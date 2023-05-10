Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде напомнили Польше, как она называлась в составе Российской империи - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/polsha-1870784063.html
В Совфеде напомнили Польше, как она называлась в составе Российской империи
В Совфеде напомнили Польше, как она называлась в составе Российской империи - РИА Новости, 10.05.2023
В Совфеде напомнили Польше, как она называлась в составе Российской империи
Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и его следует соблюдать, в РФ ведь пока не называют Польшу Привислинским краем, хотя могли бы,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:11
2023-05-10T14:11
политика
россия
польша
российская империя
александр шендерюк-жидков
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:65:3064:1789_1920x0_80_0_0_a3d40b7a3fa1fa9bad6964c397f71fe2.jpg
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и его следует соблюдать, в РФ ведь пока не называют Польшу Привислинским краем, хотя могли бы, заявил РИА Новости в среду сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя решение Польши "переименовать" Калининград. Как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. По его данным, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". Привислинский край — административно-территориальное название части польских земель, входивших в 19-м – начале 20-го века в состав Российской империи.
https://ria.ru/20230510/polsha-1870764624.html
россия
польша
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, польша, российская империя, александр шендерюк-жидков, совет федерации рф
Политика, Россия, Польша, Российская империя, Александр Шендерюк-Жидков, Совет Федерации РФ
В Совфеде напомнили Польше, как она называлась в составе Российской империи

Сенатор Шендерюк-Жидков напомнил, что Польша когда-то носила название Привислинский край

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и его следует соблюдать, в РФ ведь пока не называют Польшу Привислинским краем, хотя могли бы, заявил РИА Новости в среду сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя решение Польши "переименовать" Калининград.
Как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. По его данным, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград".
«
"Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и мы требуем эту топонимику использовать. Мы же пока не называем Польшу Привислинским краем, хотя могли бы", - сказал сенатор.
Привислинский край — административно-территориальное название части польских земель, входивших в 19-м – начале 20-го века в состав Российской империи.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Польша периодически скатывается в безумие ненависти к России, заявил Песков
Вчера, 12:50
 
ПолитикаРоссияПольшаРоссийская империяАлександр Шендерюк-ЖидковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала