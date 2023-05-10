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Эрдоган заявил, что доверяет "анатолийской мудрости", а не Западу - РИА Новости, 10.05.2023
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10:40 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/erdogan-1870727459.html
Эрдоган заявил, что доверяет "анатолийской мудрости", а не Западу
Эрдоган заявил, что доверяет "анатолийской мудрости", а не Западу - РИА Новости, 10.05.2023
Эрдоган заявил, что доверяет "анатолийской мудрости", а не Западу
Президент Турции Тайип Эрдоган перед выборами 14 мая заявил, что всегда полагался на народную, "анатолийскую мудрость", а не "как некоторые другие" - на то, что РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:40
2023-05-10T10:40
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
народный альянс
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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган перед выборами 14 мая заявил, что всегда полагался на народную, "анатолийскую мудрость", а не "как некоторые другие" - на то, что им "на ухо шептали западные державы". Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая. "Мы доверяли анатолийской мудрости, а не тому, что шептали нам на ухо западные державы, как некоторые другие. Сегодня мы полагаемся на благоразумие и мудрость 85 миллионов человек. 14 мая мы искренне верим, что анатолийская мудрость восторжествует", - написал Эрдоган в Twitter.
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Народный альянс
Эрдоган заявил, что доверяет "анатолийской мудрости", а не Западу

Эрдоган заявил, что доверяет анатолийской мудрости, а не тому, что шепчет на ухо Запад

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредвыборный баннер с изображением действующего президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Предвыборный баннер с изображением действующего президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предвыборный баннер с изображением действующего президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган перед выборами 14 мая заявил, что всегда полагался на народную, "анатолийскую мудрость", а не "как некоторые другие" - на то, что им "на ухо шептали западные державы".
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.
"Мы доверяли анатолийской мудрости, а не тому, что шептали нам на ухо западные державы, как некоторые другие. Сегодня мы полагаемся на благоразумие и мудрость 85 миллионов человек. 14 мая мы искренне верим, что анатолийская мудрость восторжествует", - написал Эрдоган в Twitter.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом России Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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В миреТурцияКемаль КылычдароглуМухаррем ИнджеНародный альянс
 
 
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