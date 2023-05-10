В Пакистане приостановили доступ к интернету
Geo: в Пакистане после протестов на неопределенный срок приостановили услуги интернета
© AP Photo / Muhammad SajjadМомент применения полицией слезоточивого газа для разгона протестующих в Пешаваре
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Момент применения полицией слезоточивого газа для разгона протестующих в Пешаваре
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Услуги интернета приостановлены по всему Пакистану после протестов на неопределенный срок, сообщает телеканал Geo со ссылкой на управление электросвязи Пакистана.
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"Управление электросвязи Пакистана заявило, что интернет-услуги по всей стране будут приостановлены на неопределенный срок. В ведомстве подтвердили, что решение о блокировке услуг мобильного широкополосного доступа было принято по распоряжению министерства внутренних дел", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее власти Пакистана на фоне беспорядков после задержания экс-премьера Имрана Хана приостановили доступ к мобильной широкополосной связи, а также ограничили работу сервиса микроблогов Twitter, видеохостинга YouTube, а также социальной сети Facebook *и Instagram*.
Экс-премьер Пакистана Имран Хан был во вторник арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий. Вскоре после ареста Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране.
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