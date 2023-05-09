Мессенджеру WhatsApp нельзя доверять, считает Маск
Владелец Twitter Илон Маск считает, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять
© AP Photo / Susan WalshПредприниматель Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск считает, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять.
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"WhatsApp нельзя доверять", - написал Маск в Twitter в ответ на сообщение пользователя о том, что приложение WhatsApp несколько раз использовало микрофон пока он спал.
Кроме того, в ответ на сообщение пользователя о том, что WhatsApp принадлежит компании Meta*, Маск заявил, что основатели WhatsApp ушли из компании в негодовании, а потом еще и запустили кампанию против Facebook*. Он предположил, что их беспокоило то, что они узнали о Facebook* и сделанные им изменениях в мессенджере.
Позднее предприниматель на своей странице добавил, что лучше "не доверять ничему".
В прошлом году по иску Генпрокуратуры Тверской суд признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. В список входит в том числе и WhatsApp.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.