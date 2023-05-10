https://ria.ru/20230510/festival-1870866560.html

Дягилевский фестиваль объявил программу

Дягилевский фестиваль объявил программу - РИА Новости, 10.05.2023

Дягилевский фестиваль объявил программу

Дягилевский фестиваль объявил основную программу. Она представлена на странице смотра во "ВКонтакте". РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:15

2023-05-10T19:15

2023-05-10T19:15

культура

новости культуры

театр

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Дягилевский фестиваль объявил основную программу. Она представлена на странице смотра во "ВКонтакте". Состоятся премьеры опер "Триумф времени и разочарования" Генделя и "Персефона" Стравинского. Запланированы перформансы: Därdemänd, "Персефона. До", "В память о Прометее", "Олег Каравайчук. Оркестр громкоговорителей", "Поэма горы".Исполнят на фестивале и несколько концертов. Например, в числе участников египетский ансамбль Mazaher. Команда играет музыку, не похожую на европейское "автономное искусство". Также заявлено выступление греческого музыканта и композитора Йоргоса Калудиса. Он исполнит свои произведения для классической критской лиры. Мультиперкуссионист Петр Главатских представит проект, посвященный трехсотлетиям Перми и "Времен года" Вивальди. Основную программу закроет концерт альтернативной музыки. Дягилевский фестиваль фестиваль пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля. Ранее сообщалось о новом спектакле Константина Богомолова "Вероника".

https://ria.ru/20230506/iskusstvo-1869868173.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр