https://ria.ru/20230510/deti-1870814532.html

Москалькова помогла вернуть россиянке двоих детей, проживавших на Украине

Москалькова помогла вернуть россиянке двоих детей, проживавших на Украине - РИА Новости, 10.05.2023

Москалькова помогла вернуть россиянке двоих детей, проживавших на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась в Доме прав человека с детьми, которые были возвращены из Украины к маме в Марий Эл,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:42

2023-05-10T15:42

2023-05-10T15:42

политика

украина

россия

татьяна москалькова

здоровье - общество

республика марий эл

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась в Доме прав человека с детьми, которые были возвращены из Украины к маме в Марий Эл, передает корреспондент РИА Новости. Как пояснили в Аппарате уполномоченного, дети вернулись благодаря гуманитарным контактам Москальковой и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца после того, как к российскому омбудсмену обратилась гражданка России Юлия с просьбой помочь вернуть ей двоих детей из Одесской области Украины, которые проживали с дедушкой и бабушкой, в Республику Марий Эл. "Когда мы получили обращение от мамы из далекого населенного пункта в Марий Эл, это в 100 километрах от центрального города республики, нужно было определить, как Украинская сторона решит вопрос о том, чтобы оформить документы на бабушку, сопроводить их до границы Украины и Молдавии. Это первая трудность – длинные, серьезные переговоры с украинской стороной", - рассказала журналистам Москалькова. Она отметила, что в ходе переговорного процесса постоянно возникали некие условия. "Условия помочь и их детям, мы это делаем без всяких условий, потому что родители обязательно должны жить вместе с детьми", - отметила омбудсмен. После этого, по словам Москальковой, были сложности с перевозкой детей и их бабушки – установление взаимодействия с уполномоченным по правам человека Молдавии, потом Армении, приобретение билетов, сопровождение со стороны сотрудников аппарата и руководства Марий Эл. По словам уполномоченного, в этом вопросе с украинским омбудсменом получился очень конструктивный диалог. "Он (диалог) не первый и, я надеюсь, не последний, потому что ситуация разлучила многие семьи и хорошо, что такое взаимодействие существует", - сказала Москалькова. Омбудсмен поблагодарила Министерство иностранных дел РФ, власти республики Марий Эл, а также омбудсменов Молдавии и Армении за оказанное содействие в воссоединении детей. "Насколько важно взаимодействие с коллегами, уполномоченными других государств, там где дипломатические отношения переживают сложные времена институт уполномоченного играет важную роль в оказании гуманитарной помощи", - подчеркнула она. Кроме того, Москалькова сообщила, что постоянно была на связи с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20230414/deti-1865450506.html

https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html

https://ria.ru/20230324/deti-1860351413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, украина, россия, татьяна москалькова, здоровье - общество, республика марий эл