https://ria.ru/20230510/nato-1870689858.html

Глава НАТО исключил вовлечение альянса в возможный конфликт вокруг Тайваня

Глава НАТО исключил вовлечение альянса в возможный конфликт вокруг Тайваня - РИА Новости, 10.05.2023

Глава НАТО исключил вовлечение альянса в возможный конфликт вокруг Тайваня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не думает, что альянс может быть втянут в возможный конфликт с Китаем вокруг Тайваня. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T04:20

2023-05-10T04:20

2023-05-10T04:24

тайвань

йенс столтенберг

нато

нэнси пелоси

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не думает, что альянс может быть втянут в возможный конфликт с Китаем вокруг Тайваня. Вопрос о возможном конфликте был задан генсеку в интервью газетой Washington Post. "НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, он не станет глобальным альянсом с членами из Азии, а наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию стран альянса", - ответил Столтенберг. В то же время он обратил внимание на "глубокие последствия", которые возможный конфликт будет иметь для всего Запада. "Любой конфликт на Тайване и вокруг него будет иметь глубокие последствия для всех нас. Если мы возьмем торговлю, 50% контейнерных грузов, судов проходят через Тайваньский пролив. Значительная часть всех полупроводников в мире производится на Тайване. Так что экономические и торговые последствия конфликта будут огромными, и мы ощутим их сразу же", - добавил генсек НАТО. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230506/tayvan-1870092102.html

https://ria.ru/20230416/tayvan-1865709829.html

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тайвань, йенс столтенберг, нато, нэнси пелоси, китай, сша, в мире