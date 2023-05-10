https://ria.ru/20230510/krasnoe-1865648477.html
Красное. Почему его любят больше?
Красное. Почему его любят больше? - РИА Новости, 10.05.2023
Красное. Почему его любят больше?
Почему красные вина считаются самыми популярными и "серьезными", и в чем тогда секрет успеха розовых. Что такое "стиль вина", как различаются Старый и Новый свет, и куда относят российские вина.
2023-05-10T14:00
2023-05-10T14:00
2023-05-10T14:00
сомелье-фрилансер
подкаст
роскачество
виноделие
вино
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Красное. Почему его любят больше?
Почему красные вина считаются самыми популярными и "серьезными", и в чем тогда секрет успеха розовых. Что такое "стиль вина", как различаются Старый и Новый свет, и куда относят российские вина. Как правильно пользоваться винным гидом Роскачества, рейтингами в интернете и тематическими книгами. И каким образом объяснить кависту в магазине – чего тебе все-таки хочется.
audio/mpeg
Красное. Почему его любят больше?
Почему красные вина считаются самыми популярными и "серьезными", и в чем тогда секрет успеха розовых. Что такое "стиль вина", как различаются Старый и Новый свет, и куда относят российские вина. Как правильно пользоваться винным гидом Роскачества, рейтингами в интернете и тематическими книгами. И каким образом объяснить кависту в магазине – чего тебе все-таки хочется.
audio/mpeg
Как правильно пользоваться винным гидом Роскачества, рейтингами в интернете и тематическими книгами. И каким образом объяснить кависту в магазине – чего тебе все-таки хочется.Эксперт эпизода - первый российский винный академик, преподаватель, обладатель WSET Diploma, независимый винный консультант, член Российской ассоциации сомелье и экспертной группы "Винного гида России", блогер, автор telegram-канала "seliwine" Татьяна Селиванова.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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подкаст, роскачество, виноделие, вино, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Роскачество, Виноделие, Вино
Красное. Почему его любят больше?
Почему красные вина считаются самыми популярными и "серьезными", и в чем тогда секрет успеха розовых. Что такое "стиль вина", как различаются Старый и Новый свет, и куда относят российские вина.