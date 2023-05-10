https://ria.ru/20230510/deti-1870840399.html

В России появится проект стратегии комплексной безопасности детей

В России появится проект стратегии комплексной безопасности детей - РИА Новости, 10.05.2023

В России появится проект стратегии комплексной безопасности детей

Специалисты разрабатывают проект стратегии комплексной безопасности детей в России до 2030 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:51

2023-05-10T16:51

2023-05-10T16:51

общество

россия

александр гребенкин

совет безопасности рф

дети

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалисты разрабатывают проект стратегии комплексной безопасности детей в России до 2030 года, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете"."В настоящее время готовится проект стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации до 2030 года. Документ определяет меры, направленные на предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - сказал Гребенкин.

https://ria.ru/20230510/vykhodnye-1870720937.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, александр гребенкин, совет безопасности рф, дети