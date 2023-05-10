https://ria.ru/20230510/gosdolg-1870886434.html

Белый дом: Байден не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга

Белый дом: Байден не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга - РИА Новости, 10.05.2023

Белый дом: Байден не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга

Президент США Джо Байден после встречи с лидерами конгресса во вторник не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга, заявила пресс-секретарь Белого РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:11

2023-05-10T19:11

2023-05-10T19:15

в мире

конгресс сша

джо байден

сша

джанет йеллен

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден после встречи с лидерами конгресса во вторник не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент был очень четок в этом отношении, и ничего не изменилось: мы не ведем переговоры по потолку госдолга. Это (повышение потолка - ред.) должно быть сделано без условий", - сообщила она журналистам в среду.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен в начале мая предупредила, что без решения по госдолгу правительство окажется не в состоянии продолжать выполнение всех своих обязательств, возможно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230510/defolt-1870877362.html

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