Stromae (Поль Ван Авер) сообщил на своей странице в Twitter, что отменил европейский концертный тур из-за проблем со здоровьем. Он не раскрыл, что именно происходит с его здоровьем. Музыкант должен был выступить в 14 городах сольно и на двух фестивалях как приглашенный гость.Stromae не в первый раз приостанавливает концертную деятельность. В 2015 году он пропал из публичного пространства. По словам артиста, у него развились панические атаки после приема препарата против малярии. Затем он страдал от депрессии и проблем с алкоголем.

https://ria.ru/20230505/pelageya-1869975682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бельгия, twitter, франция, европа, музыка, концерты, знаменитости, новости шоу-бизнеса