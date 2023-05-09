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Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом

Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом - РИА Новости, 09.05.2023

Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом

Вторая мировая война закончилась победой Соединенных Штатов над фашизмом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T21:06

2023-05-09T21:06

2023-05-09T22:21

в мире

сша

карин жан-пьер

анатолий антонов

европа

россия

вторая мировая война (1939-1945)

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ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Вторая мировая война закончилась победой Соединенных Штатов над фашизмом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США исключают Советский Союз из числа победителей во Второй мировой войне, но преувеличивают свою роль. По его словам, в стране фальсифицируют факты и игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. Позором и глумлением над историей Антонов назвал присутствие на мероприятиях в Вашингтоне посла Украины в качестве "гостя номер один". По его словам, этот дипломат представляет режим, взращивающий "бандеровцев".

https://ria.ru/20230307/falsh-1856357063.html

сша

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в мире, сша, карин жан-пьер, анатолий антонов, европа, россия, вторая мировая война (1939-1945)