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Праздничные салюты в День Победы - РИА Новости, 10.05.2023
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12:15 10.05.2023 (обновлено: 12:23 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/salyut-1870742467.html
Праздничные салюты в День Победы
Праздничные салюты в День Победы - РИА Новости, 10.05.2023
Праздничные салюты в День Победы
Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось салютами в разных городах России. Грандиозное зрелище — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:15
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фото
день победы
день победы — 2023
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Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось салютами в разных городах России. Грандиозное зрелище — в фотоленте Ria.ru.
москва
новосибирск
калининград
красноярск
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фото, фото, день победы, день победы — 2023, москва, новосибирск, калининград, красноярск
Фото, День Победы, День Победы — 2023, Москва, Новосибирск, Калининград, Красноярск

Праздничные салюты в День Победы

Читать ria.ru в
Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось салютами в разных городах России. Грандиозное зрелище — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

Салют в калининградском парке Победы получился ярким и запоминающимся.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Калининграде

Салют в калининградском парке Победы получился ярким и запоминающимся.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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1 из 12
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

Военные Балтфлота дали 30 залпов из специальных установок и фронтовых пушек ЗИС-3, которые участвовали в штурме Кенигсберга.

Артиллерийские расчеты во время праздничного салюта в честь Дня Победы в Калининграде

Военные Балтфлота дали 30 залпов из специальных установок и фронтовых пушек ЗИС-3, которые участвовали в штурме Кенигсберга.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Салют в Москве поразил красотой и масштабом. Самым захватывающим моментом стало раскрытие "огненных медуз" в цвет российского триколора.

Праздничный салют в Москве в День Побед

Салют в Москве поразил красотой и масштабом. Самым захватывающим моментом стало раскрытие "огненных медуз" в цвет российского триколора.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Салют в Красноярске запустили одновременно с двух точек: баржи напротив гостиницы "Огни Енисея" и ТЦ "Красноярье". Особенно эффектно смотрелись фейерверки над рекой.

Праздничный салют над Енисеем в Красноярске в День Победы

Салют в Красноярске запустили одновременно с двух точек: баржи напротив гостиницы "Огни Енисея" и ТЦ "Красноярье". Особенно эффектно смотрелись фейерверки над рекой.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

В Волгограде первые залпы салюта раздались в 22.00 над главной скульптурой мемориального комплекса "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Фейерверк прогремел сразу после акции "Свет Великой Победы".

Световое шоу Свет Великой Победы и салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде

В Волгограде первые залпы салюта раздались в 22.00 над главной скульптурой мемориального комплекса "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Фейерверк прогремел сразу после акции "Свет Великой Победы".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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5 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Праздничный салют над Енисеем в Красноярске.

Праздничный салют над Енисеем в Красноярске в День Победы

Праздничный салют над Енисеем в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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6 из 12
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Москве праздничные фейерверки запустили с 16 площадок в разных частях города.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве

В Москве праздничные фейерверки запустили с 16 площадок в разных частях города.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Салют начался в 22.00, залпы украшали небо над столицей десять минут.

Праздничный салют в Москве в День Победы

Салют начался в 22.00, залпы украшали небо над столицей десять минут.

© РИА Новости / Александр Вильф
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирске было семь салютов — большой артиллерийский на Михайловской набережной и фейерверки на шести площадках по всему городу.

Праздничный салют в честь Дня Победы в городах России

В Новосибирске было семь салютов — большой артиллерийский на Михайловской набережной и фейерверки на шести площадках по всему городу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Для проведения воздушного шоу в Москве потребовалось более 70 салютных установок.

Праздничный салют в честь Дня Победы на территории мемориального комплекса Парк Победы на Поклонной горе в Москве

Для проведения воздушного шоу в Москве потребовалось более 70 салютных установок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Использовались фейерверки более 70 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве

Использовались фейерверки более 70 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Праздничный салют над зданием Московского государственного университета.

Праздничный салют над зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Праздничный салют над зданием Московского государственного университета.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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