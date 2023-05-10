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Белый дом: Байден не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга - РИА Новости, 10.05.2023
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19:11 10.05.2023 (обновлено: 19:15 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/gosdolg-1870886434.html
Белый дом: Байден не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга
Белый дом: Байден не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга - РИА Новости, 10.05.2023
Белый дом: Байден не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга
Президент США Джо Байден после встречи с лидерами конгресса во вторник не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга, заявила пресс-секретарь Белого РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:11
2023-05-10T19:15
в мире
конгресс сша
джо байден
сша
джанет йеллен
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден после встречи с лидерами конгресса во вторник не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент был очень четок в этом отношении, и ничего не изменилось: мы не ведем переговоры по потолку госдолга. Это (повышение потолка - ред.) должно быть сделано без условий", - сообщила она журналистам в среду.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен в начале мая предупредила, что без решения по госдолгу правительство окажется не в состоянии продолжать выполнение всех своих обязательств, возможно, уже к 1 июня.
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В мире, Конгресс США, Джо Байден, США, Джанет Йеллен, Карин Жан-Пьер
Белый дом: Байден не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга

В Белом доме заявили, что Байден не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден после встречи с лидерами конгресса во вторник не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент был очень четок в этом отношении, и ничего не изменилось: мы не ведем переговоры по потолку госдолга. Это (повышение потолка - ред.) должно быть сделано без условий", - сообщила она журналистам в среду.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен в начале мая предупредила, что без решения по госдолгу правительство окажется не в состоянии продолжать выполнение всех своих обязательств, возможно, уже к 1 июня.
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В миреКонгресс СШАДжо БайденСШАДжанет ЙелленКарин Жан-Пьер
 
 
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