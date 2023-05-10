https://ria.ru/20230510/ruzhe-1870836264.html
В Дагестане ребенок случайно выстрелил в себя из ружья
В Дагестане ребенок случайно выстрелил в себя из ружья - РИА Новости, 10.05.2023
В Дагестане ребенок случайно выстрелил в себя из ружья
Шестилетний ребенок случайно выстрелил в себя из охотничьего ружья в дагестанском селе Леваши, сообщил в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:41
2023-05-10T16:41
2023-05-10T16:41
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 10 мая - РИА Новости. Шестилетний ребенок случайно выстрелил в себя из охотничьего ружья в дагестанском селе Леваши, сообщил в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. "По предварительной информации, в Леваши мальчик нашел заряженное ружье деда, стал играться, пока взрослые не видели, и случайно выстрелил в себя", – сказал собеседник агентства. В пресс-службе администрации Левашинского района РИА Новости подтвердили произошедшее, также отметив, что "это случайно произошло". "С ребенком все в порядке, пока он в больнице", – сказали в районной администрации. Информацию о ранении ребенка в селе Леваши проверяет прокуратура республики, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Предварительно, 6 мая шестилетний мальчик был госпитализирован с огнестрельным ранением в Левашинскую районную больницу. В последующем ребенка перевезли в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. "В настоящее время его состояние удовлетворительное", – сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230509/saratov-1870624417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Дагестане ребенок случайно выстрелил в себя из ружья
В Дагестане шестилетний ребенок случайно выстрелил в себя из ружья, мальчик в больнице