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В России появится проект стратегии комплексной безопасности детей - РИА Новости, 10.05.2023
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16:51 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/deti-1870840399.html
В России появится проект стратегии комплексной безопасности детей
В России появится проект стратегии комплексной безопасности детей - РИА Новости, 10.05.2023
В России появится проект стратегии комплексной безопасности детей
Специалисты разрабатывают проект стратегии комплексной безопасности детей в России до 2030 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:51
2023-05-10T16:51
общество
россия
александр гребенкин
совет безопасности рф
дети
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалисты разрабатывают проект стратегии комплексной безопасности детей в России до 2030 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете"."В настоящее время готовится проект стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации до 2030 года. Документ определяет меры, направленные на предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - сказал Гребенкин.
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общество, россия, александр гребенкин, совет безопасности рф, дети
Общество, Россия, Александр Гребенкин, Совет Безопасности РФ, Дети
В России появится проект стратегии комплексной безопасности детей

В России разрабатывают проект стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДевушка с детьми
Девушка с детьми - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Девушка с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалисты разрабатывают проект стратегии комплексной безопасности детей в России до 2030 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".
"В настоящее время готовится проект стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации до 2030 года. Документ определяет меры, направленные на предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - сказал Гребенкин.
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ОбществоРоссияАлександр ГребенкинСовет Безопасности РФДети
 
 
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