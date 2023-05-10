https://ria.ru/20230510/deti-1870840399.html
В России появится проект стратегии комплексной безопасности детей
В России появится проект стратегии комплексной безопасности детей - РИА Новости, 10.05.2023
В России появится проект стратегии комплексной безопасности детей
Специалисты разрабатывают проект стратегии комплексной безопасности детей в России до 2030 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:51
2023-05-10T16:51
2023-05-10T16:51
общество
россия
александр гребенкин
совет безопасности рф
дети
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалисты разрабатывают проект стратегии комплексной безопасности детей в России до 2030 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете"."В настоящее время готовится проект стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации до 2030 года. Документ определяет меры, направленные на предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - сказал Гребенкин.
https://ria.ru/20230510/vykhodnye-1870720937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр гребенкин, совет безопасности рф, дети
Общество, Россия, Александр Гребенкин, Совет Безопасности РФ, Дети
В России появится проект стратегии комплексной безопасности детей
В России разрабатывают проект стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года