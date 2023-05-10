Глава НАТО исключил вовлечение альянса в возможный конфликт вокруг Тайваня
Глава НАТО Столтенберг усомнился в участии альянса в возможном конфликте вокруг Тайваня
© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не думает, что альянс может быть втянут в возможный конфликт с Китаем вокруг Тайваня.
Вопрос о возможном конфликте был задан генсеку в интервью газетой Washington Post.
"НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, он не станет глобальным альянсом с членами из Азии, а наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию стран альянса", - ответил Столтенберг.
В то же время он обратил внимание на "глубокие последствия", которые возможный конфликт будет иметь для всего Запада.
"Любой конфликт на Тайване и вокруг него будет иметь глубокие последствия для всех нас. Если мы возьмем торговлю, 50% контейнерных грузов, судов проходят через Тайваньский пролив. Значительная часть всех полупроводников в мире производится на Тайване. Так что экономические и торговые последствия конфликта будут огромными, и мы ощутим их сразу же", - добавил генсек НАТО.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.