https://ria.ru/20230510/kampaniya-1870710405.html

Кампания по досрочным выборам президента Узбекистана стартует 10 мая

Кампания по досрочным выборам президента Узбекистана стартует 10 мая - РИА Новости, 10.05.2023

Кампания по досрочным выборам президента Узбекистана стартует 10 мая

Избирательная кампания по досрочным выборам президента Узбекистана стартует 10 мая, заявил в среду председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:24

2023-05-10T09:24

2023-05-10T09:24

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 10 мая - РИА Новости. Избирательная кампания по досрочным выборам президента Узбекистана стартует 10 мая, заявил в среду председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. "Избирательная кампания по досрочным выборам президента Республики Узбекистан начинается с 10 мая текущего года", - сказал Низамходжаев на заседании ЦИК, которое транслируется в онлайн-режиме. Граждане Узбекистана 30 апреля голосовали по проекту закона о конституции в новой редакции. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек. Из них за обновленную конституцию проголосовали 90,21%, или более 15 миллионов граждан. Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее, чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании. В настоящий момент в стране зарегистрировано пять политпартий - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия.

https://ria.ru/20230510/uzbekistan-1870699893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев