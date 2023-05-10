https://ria.ru/20230510/nagrada-1870847935.html
Погибший соратник Прилепина представлен к награде
Погибший соратник Прилепина представлен к награде - РИА Новости, 10.05.2023
Погибший соратник Прилепина представлен к награде
Погибший соратник сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:15
2023-05-10T17:15
2023-05-10T17:15
нижегородская область
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
справедливая россия
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Погибший соратник сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Прилепина. "Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества - государственной награде Российской Федерации", - отметили в пресс-службе. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230510/prilepin-1870805234.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), справедливая россия, подрыв автомобиля захара прилепина
Нижегородская область, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Справедливая Россия, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Погибший соратник Прилепина представлен к награде
Погибший соратник Прилепина Шубин представлен к ордену Мужества и награде Росгвардии