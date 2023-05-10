Эрдоган намерен поднять вопрос новой конституции после выборов
Эрдоган заявил, что после выборов 14 мая намерен актуализировать вопрос новой конституции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после выборов в стране 14 мая намерен вновь актуализировать вопрос о новой конституции страны.
"Мы хотим, чтобы в Турции была конституция, разработанная по воле народа. Это будет самой важной целью нашего видения века Турции. Мы вынесем этот вопрос на повестку дня после выборов", - сказал Эрдоган, выступая в среду в ходе церемонии, посвященной 155-летию Государственного совета в среду в Анкаре.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году, и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на целый ряд внесенных поправок.