https://ria.ru/20230510/pol-1870793400.html

Минюст представит законопроект о запрете смены пола в паспорте

Минюст представит законопроект о запрете смены пола в паспорте - РИА Новости, 10.05.2023

Минюст представит законопроект о запрете смены пола в паспорте

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко анонсировал законопроект о запрете менять пол в паспорте - сейчас обсуждается, нужно ли вводить этот запрет только по... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:38

2023-05-10T14:38

2023-05-10T15:00

россия

санкт-петербург

константин чуйченко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко анонсировал законопроект о запрете менять пол в паспорте - сейчас обсуждается, нужно ли вводить этот запрет только по юридическому или также по медицинскому аспекту.По словам Чуйченко, с 2018 по 2022 год по России было зарегистрировано более 2,7 тысяч случаев смены пола (по документам), впоследствии эти люди зарегистрировали порядка 190 браков."Мы предполагаем, что эти люди также производили усыновление детей… Мы сделали соответствующие заявления. И в ближайшем будущем, скоро, должен появиться законопроект о запрещении всего этого", - сказал Чуйченко на Молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге."Единственно, сейчас дискуссии, а производить ли это запрещение в том числе только по медицинскому аспекту или ограничиться, скажем так, аспектом юридическим. Но на мой взгляд… я бы предложил взять курс, чтобы лечить этих людей, но не в сторону того, чтобы они меняли пол. А в сторону того, чтобы они налаживали свое психологическое состояние. И возвращались, как говорится, к своей природе", - отметил министр.По его словам, возможность по смене пола в паспорте появилась в России еще в 1997 году, но тогда это было сделано под влиянием Всемирной организации здравоохранения.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230419/roskomnadzor-1866268537.html

https://ria.ru/20230228/pravoslavie-1854927244.html

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россия, санкт-петербург, константин чуйченко