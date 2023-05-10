Праздничные салюты в День Победы

Салют в калининградском парке Победы получился ярким и запоминающимся.
Салют в калининградском парке Победы получился ярким и запоминающимся.
Военные Балтфлота дали 30 залпов из специальных установок и фронтовых пушек ЗИС-3, которые участвовали в штурме Кенигсберга.
Военные Балтфлота дали 30 залпов из специальных установок и фронтовых пушек ЗИС-3, которые участвовали в штурме Кенигсберга.
Салют в Москве поразил красотой и масштабом. Самым захватывающим моментом стало раскрытие "огненных медуз" в цвет российского триколора.
Салют в Москве поразил красотой и масштабом. Самым захватывающим моментом стало раскрытие "огненных медуз" в цвет российского триколора.
Салют в Красноярске запустили одновременно с двух точек: баржи напротив гостиницы "Огни Енисея" и ТЦ "Красноярье". Особенно эффектно смотрелись фейерверки над рекой.
Салют в Красноярске запустили одновременно с двух точек: баржи напротив гостиницы "Огни Енисея" и ТЦ "Красноярье". Особенно эффектно смотрелись фейерверки над рекой.
В Волгограде первые залпы салюта раздались в 22.00 над главной скульптурой мемориального комплекса "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Фейерверк прогремел сразу после акции "Свет Великой Победы".
В Волгограде первые залпы салюта раздались в 22.00 над главной скульптурой мемориального комплекса "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Фейерверк прогремел сразу после акции "Свет Великой Победы".
Праздничный салют над Енисеем в Красноярске.
В Москве праздничные фейерверки запустили с 16 площадок в разных частях города.
В Москве праздничные фейерверки запустили с 16 площадок в разных частях города.
Салют начался в 22.00, залпы украшали небо над столицей десять минут.
Салют начался в 22.00, залпы украшали небо над столицей десять минут.
В Новосибирске было семь салютов — большой артиллерийский на Михайловской набережной и фейерверки на шести площадках по всему городу.
В Новосибирске было семь салютов — большой артиллерийский на Михайловской набережной и фейерверки на шести площадках по всему городу.
Для проведения воздушного шоу в Москве потребовалось более 70 салютных установок.
Для проведения воздушного шоу в Москве потребовалось более 70 салютных установок.
Использовались фейерверки более 70 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".
Использовались фейерверки более 70 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".
Праздничный салют над зданием Московского государственного университета.
Праздничный салют над зданием Московского государственного университета.