https://ria.ru/20230510/prazdnovanie-1870690188.html

Российские и белорусские дипломаты в Южной Корее вместе отметили 9 Мая

Российские и белорусские дипломаты в Южной Корее вместе отметили 9 Мая - РИА Новости, 10.05.2023

Российские и белорусские дипломаты в Южной Корее вместе отметили 9 Мая

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло во вторник в посольстве РФ в Сеуле с участием посла и дипломатических представителей Белоруссии,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T04:45

2023-05-10T04:45

2023-05-10T04:45

россия

южная корея

сеул

андрей куликов

день победы

в мире

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СЕУЛ, 10 мая - РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло во вторник в посольстве РФ в Сеуле с участием посла и дипломатических представителей Белоруссии, сообщило посольство РФ в Республике Корея. В начале мероприятия послы обеих стран выступили с речью, затем присутствующие посмотрели трансляцию парада Победы с Красной площади в Москве. "Победа 1945 года спасла не только российский народ, но и весь мир, хоть этот исторический факт и пытаются замолчать. У праздника Победы сегодня особая актуальность, ведь против нас развернута тотальная гибридная война, в авангарде которой вновь находятся нацисты в лице киевского режима. Нет сомнений в том, что победа опять будет за нами", - заявил посол РФ в Сеуле Андрей Кулик. Глава белорусской дипмиссии в Южной Корее Андрей Чернецкий в свою очередь отметил, что победа в Великой Отечественной войне до сих пор "играет особую роль в нашей жизни и служит моральным ориентиром и образцом героизма". "Наши деды и прадеды сполна выполнили свой долг, водрузив Знамя Победы. У нас есть свой долг - сделать все, чтобы предотвратить искажение истории, чтобы наши дети помнили о подвиге предков. Историю пишут победители, и мы победим!" - заявил посол Белоруссии.

https://ria.ru/20230510/prazdnovanie-1870688082.html

https://ria.ru/20230510/venesuela-1870690057.html

россия

южная корея

сеул

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россия, южная корея, сеул, андрей куликов, день победы, в мире