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Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на Сахалине - РИА Новости, 10.05.2023
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17:44 10.05.2023 (обновлено: 17:52 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/sakhalin-1870857520.html
Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на Сахалине
Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на Сахалине - РИА Новости, 10.05.2023
Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на Сахалине
Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу до 1 июля рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:44
2023-05-10T17:52
сахалин
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу до 1 июля рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива в южной части острова Сахалин, сообщается на сайте Кремля."Минобороны России рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива (остров Сахалин) и передачи маяка Анива в собственность Сахалинской области, в том числе определить источник финансирования строительства", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2023 года, ответственный - министр обороны РФ Сергей Шойгу.Маяк Анива был установлен в 1939 году на скале Сивучья возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Автором проекта выступил японский инженер Синобу Миура. Маяк представляет собой круглую бетонную 9-этажную башню с боковой пристройкой. Дальность действия маяка превышала 32 километра. С 1990 года постоянных работников на нем нет, маяк был переоборудован и работал автономно до 2006 года, после чего был заброшен. Несмотря на сильные разрушения, объект часто посещают туристы, которые подходят к нему на частных и личных судах.
https://ria.ru/20230424/tof-1867249640.html
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сахалин, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность, владимир путин, сергей шойгу
Сахалин, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на Сахалине

Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на мысе Анива на Сахалине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу до 1 июля рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива в южной части острова Сахалин, сообщается на сайте Кремля.
"Минобороны России рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива (остров Сахалин) и передачи маяка Анива в собственность Сахалинской области, в том числе определить источник финансирования строительства", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2023 года, ответственный - министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Маяк Анива был установлен в 1939 году на скале Сивучья возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Автором проекта выступил японский инженер Синобу Миура. Маяк представляет собой круглую бетонную 9-этажную башню с боковой пристройкой. Дальность действия маяка превышала 32 километра. С 1990 года постоянных работников на нем нет, маяк был переоборудован и работал автономно до 2006 года, после чего был заброшен. Несмотря на сильные разрушения, объект часто посещают туристы, которые подходят к нему на частных и личных судах.
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СахалинТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасностьВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
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