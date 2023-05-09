https://ria.ru/20230509/voyna-1870667570.html
Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом
Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом - РИА Новости, 09.05.2023
Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом
Вторая мировая война закончилась победой Соединенных Штатов над фашизмом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:06
2023-05-09T21:06
2023-05-09T22:21
в мире
сша
карин жан-пьер
анатолий антонов
европа
россия
вторая мировая война (1939-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Вторая мировая война закончилась победой Соединенных Штатов над фашизмом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США исключают Советский Союз из числа победителей во Второй мировой войне, но преувеличивают свою роль. По его словам, в стране фальсифицируют факты и игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. Позором и глумлением над историей Антонов назвал присутствие на мероприятиях в Вашингтоне посла Украины в качестве "гостя номер один". По его словам, этот дипломат представляет режим, взращивающий "бандеровцев".
https://ria.ru/20230307/falsh-1856357063.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, карин жан-пьер, анатолий антонов, европа, россия, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Анатолий Антонов, Европа, Россия, Вторая мировая война (1939-1945)
Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом
В Белом доме убеждены, что Вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом