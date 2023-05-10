Туроператоры назвали важное условие для открытия продаж путевок в Грузию
Туроператоры заявили, что начнут продавать путевки в Грузию после появления прямых рейсов
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Туроператоры России готовы выставить в продажу путевки в Грузию сразу после появления прямой авиаперевозки, так как спрос на направлении высокий, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.
Так, в Fun&Sun заявили, что и ранее предлагали туры в Грузию на рынках стран СНГ, рабочие процессы с партнерами не прекращались. "Поэтому, как только будет прямая перевозка, мы сразу же выставим турпродукт на сайте. Спрос, безусловно есть, но ранее указом президента было рекомендовано воздерживаться от формирования туров в Грузию", – рассказали в компании.
Поставить туры в Грузию готов и "Интурист". "Это направление популярно, относится к массовым. Но в последние годы мы не предлагали пакетные туры в связи с тем, что действовали ограничения. Но, конечно, мы бы хотели вернуться к развитию этого продукта. Спрос на него есть, в том числе в комбинации с внутренним туризмом, например, с Северной Осетией", – сообщили в пресс-службе.
В "Интуристе" подчеркнули, что туры в Грузию всегда были востребованы у россиян. "Это и сити-брейки в Тбилиси, когда были прямые перелеты, и экскурсионка с посещением винодельческих хозяйств, и отдых на берегу Черного моря", – указали эксперты.
Как отметили в пресс-службе, "Интурист" предложит пакетные путевки в Грузию на основе прямых рейсов с момента технической готовности и появления возможности бронирования и выписки билетов в глобальных системах бронирования.
Как сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Минтранса РФ, российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров.