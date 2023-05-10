https://ria.ru/20230510/bespilotniki-1870725216.html
Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области
Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области - РИА Новости, 10.05.2023
Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области
Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект под Воронежем, один из них уничтожен, второй отклонился от курса и упал, сообщил в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:31
2023-05-10T10:31
2023-05-10T10:44
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
воронеж
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект под Воронежем, один из них уничтожен, второй отклонился от курса и упал, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", — говорится в публикации.Администрация области вместе с силовиками и представителями военного командования выясняют другие обстоятельства ЧП. Гусев отметил, что контролирует ситуацию лично.В отдельных районах Воронежской области действует желтый уровень террористической опасности. Такой режим предполагает прежде всего усиление работы органов безопасности.
https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869556246.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (государственный служащий), воронеж
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (государственный служащий), Воронеж
Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области
Губернатор Гусев: беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект под Воронежем