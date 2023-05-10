Stromae отменил концертный тур из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Бельгийский певец Stromae (Поль Ван Авер) сообщил на своей странице в Twitter, что отменил европейский концертный тур из-за проблем со здоровьем. Он не раскрыл, что именно происходит с его здоровьем. Музыкант должен был выступить в 14 городах сольно и на двух фестивалях как приглашенный гость.Stromae не в первый раз приостанавливает концертную деятельность. В 2015 году он пропал из публичного пространства. По словам артиста, у него развились панические атаки после приема препарата против малярии. Затем он страдал от депрессии и проблем с алкоголем.
"Из-за здоровья мне пришлось отменить несколько концертов во Франции и затем в Европе. Я надеюсь побыстрее выздороветь и вернуться к туру. К сожалению, мне приходится признавать, что на восстановление понадобится больше времени, чем я думал. Решение было сложным", – рассказал Stromae.
Он не раскрыл, что именно происходит с его здоровьем.
Музыкант должен был выступить в 14 городах сольно и на двух фестивалях как приглашенный гость.
Stromae не в первый раз приостанавливает концертную деятельность. В 2015 году он пропал из публичного пространства. По словам артиста, у него развились панические атаки после приема препарата против малярии. Затем он страдал от депрессии и проблем с алкоголем.
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