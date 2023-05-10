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Канада и Латвия будут совместно обучать украинских военных - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:40 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/obuchenie-1870856112.html
Канада и Латвия будут совместно обучать украинских военных
Канада и Латвия будут совместно обучать украинских военных - РИА Новости, 10.05.2023
Канада и Латвия будут совместно обучать украинских военных
Канада и Латвия со следующей недели начинают совместную подготовку украинских военных на "латвийской земле", заявила канадский министр обороны Анита Ананд. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:40
2023-05-10T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
канада
россия
анита ананд
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Канада и Латвия со следующей недели начинают совместную подготовку украинских военных на "латвийской земле", заявила канадский министр обороны Анита Ананд. "Сегодня я могу объявить, что Канада и Латвия будут совместно тренировать украинских военных на латвийской земле, начиная уже с 15 мая", - сказала она на пресс-конференции с латвийским коллегой. Уточняется, что курсы "развития лидерских качеств" предназначены, в частности, для младших командиров, которых предполагается обучить "планированию, координации маневров, разведывательной деятельности". Канада ранее объявила, что уже подготовила 36 тысяч украинских военных. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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в мире, украина, канада, россия, анита ананд, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Россия, Анита Ананд, Сергей Лавров, НАТО
Канада и Латвия будут совместно обучать украинских военных

Глава Минобороны Канады Ананд: Оттава и Рига будут совместно обучать украинских военных

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Канада и Латвия со следующей недели начинают совместную подготовку украинских военных на "латвийской земле", заявила канадский министр обороны Анита Ананд.
"Сегодня я могу объявить, что Канада и Латвия будут совместно тренировать украинских военных на латвийской земле, начиная уже с 15 мая", - сказала она на пресс-конференции с латвийским коллегой.
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Уточняется, что курсы "развития лидерских качеств" предназначены, в частности, для младших командиров, которых предполагается обучить "планированию, координации маневров, разведывательной деятельности".
Канада ранее объявила, что уже подготовила 36 тысяч украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКанадаРоссияАнита АнандСергей ЛавровНАТО
 
 
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