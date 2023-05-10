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Москалькова помогла вернуть россиянке двоих детей, проживавших на Украине - РИА Новости, 10.05.2023
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15:42 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/deti-1870814532.html
Москалькова помогла вернуть россиянке двоих детей, проживавших на Украине
Москалькова помогла вернуть россиянке двоих детей, проживавших на Украине - РИА Новости, 10.05.2023
Москалькова помогла вернуть россиянке двоих детей, проживавших на Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась в Доме прав человека с детьми, которые были возвращены из Украины к маме в Марий Эл,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:42
2023-05-10T15:42
политика
украина
россия
татьяна москалькова
здоровье - общество
республика марий эл
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась в Доме прав человека с детьми, которые были возвращены из Украины к маме в Марий Эл, передает корреспондент РИА Новости. Как пояснили в Аппарате уполномоченного, дети вернулись благодаря гуманитарным контактам Москальковой и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца после того, как к российскому омбудсмену обратилась гражданка России Юлия с просьбой помочь вернуть ей двоих детей из Одесской области Украины, которые проживали с дедушкой и бабушкой, в Республику Марий Эл. "Когда мы получили обращение от мамы из далекого населенного пункта в Марий Эл, это в 100 километрах от центрального города республики, нужно было определить, как Украинская сторона решит вопрос о том, чтобы оформить документы на бабушку, сопроводить их до границы Украины и Молдавии. Это первая трудность – длинные, серьезные переговоры с украинской стороной", - рассказала журналистам Москалькова. Она отметила, что в ходе переговорного процесса постоянно возникали некие условия. "Условия помочь и их детям, мы это делаем без всяких условий, потому что родители обязательно должны жить вместе с детьми", - отметила омбудсмен. После этого, по словам Москальковой, были сложности с перевозкой детей и их бабушки – установление взаимодействия с уполномоченным по правам человека Молдавии, потом Армении, приобретение билетов, сопровождение со стороны сотрудников аппарата и руководства Марий Эл. По словам уполномоченного, в этом вопросе с украинским омбудсменом получился очень конструктивный диалог. "Он (диалог) не первый и, я надеюсь, не последний, потому что ситуация разлучила многие семьи и хорошо, что такое взаимодействие существует", - сказала Москалькова. Омбудсмен поблагодарила Министерство иностранных дел РФ, власти республики Марий Эл, а также омбудсменов Молдавии и Армении за оказанное содействие в воссоединении детей. "Насколько важно взаимодействие с коллегами, уполномоченными других государств, там где дипломатические отношения переживают сложные времена институт уполномоченного играет важную роль в оказании гуманитарной помощи", - подчеркнула она. Кроме того, Москалькова сообщила, что постоянно была на связи с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20230414/deti-1865450506.html
https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html
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политика, украина, россия, татьяна москалькова, здоровье - общество, республика марий эл
Политика, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Здоровье - Общество, Республика Марий Эл
Москалькова помогла вернуть россиянке двоих детей, проживавших на Украине

Москалькова помогла вернуть жительнице Марий Эл двоих детей, проживавших под Одессой

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась в Доме прав человека с детьми, которые были возвращены из Украины к маме в Марий Эл, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснили в Аппарате уполномоченного, дети вернулись благодаря гуманитарным контактам Москальковой и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца после того, как к российскому омбудсмену обратилась гражданка России Юлия с просьбой помочь вернуть ей двоих детей из Одесской области Украины, которые проживали с дедушкой и бабушкой, в Республику Марий Эл.
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"Когда мы получили обращение от мамы из далекого населенного пункта в Марий Эл, это в 100 километрах от центрального города республики, нужно было определить, как Украинская сторона решит вопрос о том, чтобы оформить документы на бабушку, сопроводить их до границы Украины и Молдавии. Это первая трудность – длинные, серьезные переговоры с украинской стороной", - рассказала журналистам Москалькова.
Она отметила, что в ходе переговорного процесса постоянно возникали некие условия. "Условия помочь и их детям, мы это делаем без всяких условий, потому что родители обязательно должны жить вместе с детьми", - отметила омбудсмен.
После этого, по словам Москальковой, были сложности с перевозкой детей и их бабушки – установление взаимодействия с уполномоченным по правам человека Молдавии, потом Армении, приобретение билетов, сопровождение со стороны сотрудников аппарата и руководства Марий Эл. По словам уполномоченного, в этом вопросе с украинским омбудсменом получился очень конструктивный диалог. "Он (диалог) не первый и, я надеюсь, не последний, потому что ситуация разлучила многие семьи и хорошо, что такое взаимодействие существует", - сказала Москалькова.
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Омбудсмен поблагодарила Министерство иностранных дел РФ, власти республики Марий Эл, а также омбудсменов Молдавии и Армении за оказанное содействие в воссоединении детей. "Насколько важно взаимодействие с коллегами, уполномоченными других государств, там где дипломатические отношения переживают сложные времена институт уполномоченного играет важную роль в оказании гуманитарной помощи", - подчеркнула она.
Кроме того, Москалькова сообщила, что постоянно была на связи с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой.
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