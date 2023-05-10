https://ria.ru/20230510/bani-1870701084.html
В Приамурье разработают программу по ремонту и строительству бань
В Приамурье разработают программу по ремонту и строительству бань - РИА Новости, 10.05.2023
В Приамурье разработают программу по ремонту и строительству бань
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать программу по ремонту и строительству бань в регионе на ближайшие три года, сообщает правительство... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:48
2023-05-10T08:48
2023-05-10T08:48
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
тында
шимановск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать программу по ремонту и строительству бань в регионе на ближайшие три года, сообщает правительство Амурской области. Как отметил глава области на совещании, жителей Приамурья очень волнует вопрос строительства бань, они спрашивают о них на всех встречах. "Поручаю разработать программу по строительству и ремонту общественных бань на ближайшие три года. В короткие сроки необходимо собрать потребность по всем населенным пунктам региона, а затем просчитать стоимость работ. Постепенно планируем обновить все имеющиеся в регионе общественные бани, при необходимости - построить новые", - сказал Орлов. Как сообщил министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков, в Екатеринославке, Магдагачах и Ерофее Павловиче уже выбрали подрядчиков работ, завершается подготовка к строительству новых общественных бань. Стоимость возведения каждого объекта - порядка 70 миллионов рублей, начать строительно-монтажные работы на объектах планируется во второй половине мая текущего года. По информации регионального министерства ЖКХ, на ремонт общественных бань в этом году из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей. Средства поровну распределены между Архаринским и Ромненским округами, а также городом Тындой. Специалисты уже закончили техническое обследование здания общественной бани в Архаре и выбрали организацию, которая будет вести работы. Отремонтировать баню должны до 31 июля. В Ромнах капремонт должен завершиться к осени, в Тынде подрядчик до августа отремонтирует кровлю и заменит оконные блоки в здании бани. Помимо этого, запланированы ремонты общественных бань в Новобурейском и Шимановске.
https://ria.ru/20230504/avangard-1869648643.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор), тында, шимановск
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Тында, Шимановск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил разработать программу по ремонту и строительству бань в регионе на ближайшие три года, сообщает правительство Амурской области.
Как отметил глава области на совещании, жителей Приамурья очень волнует вопрос строительства бань, они спрашивают о них на всех встречах.
"Поручаю разработать программу по строительству и ремонту общественных бань на ближайшие три года. В короткие сроки необходимо собрать потребность по всем населенным пунктам региона, а затем просчитать стоимость работ. Постепенно планируем обновить все имеющиеся в регионе общественные бани, при необходимости - построить новые", - сказал Орлов.
Как сообщил министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков, в Екатеринославке, Магдагачах и Ерофее Павловиче уже выбрали подрядчиков работ, завершается подготовка к строительству новых общественных бань. Стоимость возведения каждого объекта - порядка 70 миллионов рублей, начать строительно-монтажные работы на объектах планируется во второй половине мая текущего года.
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По информации регионального министерства ЖКХ, на ремонт общественных бань в этом году из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей. Средства поровну распределены между Архаринским и Ромненским округами, а также городом Тындой
.
Специалисты уже закончили техническое обследование здания общественной бани в Архаре и выбрали организацию, которая будет вести работы. Отремонтировать баню должны до 31 июля. В Ромнах капремонт должен завершиться к осени, в Тынде подрядчик до августа отремонтирует кровлю и заменит оконные блоки в здании бани. Помимо этого, запланированы ремонты общественных бань в Новобурейском и Шимановске
.