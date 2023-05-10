https://ria.ru/20230510/nagrada-1870847935.html

Погибший соратник Прилепина представлен к награде

Погибший соратник Прилепина представлен к награде - РИА Новости, 10.05.2023

Погибший соратник Прилепина представлен к награде

Погибший соратник сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:15

2023-05-10T17:15

2023-05-10T17:15

нижегородская область

захар прилепин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

справедливая россия

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Погибший соратник сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Прилепина. "Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества - государственной награде Российской Федерации", - отметили в пресс-службе. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230510/prilepin-1870805234.html

нижегородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижегородская область, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), справедливая россия, подрыв автомобиля захара прилепина