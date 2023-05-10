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Греческий генерал назвал передачу Украине F-16 маловероятной - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/f-16-1870734892.html
Греческий генерал назвал передачу Украине F-16 маловероятной
Греческий генерал назвал передачу Украине F-16 маловероятной - РИА Новости, 10.05.2023
Греческий генерал назвал передачу Украине F-16 маловероятной
Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу не думает, что Запад... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:05
2023-05-10T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
павлос христу
нато
греция
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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АФИНЫ, 10 мая - РИА Новости. Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу не думает, что Запад и Америка пойдут на отправку Украине самолетов F-16. "Прежде всего, самолет F-16 требует обучения. Они отправят немецких, американских пилотов, чтобы те летали?" - сказал генерал в интервью РИА Новости. По его словам, на обучение пилотов и технического персонала требуется минимум 2-2,5 года. "И у нас будет очень большая эскалация напряженности", - сказал он. "Я верю, что они не дойдут до этой точки, что кто-то доведет эскалацию до этой степени. Я не говорю, что этого не будет, я говорю, что моя личная оценка, и как аналитика, и как военного, - этого не произойдет", - сказал Христу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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греция
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в мире, павлос христу, нато, греция, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлос Христу, НАТО, Греция, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, F-16
Греческий генерал назвал передачу Украине F-16 маловероятной

Греческий генерал Христу считает, что страны НАТО не решатся поставить Украине F-16

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16. Архивное фото
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АФИНЫ, 10 мая - РИА Новости. Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу не думает, что Запад и Америка пойдут на отправку Украине самолетов F-16.
"Прежде всего, самолет F-16 требует обучения. Они отправят немецких, американских пилотов, чтобы те летали?" - сказал генерал в интервью РИА Новости. По его словам, на обучение пилотов и технического персонала требуется минимум 2-2,5 года.
"И у нас будет очень большая эскалация напряженности", - сказал он. "Я верю, что они не дойдут до этой точки, что кто-то доведет эскалацию до этой степени. Я не говорю, что этого не будет, я говорю, что моя личная оценка, и как аналитика, и как военного, - этого не произойдет", - сказал Христу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПавлос ХристуНАТОГрецияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРF-16
 
 
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