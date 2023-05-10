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Дягилевский фестиваль объявил программу - РИА Новости, 10.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:15 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/festival-1870866560.html
Дягилевский фестиваль объявил программу
Дягилевский фестиваль объявил программу - РИА Новости, 10.05.2023
Дягилевский фестиваль объявил программу
Дягилевский фестиваль объявил основную программу. Она представлена на странице смотра во "ВКонтакте". РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:15
2023-05-10T19:15
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Дягилевский фестиваль объявил основную программу. Она представлена на странице смотра во "ВКонтакте". Состоятся премьеры опер "Триумф времени и разочарования" Генделя и "Персефона" Стравинского. Запланированы перформансы: Därdemänd, "Персефона. До", "В память о Прометее", "Олег Каравайчук. Оркестр громкоговорителей", "Поэма горы".Исполнят на фестивале и несколько концертов. Например, в числе участников египетский ансамбль Mazaher. Команда играет музыку, не похожую на европейское "автономное искусство". Также заявлено выступление греческого музыканта и композитора Йоргоса Калудиса. Он исполнит свои произведения для классической критской лиры. Мультиперкуссионист Петр Главатских представит проект, посвященный трехсотлетиям Перми и "Времен года" Вивальди. Основную программу закроет концерт альтернативной музыки. Дягилевский фестиваль фестиваль пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля. Ранее сообщалось о новом спектакле Константина Богомолова "Вероника".
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новости культуры, театр
Культура, Новости культуры, Театр
Дягилевский фестиваль объявил программу

На Дягилевском фестивале представят премьеры опер, перформансы и концерты

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДирижёр Теодор Курентзис
Дирижёр Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Дягилевский фестиваль объявил основную программу. Она представлена на странице смотра во "ВКонтакте".
Состоятся премьеры опер "Триумф времени и разочарования" Генделя и "Персефона" Стравинского. Запланированы перформансы: Därdemänd, "Персефона. До", "В память о Прометее", "Олег Каравайчук. Оркестр громкоговорителей", "Поэма горы".
Исполнят на фестивале и несколько концертов. Например, в числе участников египетский ансамбль Mazaher. Команда играет музыку, не похожую на европейское "автономное искусство".
«
"В числе их инструментов — африканская шестиструнная лира танбура, мангур (пояс, сшитый из нескольких козьих копыт) и многочисленные этнические ударные", — уточняется в публикации об одном из концертов.
Также заявлено выступление греческого музыканта и композитора Йоргоса Калудиса. Он исполнит свои произведения для классической критской лиры. Мультиперкуссионист Петр Главатских представит проект, посвященный трехсотлетиям Перми и "Времен года" Вивальди. Основную программу закроет концерт альтернативной музыки.
Дягилевский фестиваль фестиваль пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля.
Ранее сообщалось о новом спектакле Константина Богомолова "Вероника".
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