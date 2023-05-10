https://ria.ru/20230510/bespilotniki-1870725216.html

Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области

Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области - РИА Новости, 10.05.2023

Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области

Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект под Воронежем, один из них уничтожен, второй отклонился от курса и упал, сообщил в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:31

2023-05-10T10:31

2023-05-10T10:44

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

воронеж

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект под Воронежем, один из них уничтожен, второй отклонился от курса и упал, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", — говорится в публикации.Администрация области вместе с силовиками и представителями военного командования выясняют другие обстоятельства ЧП. Гусев отметил, что контролирует ситуацию лично.В отдельных районах Воронежской области действует желтый уровень террористической опасности. Такой режим предполагает прежде всего усиление работы органов безопасности.

https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869556246.html

воронежская область

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область, александр гусев (государственный служащий), воронеж