СМИ: Турция получила отсрочку по оплате российского газа до 2024 года
Reuters: Турция договорилась с Россией об отсрочке выплат за газ на $600 млн до 2024 года
Трубопровод. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва и Анкара договорились отсрочить оплату газа на 600 миллионов долларов до 2024 года, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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"Официально платеж в размере 600 миллионов долларов был отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние", — сказал один из собеседников агентства.
Отмечается, что Турция может получить отсрочку и по другим подобным платежам в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители. По данным источников, речь идет об общей сумме в четыре миллиарда долларов.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез 3 мая сообщил, что Анкара обсудила с "Газпромом" отсрочку некоторых выплат после резкого повышения цен на газ. По его словам, сторонам удалось достичь соглашения.
В октябре 2022 года агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отложить часть платежей за природный газ до 2024-го в попытке смягчить экономический ущерб от повышения цен.
В сентябре прошлого года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А в октябре, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этому вопросу.