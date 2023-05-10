https://ria.ru/20230510/pobeda-1870759927.html

МВД заявило, что мероприятия в День Победы состоялись без происшествий

МВД заявило, что мероприятия в День Победы состоялись без происшествий - РИА Новости, 10.05.2023

МВД заявило, что мероприятия в День Победы состоялись без происшествий

Праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне в России прошли без происшествий, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:34

2023-05-10T12:34

2023-05-10T12:38

россия

день победы

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне в России прошли без происшествий, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Девятого мая в 7,4 тысячи населенных пунктах РФ прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне... Благодаря принятым мерам, правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено", - сказала Волк.Она отметила, что было организовано более 14 тысяч военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний. Правопорядок охраняли около 242 тысяч полицейских, а также росгвардейцы, сотрудники ЧОП и представители общественных формирований правоохранительной направленности.

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, день победы, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк