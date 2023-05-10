https://ria.ru/20230510/erdogan-1870768470.html

Эрдоган намерен поднять вопрос новой конституции после выборов

Эрдоган намерен поднять вопрос новой конституции после выборов - РИА Новости, 10.05.2023

Эрдоган намерен поднять вопрос новой конституции после выборов

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после выборов в стране 14 мая намерен вновь актуализировать вопрос о новой конституции страны. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:59

2023-05-10T12:59

2023-05-10T12:59

в мире

турция

анкара (провинция)

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

народный альянс

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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после выборов в стране 14 мая намерен вновь актуализировать вопрос о новой конституции страны. "Мы хотим, чтобы в Турции была конституция, разработанная по воле народа. Это будет самой важной целью нашего видения века Турции. Мы вынесем этот вопрос на повестку дня после выборов", - сказал Эрдоган, выступая в среду в ходе церемонии, посвященной 155-летию Государственного совета в среду в Анкаре. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году, и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на целый ряд внесенных поправок.

https://ria.ru/20230510/erdogan-1870727459.html

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс