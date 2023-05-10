https://ria.ru/20230510/bani-1870701084.html

В Приамурье разработают программу по ремонту и строительству бань

В Приамурье разработают программу по ремонту и строительству бань - РИА Новости, 10.05.2023

В Приамурье разработают программу по ремонту и строительству бань

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать программу по ремонту и строительству бань в регионе на ближайшие три года, сообщает правительство... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:48

2023-05-10T08:48

2023-05-10T08:48

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

тында

шимановск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать программу по ремонту и строительству бань в регионе на ближайшие три года, сообщает правительство Амурской области. Как отметил глава области на совещании, жителей Приамурья очень волнует вопрос строительства бань, они спрашивают о них на всех встречах. "Поручаю разработать программу по строительству и ремонту общественных бань на ближайшие три года. В короткие сроки необходимо собрать потребность по всем населенным пунктам региона, а затем просчитать стоимость работ. Постепенно планируем обновить все имеющиеся в регионе общественные бани, при необходимости - построить новые", - сказал Орлов. Как сообщил министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков, в Екатеринославке, Магдагачах и Ерофее Павловиче уже выбрали подрядчиков работ, завершается подготовка к строительству новых общественных бань. Стоимость возведения каждого объекта - порядка 70 миллионов рублей, начать строительно-монтажные работы на объектах планируется во второй половине мая текущего года. По информации регионального министерства ЖКХ, на ремонт общественных бань в этом году из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей. Средства поровну распределены между Архаринским и Ромненским округами, а также городом Тындой. Специалисты уже закончили техническое обследование здания общественной бани в Архаре и выбрали организацию, которая будет вести работы. Отремонтировать баню должны до 31 июля. В Ромнах капремонт должен завершиться к осени, в Тынде подрядчик до августа отремонтирует кровлю и заменит оконные блоки в здании бани. Помимо этого, запланированы ремонты общественных бань в Новобурейском и Шимановске.

https://ria.ru/20230504/avangard-1869648643.html

амурская область

тында

шимановск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор), тында, шимановск