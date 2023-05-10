https://ria.ru/20230510/festival-1870866560.html
Дягилевский фестиваль объявил программу
Дягилевский фестиваль объявил программу - РИА Новости, 10.05.2023
Дягилевский фестиваль объявил программу
Дягилевский фестиваль объявил основную программу. Она представлена на странице смотра во "ВКонтакте". РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:15
2023-05-10T19:15
2023-05-10T19:15
культура
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870866039_0:215:3259:2048_1920x0_80_0_0_539d3f81eaecd5c867f3908c93f765e4.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Дягилевский фестиваль объявил основную программу. Она представлена на странице смотра во "ВКонтакте". Состоятся премьеры опер "Триумф времени и разочарования" Генделя и "Персефона" Стравинского. Запланированы перформансы: Därdemänd, "Персефона. До", "В память о Прометее", "Олег Каравайчук. Оркестр громкоговорителей", "Поэма горы".Исполнят на фестивале и несколько концертов. Например, в числе участников египетский ансамбль Mazaher. Команда играет музыку, не похожую на европейское "автономное искусство". Также заявлено выступление греческого музыканта и композитора Йоргоса Калудиса. Он исполнит свои произведения для классической критской лиры. Мультиперкуссионист Петр Главатских представит проект, посвященный трехсотлетиям Перми и "Времен года" Вивальди. Основную программу закроет концерт альтернативной музыки. Дягилевский фестиваль фестиваль пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля. Ранее сообщалось о новом спектакле Константина Богомолова "Вероника".
https://ria.ru/20230506/iskusstvo-1869868173.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870866039_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_1b96bbb545251da4b60cd3f37e7e2846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр
Культура, Новости культуры, Театр
Дягилевский фестиваль объявил программу
На Дягилевском фестивале представят премьеры опер, перформансы и концерты
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Дягилевский фестиваль объявил основную программу. Она представлена
на странице смотра во "ВКонтакте".
Состоятся премьеры опер "Триумф времени и разочарования" Генделя и "Персефона" Стравинского. Запланированы перформансы: Därdemänd, "Персефона. До", "В память о Прометее", "Олег Каравайчук. Оркестр громкоговорителей", "Поэма горы".
Исполнят на фестивале и несколько концертов. Например, в числе участников египетский ансамбль Mazaher. Команда играет музыку, не похожую на европейское "автономное искусство".
«
"В числе их инструментов — африканская шестиструнная лира танбура, мангур (пояс, сшитый из нескольких козьих копыт) и многочисленные этнические ударные", — уточняется в публикации об одном из концертов.
Также заявлено выступление греческого музыканта и композитора Йоргоса Калудиса. Он исполнит свои произведения для классической критской лиры. Мультиперкуссионист Петр Главатских представит проект, посвященный трехсотлетиям Перми и "Времен года" Вивальди. Основную программу закроет концерт альтернативной музыки.
Дягилевский фестиваль фестиваль пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля.
Ранее сообщалось
о новом спектакле Константина Богомолова "Вероника".
Историк идентифицировал мост на картине "Мона Лиза" Леонардо да Винчи