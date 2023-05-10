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В Госдуме прокомментировали решение Польши переименовать Калининград - РИА Новости, 10.05.2023
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15:22 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870808311.html
В Госдуме прокомментировали решение Польши переименовать Калининград
В Госдуме прокомментировали решение Польши переименовать Калининград - РИА Новости, 10.05.2023
В Госдуме прокомментировали решение Польши переименовать Калининград
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, комментируя РИА Новости изменение Варшавой официального названия Калининград на Крулевец, сообщил, что данное решение... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:22
2023-05-10T15:22
в мире
польша
калининград
литва
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, комментируя РИА Новости изменение Варшавой официального названия Калининград на Крулевец, сообщил, что данное решение основано на уверенности в бесконечной поддержке со стороны Вашингтона. Как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. По его данным, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". "Это решение Польши лишь кажется карикатурным. На самом деле оно, как и требования по репарации к Германии и России, основано на уверенности в бесконечной поддержке со стороны Вашингтона. Это касается и возможного участия в разделе Украины и участия польских военнослужащих в боевых действиях против России", - сообщил парламентарий. Также он назвал данный шаг "очередным к подготовке мировой войны на европейском континенте". "Понятно, что это решение должно спровоцировать переименование многих городов от Одера до Вислы, которые принадлежали Германии, до Второй Мировой войны. Россия тоже без проблем может переименовать многие прибалтийские города. Польша не только замахивается на Калининградскую область, у неё и никуда не исчезли территориальные притязания к Прибалтике, потому что Польша пыталась в своё время присоединить часть Литвы, ведь благодаря советской власти Литва тогда получила эти территории. У Польши большое желание и по захвату Литвы, Чехии, Западной Украины", - также сообщил он.
https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870778278.html
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в мире, польша, калининград, литва, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
В мире, Польша, Калининград, Литва, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме прокомментировали решение Польши переименовать Калининград

Депутат Гаврилов: Польша решила переименовать Калининград, так как уверена в поддержке США

© Depositphotos.com / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Depositphotos.com / oroch2
Рыбная деревня, Калининград. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, комментируя РИА Новости изменение Варшавой официального названия Калининград на Крулевец, сообщил, что данное решение основано на уверенности в бесконечной поддержке со стороны Вашингтона.
Как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. По его данным, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград".
Калининград - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Вчера, 13:40
"Это решение Польши лишь кажется карикатурным. На самом деле оно, как и требования по репарации к Германии и России, основано на уверенности в бесконечной поддержке со стороны Вашингтона. Это касается и возможного участия в разделе Украины и участия польских военнослужащих в боевых действиях против России", - сообщил парламентарий.
Также он назвал данный шаг "очередным к подготовке мировой войны на европейском континенте".
"Понятно, что это решение должно спровоцировать переименование многих городов от Одера до Вислы, которые принадлежали Германии, до Второй Мировой войны. Россия тоже без проблем может переименовать многие прибалтийские города. Польша не только замахивается на Калининградскую область, у неё и никуда не исчезли территориальные притязания к Прибалтике, потому что Польша пыталась в своё время присоединить часть Литвы, ведь благодаря советской власти Литва тогда получила эти территории. У Польши большое желание и по захвату Литвы, Чехии, Западной Украины", - также сообщил он.
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В миреПольшаКалининградЛитваСергей ГавриловГосдума РФКПРФ
 
 
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