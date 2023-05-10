https://ria.ru/20230510/ruzhe-1870836264.html

В Дагестане ребенок случайно выстрелил в себя из ружья

В Дагестане ребенок случайно выстрелил в себя из ружья - РИА Новости, 10.05.2023

В Дагестане ребенок случайно выстрелил в себя из ружья

Шестилетний ребенок случайно выстрелил в себя из охотничьего ружья в дагестанском селе Леваши, сообщил в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:41

2023-05-10T16:41

2023-05-10T16:41

происшествия

махачкала

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

МАХАЧКАЛА, 10 мая - РИА Новости. Шестилетний ребенок случайно выстрелил в себя из охотничьего ружья в дагестанском селе Леваши, сообщил в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. "По предварительной информации, в Леваши мальчик нашел заряженное ружье деда, стал играться, пока взрослые не видели, и случайно выстрелил в себя", – сказал собеседник агентства. В пресс-службе администрации Левашинского района РИА Новости подтвердили произошедшее, также отметив, что "это случайно произошло". "С ребенком все в порядке, пока он в больнице", – сказали в районной администрации. Информацию о ранении ребенка в селе Леваши проверяет прокуратура республики, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Предварительно, 6 мая шестилетний мальчик был госпитализирован с огнестрельным ранением в Левашинскую районную больницу. В последующем ребенка перевезли в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. "В настоящее время его состояние удовлетворительное", – сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230509/saratov-1870624417.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, махачкала, республика дагестан