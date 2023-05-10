https://ria.ru/20230510/khristu-1870731592.html

Павлос Христу: голос друзей России должен звучать в греческом парламенте

Павлос Христу: голос друзей России должен звучать в греческом парламенте - РИА Новости, 10.05.2023

Павлос Христу: голос друзей России должен звучать в греческом парламенте

Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу также является... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:00

2023-05-10T12:00

2023-05-10T12:06

интервью

россия

греция

павлос христу

нато

оон

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Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу также является сопредседателем внепарламентской партии "Эмброс" ("Вперед"), которая идет на выборы в составе коалиции "Альянс перемен". Коалиция выступает за отмену антироссийских санкций, прекращение поставок оружия на Украину и восстановление связей с Россией. Павлос Христу возглавляет общенациональный список кандидатов от "Альянса перемен". Он рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику о том, как оценивает ситуацию в двусторонних отношениях, а также высказал мнение об антироссийских санкциях, поставках оружия на Украину и ядерном оружии в Европе.– Вы в коалиции "Альянс перемен" идете на парламентские выборы. Радует, что на выборы идут друзья России. Как генеральный секретарь греко-российского союза, как президент общества друзей Крыма в Греции вы неоднократно выступали за дружбу с Россией. Как вы оцениваете ситуацию сейчас, когда у нас практически нет двусторонних отношений, когда они практически разрушены?– Россия долгое время, исторически помогала Европе, во всех войнах. Мы вместе боролись с нацизмом. Россия и Греция имеют наибольшие жертвы во Второй мировой войне относительно размеров населения. Мы православные. Мы люди, которые имеют тесные связи. В Крыму греки воевали на стороне крымчан. Мы проводили год Греции и России с большим успехом, было много встреч. Люди в Греции за российский народ, и в России, куда я часто езжу и где встречаюсь и с чиновниками, и с простыми людьми, российские граждане любят Грецию. И в России, и в Греции большие общины соотечественников.Ситуация изменилась, потому что правительство в Греции решило, и вы видите это по заявлениям правящей партии "Новая демократия" …– …быть на "правильной стороне" истории.– Да. И мы видим, что "правильная сторона" истории оказалась неправильной стороной. Сейчас необходимо перемирие, пока не стало поздно. Ради всех. Ни одна война не решает ни одну проблему из тех, что были перед войной. В большинстве случаев они создают больше проблем.Мы за мир, мы за свободу народов. Не может ни одна страна заставлять кого-то слушать ее указания.Я возглавляю общенациональный список кандидатов от "Альянса перемен", и верю, что мы пройдем в парламент. В парламенте публичное слово имеет другое измерение и другой вес. И мы сможем обсуждать все эти проблемы, и греко-турецкие отношения, и международные проблемы. Не может Греция оборвать связи с Россией. Не должно быть такой внешней политики.Турция незаконно оккупировала половину Кипра, каждый день она угрожает Греции, однако у нас есть каналы связи. Почему у нас нет каналов связи с Россией, которая не сделала нам ничего плохого? Это противоречия греческой внешней политики и политики национальной обороны – с теми, кто захватывает территорию, у нас открытый диалог. Россия ничего подобного не сделала против Греции, она нас поддерживала, и надеемся, что будет поддерживать еще своим голосом в ООН по кипрскому вопросу, по другим проблемам. И мы оборвали наши связи. По какой причине?– Вы несколько раз посещали Крым. Греция оборвала связи с греками в Крыму, с греками Приазовья, в Мариуполе, на Кубани, в других регионах. Возможно их восстановить?– Крым – часть России для тех, кто знают историю. Крым получил новое развитие. Во все свои частые посещения Крыма я всегда встречался с греками, у которых вся полнота прав граждан Российской Федерации. У нас есть депутаты, преподаватели университетов, у нас многие люди занимают высокие государственные посты, диаспора объединенная и работает за связи с Грецией Крыма, где она живет.Руководители Крыма помогают греческой диаспоре, как и всем другим национальностям. Очень сильно помогают. Там есть полная свобода религиозная, мы празднуем национальные праздники: "День Охи" 28 октября и день независимости 25 марта. Очень важно: греки свободно учат греческий язык. В университетах Симферополя и Севастополя есть отделения изучения греческого языка, греческой истории. Это очень важно.В Крыму я встречаю отношения дружбы, сотрудничества, настоящей дружбы. Нас многое объединяет. У нас одинаковый образ мышления, и это очень важно.– Что касается антироссийских санкций, они помогают НАТО воевать с Россией?– Эти санкции – будь то НАТО или Евросоюза, будь то военные или экономические – не помогли ничему, даже их вдохновителям. Народы Европы страдают из-за энергетики, растет инфляция. Однако и военная помощь, которую шлют, – снаряжение, наемники, оружие… Если ты хочешь остановить войну, ты не шлешь оружие. Ты вводишь эмбарго на поставки оружия для обеих сторон, и говоришь: "Ребята, садитесь и ищите решение".Я не за Трампа, но он и консервативная партия Америки говорят президенту: "вы должны были остановить войну еще вчера, не обостряйте ее, нет никаких причин для Запада, для Америки воевать с Россией".До настоящего момента мы не получили ничего. И американский народ тоже, американская экономика идет к банкротству. Если будет разрыв с Китаем, что будет?Европа и США идут одновременно в противостояние с Россией и Китаем, завтра с Индией. Это ни к чему не приведет.– Вообще-то санкции являются еще и незаконными с точки зрения ООН.– Это так. Нет никаких санкций со стороны Евросоюза против Турции из-за кипрской проблемы, или из-за того, что они называют своими греческие острова (Эгейского моря). И ни одна политическая партия Греции не требовала санкций против Турции. У нас санкции против России. Это – не национальная внешнеполитическая стратегия.– Греция посылает на Украину оружие, Россия в связи с этим внесла Грецию в список недружественных стран, чуть ли не враждебных…– Недружественных, но не враждебных, это очень жесткое слово, которое нас отбрасывает назад.Отправлять военные материалы и оружие в случае какого-то столкновения – это худшее, что может быть. Никакое соглашение с НАТО или в Евросоюзе не налагает договорного обязательства на Грецию отправлять какое-либо оружие. Нет причин нам отправлять оружие. Выведенные с островов Эгейского моря системы вооружения очень важны для Греции, какими бы они ни были. Мы не должны были посылать абсолютно ничего. Это первое. Второе. Политику отправки оружия надо прекратить. И ее надо остановить Западу.Мы видели заявление Белого дома, что они пошлют оружие "воздух-земля", имеет знаковое значение, что его передают Украине. Мы переводим войну на другой уровень, мы заставляем Россию использовать как стратегические, так и обычные (вооружения – ред.), которые она не использовала. Она сейчас воюет старыми системами, потому что она не хочет разрушить Украину. Если она начнет использовать стратегическую авиацию, начнет бомбить, ее (Украины – ред.) не будет. Россия сейчас этого не делает. Она бьет по целям, но не современным оружием. Это решение Америки как подлить масло в огонь. Потому что продолжать войну хочет Запад.– Сейчас много обсуждают, что Запад должен отправить на Украину самолеты F-16. Вы считаете это возможным?– Прежде всего, самолет F-16 требует обучения. Они отправят немецких, американских пилотов, чтобы те летали?– Сколько времени требуется для обучения персонала?– Это не только пилоты, но и технический персонал. Минимальное обучение требует два – два с половиной года. Это не простое дело.И я не думаю, что Запад и Америка думают отправить боевые самолеты, потому что у нас будет очень большая эскалация напряженности.Если российская авиация уничтожит американский F-16 или германский, или, если пошлет Греция, греческий, это создаст ряд других проблем, в том числе дипломатических. Не могут наши самолеты летать где-либо под другими национальными знаками. Например, если будет уничтожен самолет F-16 с греческим флагом… нет, не делаются такие вещи.Я верю, что они не дойдут до этой точки, что кто-то доведет эскалацию до этой степени. Это мое личное мнение. Я не говорю, что этого не будет, я говорю, что моя личная оценка и как аналитика, и как военного, этого не произойдет.– Как вы считаете, изменилось ли применение авиации с развитием средств ПВО в войне?– Чтобы сказать, как идет развитие военных операций, мы должны знать политическую цель. Военные цели войны и политические цели не являются одними и теми же. Военные цели являются средством поддержать политические цели.Россия оценивает, что без полного использования своих систем может достичь поставленных политических целей, возможно, ограниченных целей. Когда Российская Федерация использовала военную авиацию и баллистические ракеты Военно-морского флота, у нее были огромные результаты. Сейчас, по моей оценке, она не использует полностью авиационное оружие, чтобы не разрушить Украину.Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли войну в города. Войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве. Во время Второй мировой войны очень мало боев было в городах с населением, а когда они велись, большинство населения уходило из городов.Украина со своей военной догмой перенесла войну в города, не выведя жителей, поэтому есть большие потери с обеих сторон. Погибает мирное население. Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь, и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах. Это запрещено международными законами ведения войны. Это преступные действия против народа Украины. Президент Украины и руководство совершают преступление против народа Украины с тысячами жертв среди мирного населения.– До этого восемь лет украинские войска бомбили города.– Совершенно верно, весь юг Украины, с очень большими жертвами, и тогда международная общественность не поднялась. Она не знала, что происходит? Никто не говорит о тех бомбардировках.– Соединенные Штаты сейчас снабжают Украину системами и ракетами противовоздушной обороны со всей Европы, и они хотят отправить ЗРК С-300 российского производства из Греции. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос сказал, что в соответствии с соглашением для отправки должна быть лицензия от производителя, от России. Могут вооружения отправить без лицензии?– Это касается не только российских систем. Есть межправительственные соглашения со всеми странами, которые предусматривают, чтобы не было утечки производственной информации при промышленном производстве, а при поставках для национальной обороны – не было утечки военной информации. Для использования какой-либо системы вооружения за пределами своей страны или для использования третьей стороной должна быть лицензия от производителя. Это первое.Второе. С-300 составляют большую часть греческой противовоздушной обороны, и они ни в коем случае не должны быть выведены из Греции. Это было бы неправильно не только с дипломатической точки зрения. С-300 – не просто оружие противовоздушной обороны, это стратегическое оружие. И с военной точки невозможно ослабить свои вооруженные силы и отправить С-300 на Украину. Я не думаю, что найдется правительство, которое решится на такие вещи. Если правительство решится на это, оно будет действовать преступно против интересов Греции, с какой стороны ни посмотреть.– Как вы оцениваете с военной точки зрения ситуацию на Украине? Долго может продлиться столкновение?– Боевые действия ведутся на юге, на ограниченном поле. Поэтому до сих пор Украина держится. Если поле расширится до театров действий, украинская армия не сможет ответить. В данный момент она сосредоточила усилия, чтобы не проиграть в этом месте. Если будет открыт и другой фронт – который, я надеюсь, не будет открыт, поскольку это приведет к большой войне, – то я не думаю, что она сможет с какой-либо помощью Запада выстоять в этой войне.Должны появиться международные деятели, которые посадят всех за стол, чтобы провести переговоры о соглашении о мире. Иначе не бывает. И во Второй мировой войне были соглашения и переговоры, например, в Ялте. Не за один день все произошло, было три года переговоров.После войны должны быть переговоры, и не важно, будут официальные или неофициальные переговоры, с участием заинтересованных сторон, международных деятелей.Война – это худшее, что может увидеть человечество. Какой мир мы хотим видеть после нее? Мы хотим мир, где Россия и Украина будут разделены стеной, как Восточная и Западная Германия? Или чтобы народы России и Украины были братскими, и жили вместе? Мы их разделим, как Германию на Восточную и Западную? Не думаю, что у нас должна быть такая цель. Два народа должны прийти к миру. Это трудно, конечно.– Пока обсуждают не переговоры. Сейчас самая обсуждаемая тема – это украинское контрнаступление. Как вы считаете, украинская армия готова к контрнаступлению?– Чистой обороны в войне нет. Оборона как стратегия существует только для того, чтобы найти подходящий момент начать наступление. Сейчас нет только обороняющихся или только наступающих. В одних районах Россия является обороняющейся, в других районах Украина обороняющаяся. В какой-то момент они могут начать контрнаступление.Однако генеральное наступление Украины на всех фронтах невозможно. Его не может быть. Потому что военный механизм Украины не располагает такими возможностями. И если в итоге она решит что-то такое, на полях битв будет очень много жертв, и военных, и гражданских. Это будет преступно.Сейчас требуется идти на переговоры о заключении соглашения.– Сейчас законы Украины запрещают переговоры с Россией.– Это было политическое решение в связи с ситуацией. В любой момент, когда меняется ситуация военная и политическая, меняются и политические решения. Вопрос в том, чтобы было желание и оценка с обеих сторон, что мир между народами нам помогает больше, чем война. И должен понять Запад, что война ведет в никуда. Главный игрок больше не Запад, не США в международной системе, а две страны, которые должны решить – что произошло до сих пор, то произошло, мы садимся за стол переговоров, мы хотим жить мирно.– Несколько недель назад президент Россия Владимир Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии и сказал, что тактическое ядерное оружие США есть в шести европейских странах, и упомянул Грецию. Он сказал, что сейчас его на хранении в Греции нет, но есть места для его хранения. Возможно размещение ядерного оружия в Греции?– Я не верю, что кто-то применит ядерное оружие, даже тактическое. Это как если мы откроем клетку с безумцами. Это как если мы пойдем в сумасшедший дом.То, что Россия делает с тактическим ядерным оружием как реакция на американское тактическое оружие, является стратегическим шагом. Но это не ведет к применению тактического ядерного оружия.Греция вывела ядерное оружие, оно было здесь много лет назад. Здесь были склады, но сейчас Греция не имеет и складов. Для складирования ядерного оружия требуется специальная процедура.– А склады на авиабазе в Араксосе? (Компартия Греции заявляла о складах для ядерного оружия в Араксосе на Пелопоннесе – ред.).– Их нет. В Араксосе были раньше, мы проверяли все эти изделия. От прежнего ядерного оружия оставались старые склады. Сейчас их нет.Для тактического ядерного оружия не требуются склады ни в Греции, ни где-либо еще. Самолет, который перевозит ядерное оружие, может сесть в Греции, Турции, Болгарии, Румынии. Вопрос о складировании является очень относительным. Нет нужды в складировании. Ядерное оружие обычно применяется со специальных самолетов-носителей. Тактическое ядерное оружие есть на американских базах в Германии. Но его нет в Турции.– Есть ли у вас опасения военного столкновения между Грецией и Турцией или нет?– Наши национальные проблемы много лет были противопоставлены стратегии умиротворения. То есть, чтобы не было столкновения с Турцией, в том числе и по кипрскому вопросу. Это очень сложная проблема, оккупация Кипра. Чтобы избежать столкновения, открыть диалог с Турцией по принятию в Евросоюз, мы шли на умиротворение с целью жить мирно. Похоже, что Турция этого не понимает и создает крайности, крайне угрожающие высказывания. Не только о том, что острова должны быть демилитаризованы, но что острова, как Лесбос, Хиос, являются турецкими. Это прямая угроза.Политическая система Греции должна через парламент принять решение, что Турция – это угроза. Сделать это официально, как сделала Турция.– "Мы придем однажды ночью"?– И не только. Это и заявления, что расширение территориальных вод до 12 миль – причина для войны.С Эрдоганом или без Эрдоганом, Турция и с другими странами ведет войну. Система правления Турции вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, потому что у турецкого народа нет денег купить хлеб, тратит миллиарды на закупку оружия и на развитие оборонной промышленности, втягивается в схватки, как в Ливии. У них на уме аннексии, столкновения. Турция не простая страна, это региональная держава, и ей есть дело до всего. Это геополитически не может быть принято ни американцами, ни русскими.Я верю, что Турция может создать "горячий эпизод" по очень многим причинам.Для греческой нации нерешенной проблемой является кипрский вопрос. Греческая внешняя политика вновь должны вынести его в ООН для принятия новых резолюций, чтобы была выведена оккупационная армия и была единая кипрская республика.– Господин Христу, спасибо за интервью. Желаю вам успехов.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, греция, павлос христу, нато, оон