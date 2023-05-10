https://ria.ru/20230510/polsha-1870784063.html
В Совфеде напомнили Польше, как она называлась в составе Российской империи
В Совфеде напомнили Польше, как она называлась в составе Российской империи - РИА Новости, 10.05.2023
В Совфеде напомнили Польше, как она называлась в составе Российской империи
Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и его следует соблюдать, в РФ ведь пока не называют Польшу Привислинским краем, хотя могли бы,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:11
2023-05-10T14:11
2023-05-10T14:11
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россия
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александр шендерюк-жидков
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и его следует соблюдать, в РФ ведь пока не называют Польшу Привислинским краем, хотя могли бы, заявил РИА Новости в среду сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя решение Польши "переименовать" Калининград. Как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. По его данным, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". Привислинский край — административно-территориальное название части польских земель, входивших в 19-м – начале 20-го века в состав Российской империи.
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РИА Новости
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политика, россия, польша, российская империя, александр шендерюк-жидков, совет федерации рф
Политика, Россия, Польша, Российская империя, Александр Шендерюк-Жидков, Совет Федерации РФ
В Совфеде напомнили Польше, как она называлась в составе Российской империи
Сенатор Шендерюк-Жидков напомнил, что Польша когда-то носила название Привислинский край
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и его следует соблюдать, в РФ ведь пока не называют Польшу Привислинским краем, хотя могли бы, заявил РИА Новости в среду сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя решение Польши "переименовать" Калининград.
Как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. По его данным, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград".
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"Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и мы требуем эту топонимику использовать. Мы же пока не называем Польшу Привислинским краем, хотя могли бы", - сказал сенатор.
Привислинский край — административно-территориальное название части польских земель, входивших в 19-м – начале 20-го века в состав Российской империи.
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