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В Пакистане приостановили доступ к интернету - РИА Новости, 10.05.2023
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15:11 10.05.2023
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В Пакистане приостановили доступ к интернету
В Пакистане приостановили доступ к интернету - РИА Новости, 10.05.2023
В Пакистане приостановили доступ к интернету
Услуги интернета приостановлены по всему Пакистану после протестов на неопределенный срок, сообщает телеканал Geo со ссылкой на управление электросвязи... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:11
2023-05-10T15:11
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Услуги интернета приостановлены по всему Пакистану после протестов на неопределенный срок, сообщает телеканал Geo со ссылкой на управление электросвязи Пакистана. Ранее власти Пакистана на фоне беспорядков после задержания экс-премьера Имрана Хана приостановили доступ к мобильной широкополосной связи, а также ограничили работу сервиса микроблогов Twitter, видеохостинга YouTube, а также социальной сети Facebook *и Instagram*.Экс-премьер Пакистана Имран Хан был во вторник арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий. Вскоре после ареста Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, пакистан, россия, имран хан, twitter, youtube
В мире, Пакистан, Россия, Имран Хан, Twitter, YouTube
В Пакистане приостановили доступ к интернету

Geo: в Пакистане после протестов на неопределенный срок приостановили услуги интернета

© AP Photo / Muhammad SajjadМомент применения полицией слезоточивого газа для разгона протестующих в Пешаваре
Момент применения полицией слезоточивого газа для разгона протестующих в Пешаваре - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Момент применения полицией слезоточивого газа для разгона протестующих в Пешаваре
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Услуги интернета приостановлены по всему Пакистану после протестов на неопределенный срок, сообщает телеканал Geo со ссылкой на управление электросвязи Пакистана.
«
"Управление электросвязи Пакистана заявило, что интернет-услуги по всей стране будут приостановлены на неопределенный срок. В ведомстве подтвердили, что решение о блокировке услуг мобильного широкополосного доступа было принято по распоряжению министерства внутренних дел", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее власти Пакистана на фоне беспорядков после задержания экс-премьера Имрана Хана приостановили доступ к мобильной широкополосной связи, а также ограничили работу сервиса микроблогов Twitter, видеохостинга YouTube, а также социальной сети Facebook *и Instagram*.
Экс-премьер Пакистана Имран Хан был во вторник арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий. Вскоре после ареста Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране.
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