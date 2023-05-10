https://ria.ru/20230510/kitay-1869922231.html

Вторжение неизбежно. Кто согласился выступить против Пекина

Вторжение неизбежно. Кто согласился выступить против Пекина - РИА Новости, 10.05.2023

Вторжение неизбежно. Кто согласился выступить против Пекина

Вооруженные силы Тайваня в середине мая начнут масштабные военные учения с участием зарубежных партнеров. Цель — отработка действий на случай вторжения с... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:00

2023-05-10T08:00

2023-05-10T08:10

в мире

тайвань

китай

пекин

си цзиньпин

ноак

народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Вооруженные силы Тайваня в середине мая начнут масштабные военные учения с участием зарубежных партнеров. Цель — отработка действий на случай вторжения с материкового Китая. На стороне Тайбэя — влиятельные внешние игроки, однако пока не ясно, как далеко они готовы зайти. О перспективах кризиса — в материале РИА Новости.Под присмотром "Пяти глаз"С прошлого года силы Народно-освободительной армии КНР (НОАК) регулярно проводят маневры близ Тайваня, выступающего за независимость от материкового Китая.В ответ на действия Пекина в Тайбэе готовятся к отражению возможных атак.Учения Han Kuang проходят на Тайване с 1984-го. Однако в этом году они будут носить вовсе не рутинный характер.Как заявило Министерство национальной обороны (МНО) острова, цель — отработать реальные сценарии интервенции. С 15 по 19 мая пройдет фаза планирования, а 24-28 июля будут разыграны боевые операции, рассказал генерал-майор Линь Вэнь-Хуань, отвечающий за международные связи в МНО.По его словам, компьютеризированные военные учения основаны на американской платформе совместного моделирования театра военных действий (JTLS). Ее применяют для имитации коалиционных гражданских и военных операций на оперативном уровне.Симуляции будут проводить круглосуточно пять дней подряд, чтобы проверить способность военнослужащих координировать шаги.Помимо Тайваня, в маневрах задействованы силы "Пяти глаз" — разведывательного альянса, в который входят Австралия, Великобритания Канада, Новая Зеландия и США.Основное внимание уделят проверке способности вооруженных сил сохранять позиции в случае полномасштабной атаки и проводить "морские перехваты" кораблей НОАК, отметил Линь.Маневры будут включать в себя использование гражданских аэропортов, рассредоточение военной авиации и последующее объединение морских, воздушных и наземных подразделений для ответного удара.Однако Линь обошел вопрос о том, планируют ли имитировать атаку на новейший китайский авианосец "Шаньдун", который недавно провел первые учения в западной части Тихого океана недалеко от Тайваня.Генерал-майор также не сказал напрямую, станут ли гражданские объекты площадками для тренировки военных. Ранее анонимный источник Сhannel News Asia сообщил, что, помимо прочего, в маневрах задействуют аэропорт округа Тайдун на юго-востоке острова. Его построили в 1981-м, и вооруженные силы там пока не тренировались.Что случится в 2027-мТайваньская разведка отдельно отмечает: участие в маневрах альянса "Пяти глаз" помогает Тайбэю "понять мотивы" китайского лидера Си Цзиньпина. В Пекине по-прежнему выступают за дипломатическое разрешение проблемы сепаратизма. Но на Тайване считают, что этот курс может измениться."Председатель КНР не допускает никакого другого голоса в политической системе Китая", — заявил в интервью Bloomberg генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Цай Мин-Йен. Это означает, что "риск принятия неправильного решения станет намного выше".По словам главы ведомства, сейчас Тайбэю очень важно работать с другими партнерами: "Мы делимся некоторой информацией с нашими международными друзьями. Они также делятся с нами данными. Так что у нас есть своего рода сотрудничество с нашими друзьями по военным передвижениям Китая".Начальник разведки не раскрыл подробности плана на случай непредвиденных обстоятельств, но отметил, что работа направлена ​​на предотвращение любого конфликта. Не так давно стало известно, что Тайвань приобретет у США 400 противокорабельных ракет.В декабре 2022-го власти Тайваня продлили срок обязательной военной службы для граждан — с четырех месяцев до года. Кроме того, Тайбэй завершил сделку по покупке у Вашингтона самолетов F-16, хотя американцы неохотно продают их даже Турции, своему партнеру по НАТО.Цай не стал обсуждать и сроки потенциального вторжения, но отметил важность 2027-го для Си: "Если вы посмотрите на долгосрочную военную модернизацию китайской программы и политическое значение 2027 года, то поймете, что нам действительно нужно быть в состоянии повышенной готовности".Решит ли Пекин предпринять какие-либо действия на Тайване, зависит не только от готовности НОАК, считают в Тайбэе. Си, по словам Цай, вероятно, будет озабочен внутренними проблемами, в том числе восстановлением экономики после пандемии: "Председатель КНР сталкивается с неопределенностью в китайском обществе, как в экономическом, так и в социальном плане. Думаю, это отнимет у Си Цзиньпина много энергии в ближайшие месяцы или годы".Колеблющиеся союзникиНесмотря на оптимизм военных и разведчиков, тайваньские дипломаты признают: остров в непростой ситуации. В интервью каналу Sky News Australia в конце апреля глава МИД Тайваня Джозеф Ву сказал, что самопровозглашенная республика должна рассчитывать на собственные силы в случае конфликта с Китаем."Это очень хороший вопрос", — отметил дипломат, когда журналисты уточнили, кто теоретически может выступить на тайваньской стороне."Многие обсуждают стратегическую неопределенность или стратегическую ясность, но мы осознаем свою ответственность. Тайвань должен защищать себя, народ должен защищать Тайвань, и мы не просим другие страны сражаться за нас", — добавил министр.Позже посол США в Китае Николас Бернс заявил: Вашингтон последователен в подходе к Тайваню и настаивает на том, что "любое разрешение разногласий должно быть мирным". В то же время Соединенные Штаты "обязаны, а также заинтересованы убедиться, что мы можем предоставить оборонительное оружие, чтобы у тайваньских властей была надлежащая защита".Министр обороны Австралии Ричард Марлес еще в марте отметил: его страна не давала обещаний поддерживать США в любом будущем конфликте из-за Тайваня. Слухи о таких гарантиях появились после заключения соглашения о приобретении Канберрой американских атомных подводных лодок.Двусмысленность высказываний со стороны зарубежных партнеров понимают в Тайбэе. Поэтому, говорит Джозеф Ву, сейчас Тайвань работает над сохранением статус-кво — без перехода в горячую стадию конфликта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, китай, пекин, си цзиньпин, ноак, народно-освободительная армия китая