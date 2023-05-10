https://ria.ru/20230510/polsha-1870784063.html

В Совфеде напомнили Польше, как она называлась в составе Российской империи

В Совфеде напомнили Польше, как она называлась в составе Российской империи - РИА Новости, 10.05.2023

В Совфеде напомнили Польше, как она называлась в составе Российской империи

Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и его следует соблюдать, в РФ ведь пока не называют Польшу Привислинским краем, хотя могли бы,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:11

2023-05-10T14:11

2023-05-10T14:11

политика

россия

польша

российская империя

александр шендерюк-жидков

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и его следует соблюдать, в РФ ведь пока не называют Польшу Привислинским краем, хотя могли бы, заявил РИА Новости в среду сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя решение Польши "переименовать" Калининград. Как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. По его данным, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". Привислинский край — административно-территориальное название части польских земель, входивших в 19-м – начале 20-го века в состав Российской империи.

https://ria.ru/20230510/polsha-1870764624.html

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польша

российская империя

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, польша, российская империя, александр шендерюк-жидков, совет федерации рф