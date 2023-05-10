https://ria.ru/20230510/sakhalin-1870857520.html

Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на Сахалине

Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на Сахалине - РИА Новости, 10.05.2023

Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на Сахалине

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу до 1 июля рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:44

2023-05-10T17:44

2023-05-10T17:52

сахалин

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу до 1 июля рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива в южной части острова Сахалин, сообщается на сайте Кремля."Минобороны России рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива (остров Сахалин) и передачи маяка Анива в собственность Сахалинской области, в том числе определить источник финансирования строительства", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2023 года, ответственный - министр обороны РФ Сергей Шойгу.Маяк Анива был установлен в 1939 году на скале Сивучья возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Автором проекта выступил японский инженер Синобу Миура. Маяк представляет собой круглую бетонную 9-этажную башню с боковой пристройкой. Дальность действия маяка превышала 32 километра. С 1990 года постоянных работников на нем нет, маяк был переоборудован и работал автономно до 2006 года, после чего был заброшен. Несмотря на сильные разрушения, объект часто посещают туристы, которые подходят к нему на частных и личных судах.

https://ria.ru/20230424/tof-1867249640.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сахалин, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность, владимир путин, сергей шойгу