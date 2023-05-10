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Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 10.05.2023 (обновлено: 10:44 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/bespilotniki-1870725216.html
Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области
Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области - РИА Новости, 10.05.2023
Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области
Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект под Воронежем, один из них уничтожен, второй отклонился от курса и упал, сообщил в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:31
2023-05-10T10:44
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
воронеж
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект под Воронежем, один из них уничтожен, второй отклонился от курса и упал, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", — говорится в публикации.Администрация области вместе с силовиками и представителями военного командования выясняют другие обстоятельства ЧП. Гусев отметил, что контролирует ситуацию лично.В отдельных районах Воронежской области действует желтый уровень террористической опасности. Такой режим предполагает прежде всего усиление работы органов безопасности.
https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869556246.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (государственный служащий), воронеж
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (государственный служащий), Воронеж
Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области

Губернатор Гусев: беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект под Воронежем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий российских Вооруженных сил
Военнослужащий российских Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий российских Вооруженных сил. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект под Воронежем, один из них уничтожен, второй отклонился от курса и упал, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
"В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", — говорится в публикации.
Администрация области вместе с силовиками и представителями военного командования выясняют другие обстоятельства ЧП.
Гусев отметил, что контролирует ситуацию лично.
В отдельных районах Воронежской области действует желтый уровень террористической опасности. Такой режим предполагает прежде всего усиление работы органов безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Воронеж
 
 
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