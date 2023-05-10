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Эрдоган намерен поднять вопрос новой конституции после выборов - РИА Новости, 10.05.2023
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12:59 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/erdogan-1870768470.html
Эрдоган намерен поднять вопрос новой конституции после выборов
Эрдоган намерен поднять вопрос новой конституции после выборов - РИА Новости, 10.05.2023
Эрдоган намерен поднять вопрос новой конституции после выборов
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после выборов в стране 14 мая намерен вновь актуализировать вопрос о новой конституции страны. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:59
2023-05-10T12:59
в мире
турция
анкара (провинция)
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
народный альянс
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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после выборов в стране 14 мая намерен вновь актуализировать вопрос о новой конституции страны. "Мы хотим, чтобы в Турции была конституция, разработанная по воле народа. Это будет самой важной целью нашего видения века Турции. Мы вынесем этот вопрос на повестку дня после выборов", - сказал Эрдоган, выступая в среду в ходе церемонии, посвященной 155-летию Государственного совета в среду в Анкаре. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году, и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на целый ряд внесенных поправок.
https://ria.ru/20230510/erdogan-1870727459.html
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
турция
анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс
В мире, Турция, Анкара (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Народный альянс
Эрдоган намерен поднять вопрос новой конституции после выборов

Эрдоган заявил, что после выборов 14 мая намерен актуализировать вопрос новой конституции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после выборов в стране 14 мая намерен вновь актуализировать вопрос о новой конституции страны.
"Мы хотим, чтобы в Турции была конституция, разработанная по воле народа. Это будет самой важной целью нашего видения века Турции. Мы вынесем этот вопрос на повестку дня после выборов", - сказал Эрдоган, выступая в среду в ходе церемонии, посвященной 155-летию Государственного совета в среду в Анкаре.
Предвыборный баннер с изображением действующего президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Эрдоган заявил, что доверяет "анатолийской мудрости", а не Западу
Вчера, 10:40
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году, и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на целый ряд внесенных поправок.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом России Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Эрдоган достал наган. Турция приготовилась к последней схватке
7 мая, 08:00
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Кемаль КылычдароглуМухаррем ИнджеНародный альянс
 
 
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