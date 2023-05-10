Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Турция получила отсрочку по оплате российского газа до 2024 года - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 10.05.2023 (обновлено: 16:17 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/gaz-1870816162.html
СМИ: Турция получила отсрочку по оплате российского газа до 2024 года
СМИ: Турция получила отсрочку по оплате российского газа до 2024 года - РИА Новости, 10.05.2023
СМИ: Турция получила отсрочку по оплате российского газа до 2024 года
Москва и Анкара договорились отсрочить оплату газа на 600 миллионов долларов до 2024 года, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:47
2023-05-10T16:17
экономика
турция
россия
анкара (провинция)
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва и Анкара договорились отсрочить оплату газа на 600 миллионов долларов до 2024 года, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что Турция может получить отсрочку и по другим подобным платежам в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители. По данным источников, речь идет об общей сумме в четыре миллиарда долларов.Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез 3 мая сообщил, что Анкара обсудила с "Газпромом" отсрочку некоторых выплат после резкого повышения цен на газ. По его словам, сторонам удалось достичь соглашения.В октябре 2022 года агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отложить часть платежей за природный газ до 2024-го в попытке смягчить экономический ущерб от повышения цен.В сентябре прошлого года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А в октябре, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этому вопросу.
https://ria.ru/20230510/khab-1870815515.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, анкара (провинция), газпром
Экономика, Турция, Россия, Анкара (провинция), Газпром
СМИ: Турция получила отсрочку по оплате российского газа до 2024 года

Reuters: Турция договорилась с Россией об отсрочке выплат за газ на $600 млн до 2024 года

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва и Анкара договорились отсрочить оплату газа на 600 миллионов долларов до 2024 года, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«
"Официально платеж в размере 600 миллионов долларов был отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние", — сказал один из собеседников агентства.
Отмечается, что Турция может получить отсрочку и по другим подобным платежам в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители. По данным источников, речь идет об общей сумме в четыре миллиарда долларов.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез 3 мая сообщил, что Анкара обсудила с "Газпромом" отсрочку некоторых выплат после резкого повышения цен на газ. По его словам, сторонам удалось достичь соглашения.
В октябре 2022 года агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отложить часть платежей за природный газ до 2024-го в попытке смягчить экономический ущерб от повышения цен.
В сентябре прошлого года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А в октябре, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этому вопросу.
Рабочий на станции по добыче газа в Турции - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Посол России рассказал о переговорах по газовому хабу в Турции
Вчера, 15:44
 
ЭкономикаТурцияРоссияАнкара (провинция)Газпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала