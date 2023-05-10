https://ria.ru/20230510/internet-1870804594.html

В Пакистане приостановили доступ к интернету

В Пакистане приостановили доступ к интернету - РИА Новости, 10.05.2023

В Пакистане приостановили доступ к интернету

Услуги интернета приостановлены по всему Пакистану после протестов на неопределенный срок, сообщает телеканал Geo со ссылкой на управление электросвязи... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:11

2023-05-10T15:11

2023-05-10T15:11

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Услуги интернета приостановлены по всему Пакистану после протестов на неопределенный срок, сообщает телеканал Geo со ссылкой на управление электросвязи Пакистана. Ранее власти Пакистана на фоне беспорядков после задержания экс-премьера Имрана Хана приостановили доступ к мобильной широкополосной связи, а также ограничили работу сервиса микроблогов Twitter, видеохостинга YouTube, а также социальной сети Facebook *и Instagram*.Экс-премьер Пакистана Имран Хан был во вторник арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий. Вскоре после ареста Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Наталья Макарова

в мире, пакистан, россия, имран хан, twitter, youtube