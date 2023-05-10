https://ria.ru/20230510/krasnoe-1865648477.html

Красное. Почему его любят больше?

Красное. Почему его любят больше? - РИА Новости, 10.05.2023

Красное. Почему его любят больше?

Почему красные вина считаются самыми популярными и "серьезными", и в чем тогда секрет успеха розовых. Что такое "стиль вина", как различаются Старый и Новый свет, и куда относят российские вина.

2023-05-10T14:00

2023-05-10T14:00

2023-05-10T14:00

сомелье-фрилансер

подкаст

роскачество

виноделие

вино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865648342_0:23:707:421_1920x0_80_0_0_214f135b3e27d3494db524292c24aa4e.png

Красное. Почему его любят больше? Почему красные вина считаются самыми популярными и "серьезными", и в чем тогда секрет успеха розовых. Что такое "стиль вина", как различаются Старый и Новый свет, и куда относят российские вина. Как правильно пользоваться винным гидом Роскачества, рейтингами в интернете и тематическими книгами. И каким образом объяснить кависту в магазине – чего тебе все-таки хочется. audio/mpeg

Красное. Почему его любят больше? Почему красные вина считаются самыми популярными и "серьезными", и в чем тогда секрет успеха розовых. Что такое "стиль вина", как различаются Старый и Новый свет, и куда относят российские вина. Как правильно пользоваться винным гидом Роскачества, рейтингами в интернете и тематическими книгами. И каким образом объяснить кависту в магазине – чего тебе все-таки хочется. audio/mpeg

Как правильно пользоваться винным гидом Роскачества, рейтингами в интернете и тематическими книгами. И каким образом объяснить кависту в магазине – чего тебе все-таки хочется.Эксперт эпизода - первый российский винный академик, преподаватель, обладатель WSET Diploma, независимый винный консультант, член Российской ассоциации сомелье и экспертной группы "Винного гида России", блогер, автор telegram-канала "seliwine" Татьяна Селиванова.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, роскачество, виноделие, вино, аудио