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Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом - РИА Новости, 09.05.2023
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21:06 09.05.2023 (обновлено: 22:21 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/voyna-1870667570.html
Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом
Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом - РИА Новости, 09.05.2023
Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом
Вторая мировая война закончилась победой Соединенных Штатов над фашизмом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:06
2023-05-09T22:21
в мире
сша
карин жан-пьер
анатолий антонов
европа
россия
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Вторая мировая война закончилась победой Соединенных Штатов над фашизмом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США исключают Советский Союз из числа победителей во Второй мировой войне, но преувеличивают свою роль. По его словам, в стране фальсифицируют факты и игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. Позором и глумлением над историей Антонов назвал присутствие на мероприятиях в Вашингтоне посла Украины в качестве "гостя номер один". По его словам, этот дипломат представляет режим, взращивающий "бандеровцев".
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в мире, сша, карин жан-пьер, анатолий антонов, европа, россия, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Анатолий Антонов, Европа, Россия, Вторая мировая война (1939-1945)
Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом

В Белом доме убеждены, что Вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Вторая мировая война закончилась победой Соединенных Штатов над фашизмом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте", — сказала она на брифинге.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США исключают Советский Союз из числа победителей во Второй мировой войне, но преувеличивают свою роль. По его словам, в стране фальсифицируют факты и игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. Позором и глумлением над историей Антонов назвал присутствие на мероприятиях в Вашингтоне посла Украины в качестве "гостя номер один". По его словам, этот дипломат представляет режим, взращивающий "бандеровцев".
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В миреСШАКарин Жан-ПьерАнатолий АнтоновЕвропаРоссияВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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