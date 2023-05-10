https://ria.ru/20230510/banki-1870693386.html

Только три российских банка с базовой лицензией открыли счета за рубежом

Только три российских банка с базовой лицензией открыли счета за рубежом - РИА Новости, 10.05.2023

Только три российских банка с базовой лицензией открыли счета за рубежом

Только три банка с базовой лицензией в России из примерно 100 смогли открыть иностранные счета для международных расчетов, выяснило РИА Новости и подтвердил... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T06:51

2023-05-10T06:51

2023-05-10T06:51

россия

узбекистан

армения

анатолий аксаков

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Только три банка с базовой лицензией в России из примерно 100 смогли открыть иностранные счета для международных расчетов, выяснило РИА Новости и подтвердил агентству председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По состоянию на 1 апреля 2023 года в России, по данным ЦБ, 101 банк с базовой лицензией. Агентство изучило сайты кредитных организаций с базовой лицензией, оказалось, что у трех банков есть иностранные счета. Одному из игроков удалось установить корреспондентские отношения с банками Узбекистана, Армении и Турции, другой имеет корсчета в Азербайджане, третий - в Казахстане. "Где-то три банка открыли, но процесс идет, остальные ведут переговоры", - рассказал Аксаков, добавив, что процесс по открытию таких счетов "сложный, но, тем не менее, он идет". Небольшие банки в России в первой половине 2022 года столкнулись с существенными проблемами при проведении расчетов в иностранных валютах, поскольку крупные игроки, через которых они осуществляли такие операции, оказались под санкциями коллективного Запада. В связи с этим банкам с базовой лицензией дали возможность до 2024 года самостоятельно выходить на зарубежные финансовые организации. Соответствующий закон вступил в силу 25 июля 2022 года. Аксаков же полагает, что "такую норму нужно сделать постоянно действующей". В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов. Тогда же директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, отвечая на вопрос, будут ли аналогично сняты ограничения на открытие корреспондентских счетов за рубежом для расчетных небанковских кредитных организаций, ответил, что этот вопрос сейчас рассматривается.

https://ria.ru/20230505/sanktsii-1869989750.html

https://ria.ru/20230322/afrika-1859718958.html

россия

узбекистан

армения

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россия, узбекистан, армения, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, экономика