Рейтинг@Mail.ru
Мессенджеру WhatsApp нельзя доверять, считает Маск - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/whatsapp-1870663000.html
Мессенджеру WhatsApp нельзя доверять, считает Маск
Мессенджеру WhatsApp нельзя доверять, считает Маск - РИА Новости, 09.05.2023
Мессенджеру WhatsApp нельзя доверять, считает Маск
Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск считает, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T20:17
2023-05-09T20:17
whatsapp inc.
илон маск
технологии
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_8a1da79e1d9b7b76e0c0587f4b2e4f0a.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск считает, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять. Кроме того, в ответ на сообщение пользователя о том, что WhatsApp принадлежит компании Meta*, Маск заявил, что основатели WhatsApp ушли из компании в негодовании, а потом еще и запустили кампанию против Facebook*. Он предположил, что их беспокоило то, что они узнали о Facebook* и сделанные им изменениях в мессенджере. Позднее предприниматель на своей странице добавил, что лучше "не доверять ничему". В прошлом году по иску Генпрокуратуры Тверской суд признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. В список входит в том числе и WhatsApp.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230202/gosuslugi-1849119874.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a20241c9b5825ef6f07640020812a07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
whatsapp inc., илон маск, технологии, twitter, в мире
WhatsApp Inc., Илон Маск, Технологии, Twitter, В мире
Мессенджеру WhatsApp нельзя доверять, считает Маск

Владелец Twitter Илон Маск считает, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять

© AP Photo / Susan WalshПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск считает, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять.
«

"WhatsApp нельзя доверять", - написал Маск в Twitter в ответ на сообщение пользователя о том, что приложение WhatsApp несколько раз использовало микрофон пока он спал.

Кроме того, в ответ на сообщение пользователя о том, что WhatsApp принадлежит компании Meta*, Маск заявил, что основатели WhatsApp ушли из компании в негодовании, а потом еще и запустили кампанию против Facebook*. Он предположил, что их беспокоило то, что они узнали о Facebook* и сделанные им изменениях в мессенджере.
Позднее предприниматель на своей странице добавил, что лучше "не доверять ничему".
В прошлом году по иску Генпрокуратуры Тверской суд признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. В список входит в том числе и WhatsApp.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества по WhatsApp
2 февраля, 03:31
 
WhatsApp Inc.Илон МаскТехнологииTwitterВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала