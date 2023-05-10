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Проект о денонсации ДОВСЕ могут внести в Госдуму 10 или 11 мая
Проект о денонсации ДОВСЕ могут внести в Госдуму 10 или 11 мая - РИА Новости, 10.05.2023
Проект о денонсации ДОВСЕ могут внести в Госдуму 10 или 11 мая
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что проект о денонсации ДОВСЕ может быть внесен в ГД 10 или 11 мая. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:24
2023-05-10T13:24
2023-05-10T15:11
госдума рф
политика
леонид слуцкий (политик)
россия
лдпр
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что проект о денонсации ДОВСЕ может быть внесен в ГД 10 или 11 мая."Проект о денонсации ДОВСЕ может быть внесен сегодня - завтра. Выход из ДОВСЕ является правильным шагом по обеспечению обороны и безопасности", - сообщил Слуцкий журналистам.Также он отметил, что комитет по международным делам готов в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о денонсации, как только пакет документов будет внесен. Кроме того, Слуцкий сообщил, что "с практической точки зрения ДОВСЕ давно существует лишь на бумаге"."Проект о денонсации ДОВСЕ может быть рассмотрен уже на пленарном заседании во вторник 16 (мая в ГД)", - добавил Слуцкий.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230409/bezopasnost-1864079469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, леонид слуцкий (политик), россия, лдпр
Госдума РФ, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Россия, ЛДПР
Проект о денонсации ДОВСЕ могут внести в Госдуму 10 или 11 мая
Депутат Слуцкий: проект о денонсации ДОВСЕ могут внести в Госдуму 10 или 11 мая
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что проект о денонсации ДОВСЕ может быть внесен в ГД 10 или 11 мая.
"Проект о денонсации ДОВСЕ может быть внесен сегодня - завтра. Выход из ДОВСЕ является правильным шагом по обеспечению обороны и безопасности", - сообщил Слуцкий журналистам.
Также он отметил, что комитет по международным делам готов в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о денонсации, как только пакет документов будет внесен. Кроме того, Слуцкий сообщил, что "с практической точки зрения ДОВСЕ давно существует лишь на бумаге".
"Проект о денонсации ДОВСЕ может быть рассмотрен уже на пленарном заседании во вторник 16 (мая в ГД)", - добавил Слуцкий.
ДОВСЕ был подписан в Париже
в 1990 году, а в 1999 году на саммите ОБСЕ
в Стамбуле
был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия
, Белоруссия
, Казахстан
и Украина
. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО
не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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