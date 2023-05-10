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МВД заявило, что мероприятия в День Победы состоялись без происшествий - РИА Новости, 10.05.2023
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12:34 10.05.2023 (обновлено: 12:38 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/pobeda-1870759927.html
МВД заявило, что мероприятия в День Победы состоялись без происшествий
МВД заявило, что мероприятия в День Победы состоялись без происшествий - РИА Новости, 10.05.2023
МВД заявило, что мероприятия в День Победы состоялись без происшествий
Праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне в России прошли без происшествий, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:34
2023-05-10T12:38
россия
день победы
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне в России прошли без происшествий, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Девятого мая в 7,4 тысячи населенных пунктах РФ прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне... Благодаря принятым мерам, правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено", - сказала Волк.Она отметила, что было организовано более 14 тысяч военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний. Правопорядок охраняли около 242 тысяч полицейских, а также росгвардейцы, сотрудники ЧОП и представители общественных формирований правоохранительной направленности.
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Кирилл Волков
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россия, день победы, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
Россия, День Победы, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк
МВД заявило, что мероприятия в День Победы состоялись без происшествий

МВД заявило, что во время праздничных мероприятий в День Победы происшествий не случилось

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПраздничный салют в честь Дня Победы на территории мемориального комплекса "Парк Победы" на Поклонной горе в Москве
Праздничный салют в честь Дня Победы на территории мемориального комплекса Парк Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Праздничный салют в честь Дня Победы на территории мемориального комплекса "Парк Победы" на Поклонной горе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне в России прошли без происшествий, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Девятого мая в 7,4 тысячи населенных пунктах РФ прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне... Благодаря принятым мерам, правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено", - сказала Волк.
Она отметила, что было организовано более 14 тысяч военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний. Правопорядок охраняли около 242 тысяч полицейских, а также росгвардейцы, сотрудники ЧОП и представители общественных формирований правоохранительной направленности.
Праздничные салюты в День Победы
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

Салют в калининградском парке Победы получился ярким и запоминающимся.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Калининграде

Салют в калининградском парке Победы получился ярким и запоминающимся.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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1 из 12
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

Военные Балтфлота дали 30 залпов из специальных установок и фронтовых пушек ЗИС-3, которые участвовали в штурме Кенигсберга.

Артиллерийские расчеты во время праздничного салюта в честь Дня Победы в Калининграде

Военные Балтфлота дали 30 залпов из специальных установок и фронтовых пушек ЗИС-3, которые участвовали в штурме Кенигсберга.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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2 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Салют в Москве поразил красотой и масштабом. Самым захватывающим моментом стало раскрытие "огненных медуз" в цвет российского триколора.

Праздничный салют в Москве в День Побед

Салют в Москве поразил красотой и масштабом. Самым захватывающим моментом стало раскрытие "огненных медуз" в цвет российского триколора.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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3 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Салют в Красноярске запустили одновременно с двух точек: баржи напротив гостиницы "Огни Енисея" и ТЦ "Красноярье". Особенно эффектно смотрелись фейерверки над рекой.

Праздничный салют над Енисеем в Красноярске в День Победы

Салют в Красноярске запустили одновременно с двух точек: баржи напротив гостиницы "Огни Енисея" и ТЦ "Красноярье". Особенно эффектно смотрелись фейерверки над рекой.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

В Волгограде первые залпы салюта раздались в 22.00 над главной скульптурой мемориального комплекса "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Фейерверк прогремел сразу после акции "Свет Великой Победы".

Световое шоу Свет Великой Победы и салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде

В Волгограде первые залпы салюта раздались в 22.00 над главной скульптурой мемориального комплекса "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Фейерверк прогремел сразу после акции "Свет Великой Победы".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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5 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Праздничный салют над Енисеем в Красноярске.

Праздничный салют над Енисеем в Красноярске в День Победы

Праздничный салют над Енисеем в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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6 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Москве праздничные фейерверки запустили с 16 площадок в разных частях города.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве

В Москве праздничные фейерверки запустили с 16 площадок в разных частях города.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Салют начался в 22.00, залпы украшали небо над столицей десять минут.

Праздничный салют в Москве в День Победы

Салют начался в 22.00, залпы украшали небо над столицей десять минут.

© РИА Новости / Александр Вильф
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирске было семь салютов — большой артиллерийский на Михайловской набережной и фейерверки на шести площадках по всему городу.

Праздничный салют в честь Дня Победы в городах России

В Новосибирске было семь салютов — большой артиллерийский на Михайловской набережной и фейерверки на шести площадках по всему городу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Для проведения воздушного шоу в Москве потребовалось более 70 салютных установок.

Праздничный салют в честь Дня Победы на территории мемориального комплекса Парк Победы на Поклонной горе в Москве

Для проведения воздушного шоу в Москве потребовалось более 70 салютных установок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Использовались фейерверки более 70 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве

Использовались фейерверки более 70 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Праздничный салют над зданием Московского государственного университета.

Праздничный салют над зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Праздничный салют над зданием Московского государственного университета.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
12 из 12

Салют в калининградском парке Победы получился ярким и запоминающимся.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
1 из 12

Военные Балтфлота дали 30 залпов из специальных установок и фронтовых пушек ЗИС-3, которые участвовали в штурме Кенигсберга.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Салют в Москве поразил красотой и масштабом. Самым захватывающим моментом стало раскрытие "огненных медуз" в цвет российского триколора.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 12

Салют в Красноярске запустили одновременно с двух точек: баржи напротив гостиницы "Огни Енисея" и ТЦ "Красноярье". Особенно эффектно смотрелись фейерверки над рекой.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 12

В Волгограде первые залпы салюта раздались в 22.00 над главной скульптурой мемориального комплекса "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Фейерверк прогремел сразу после акции "Свет Великой Победы".

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
5 из 12

Праздничный салют над Енисеем в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 12

В Москве праздничные фейерверки запустили с 16 площадок в разных частях города.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Салют начался в 22.00, залпы украшали небо над столицей десять минут.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
8 из 12

В Новосибирске было семь салютов — большой артиллерийский на Михайловской набережной и фейерверки на шести площадках по всему городу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Для проведения воздушного шоу в Москве потребовалось более 70 салютных установок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Использовались фейерверки более 70 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 12

Праздничный салют над зданием Московского государственного университета.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
РоссияДень ПобедыБезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
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