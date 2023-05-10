https://ria.ru/20230510/gaz-1870816162.html

СМИ: Турция получила отсрочку по оплате российского газа до 2024 года

СМИ: Турция получила отсрочку по оплате российского газа до 2024 года - РИА Новости, 10.05.2023

СМИ: Турция получила отсрочку по оплате российского газа до 2024 года

Москва и Анкара договорились отсрочить оплату газа на 600 миллионов долларов до 2024 года, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:47

2023-05-10T15:47

2023-05-10T16:17

экономика

турция

россия

анкара (провинция)

газпром

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва и Анкара договорились отсрочить оплату газа на 600 миллионов долларов до 2024 года, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что Турция может получить отсрочку и по другим подобным платежам в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители. По данным источников, речь идет об общей сумме в четыре миллиарда долларов.Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез 3 мая сообщил, что Анкара обсудила с "Газпромом" отсрочку некоторых выплат после резкого повышения цен на газ. По его словам, сторонам удалось достичь соглашения.В октябре 2022 года агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отложить часть платежей за природный газ до 2024-го в попытке смягчить экономический ущерб от повышения цен.В сентябре прошлого года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А в октябре, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этому вопросу.

https://ria.ru/20230510/khab-1870815515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, турция, россия, анкара (провинция), газпром