https://ria.ru/20230510/banki-1870693386.html
Только три российских банка с базовой лицензией открыли счета за рубежом
Только три российских банка с базовой лицензией открыли счета за рубежом - РИА Новости, 10.05.2023
Только три российских банка с базовой лицензией открыли счета за рубежом
Только три банка с базовой лицензией в России из примерно 100 смогли открыть иностранные счета для международных расчетов, выяснило РИА Новости и подтвердил... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T06:51
2023-05-10T06:51
2023-05-10T06:51
россия
узбекистан
армения
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Только три банка с базовой лицензией в России из примерно 100 смогли открыть иностранные счета для международных расчетов, выяснило РИА Новости и подтвердил агентству председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По состоянию на 1 апреля 2023 года в России, по данным ЦБ, 101 банк с базовой лицензией. Агентство изучило сайты кредитных организаций с базовой лицензией, оказалось, что у трех банков есть иностранные счета. Одному из игроков удалось установить корреспондентские отношения с банками Узбекистана, Армении и Турции, другой имеет корсчета в Азербайджане, третий - в Казахстане. "Где-то три банка открыли, но процесс идет, остальные ведут переговоры", - рассказал Аксаков, добавив, что процесс по открытию таких счетов "сложный, но, тем не менее, он идет". Небольшие банки в России в первой половине 2022 года столкнулись с существенными проблемами при проведении расчетов в иностранных валютах, поскольку крупные игроки, через которых они осуществляли такие операции, оказались под санкциями коллективного Запада. В связи с этим банкам с базовой лицензией дали возможность до 2024 года самостоятельно выходить на зарубежные финансовые организации. Соответствующий закон вступил в силу 25 июля 2022 года. Аксаков же полагает, что "такую норму нужно сделать постоянно действующей". В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов. Тогда же директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, отвечая на вопрос, будут ли аналогично сняты ограничения на открытие корреспондентских счетов за рубежом для расчетных небанковских кредитных организаций, ответил, что этот вопрос сейчас рассматривается.
https://ria.ru/20230505/sanktsii-1869989750.html
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россия, узбекистан, армения, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, экономика
Россия, Узбекистан, Армения, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Экономика
Только три российских банка с базовой лицензией открыли счета за рубежом
Депутат Аксаков: из 100 банков с базовой лицензией открыли счета за рубежом только три
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Только три банка с базовой лицензией в России из примерно 100 смогли открыть иностранные счета для международных расчетов, выяснило РИА Новости и подтвердил агентству председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По состоянию на 1 апреля 2023 года в России, по данным ЦБ
, 101 банк с базовой лицензией. Агентство изучило сайты кредитных организаций с базовой лицензией, оказалось, что у трех банков есть иностранные счета. Одному из игроков удалось установить корреспондентские отношения с банками Узбекистана
, Армении
и Турции
, другой имеет корсчета в Азербайджане
, третий - в Казахстане
.
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"Где-то три банка открыли, но процесс идет, остальные ведут переговоры", - рассказал Аксаков, добавив, что процесс по открытию таких счетов "сложный, но, тем не менее, он идет".
Небольшие банки в России в первой половине 2022 года столкнулись с существенными проблемами при проведении расчетов в иностранных валютах, поскольку крупные игроки, через которых они осуществляли такие операции, оказались под санкциями коллективного Запада. В связи с этим банкам с базовой лицензией дали возможность до 2024 года самостоятельно выходить на зарубежные финансовые организации. Соответствующий закон вступил в силу 25 июля 2022 года.
Аксаков же полагает, что "такую норму нужно сделать постоянно действующей".
В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина
заявила, что регулятор рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов.
Тогда же директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, отвечая на вопрос, будут ли аналогично сняты ограничения на открытие корреспондентских счетов за рубежом для расчетных небанковских кредитных организаций, ответил, что этот вопрос сейчас рассматривается.
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